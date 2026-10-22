Milei imita a Trump: insulta a periodistas en España y ni el rey ni sus aliados de Vox lo reciben

El presidente argentino, Javier Milei, protagonizó una nueva controversia durante su séptima visita a España, marcada por ataques personales a periodistas, insultos contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y una agenda de reuniones que dejó una imagen poco habitual para un mandatario extranjero: no fue recibido por el rey Felipe VI y ni siquiera logró concretar un encuentro presencial con Santiago Abascal, líder de Vox y uno de sus principales aliados políticos en Europa.

La única autoridad política de primer nivel que lo recibió presencialmente fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular (PP), en una reunión privada y sin acceso a la prensa.

El episodio más polémico ocurrió durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum en el Real Casino de Madrid, donde Milei interrumpió al moderador cuando este anunció una pregunta de una corresponsal del diario argentino *Clarín*.

Sin permitir que se formulara la consulta, el mandatario lanzó una serie de acusaciones contra el periódico y sus trabajadores.

“Un medio corrupto argentino, lleno de periodistas corruptos que además son mentirosos seriales”, afirmó ante cerca de 200 asistentes, entre empresarios, políticos y representantes diplomáticos.

“Es la apreciación de una periodista de un medio corrupto que me odia por ser liberal”, agregó, antes de continuar con sus acusaciones contra la empresa periodística.

El enfrentamiento no terminó allí. A la salida del encuentro, periodistas españoles intentaron consultarle sobre el impacto de su visita en la campaña electoral de España, donde los partidos se preparan para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Una reportera de la Cadena SER le preguntó si su presencia podía resultar incómoda para sus aliados del PP y Vox.

“Eso me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás vale para tu caso”, respondió Milei.

En otro intercambio, un periodista le preguntó por las dificultades económicas de los argentinos para llegar a fin de mes.

“No puedo respetar tu cerebro”, contestó el presidente, antes de preguntarle al reportero si podía sobrevivir diez días sin comer ni beber y calificar su consulta como un “eslogan barato para afectar la institucionalidad”.

Las respuestas del mandatario volvieron a exhibir un estilo de confrontación directa con la prensa que recuerda al del presidente estadounidense Donald Trump, quien también ha protagonizado reiterados enfrentamientos con periodistas mediante descalificaciones personales y acusaciones contra los medios.

Pero los ataques a la prensa fueron solo una parte de una visita que terminó generando una respuesta diplomática del Gobierno español.

Durante su intervención, Milei volvió a cargar contra Pedro Sánchez, a quien calificó de “impresentable dictador” y “delincuente ladrón”, además de llamar a sacar a los socialistas “a patadas” del poder.

“No voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez”, sostuvo al explicar por qué no ha mantenido reuniones con el jefe del Ejecutivo español.

También desestimó una publicación de Sánchez en redes sociales, en la que el dirigente socialista reivindicaba su identidad política de izquierda.

“No pierdo el tiempo en estúpidos, incompetentes, zurdos empobrecedores”, respondió Milei.

Las declaraciones provocaron una reacción formal del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que condenó los insultos y el llamado a la violencia atribuido al mandatario argentino.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores expresa su más enérgica condena ante los insultos y calumnias dirigidos por Javier Milei al presidente del gobierno, a España y a los españoles. Igualmente, condenamos con toda rotundidad el llamamiento al uso de la violencia que ha realizado esta mañana”, señaló la Cancillería.

La cartera también calificó de “indigno” que un jefe de Estado visitara España para fomentar, a su juicio, la polarización y la confrontación entre ambos países.

La polémica se produjo en paralelo a una agenda institucional particularmente limitada para Milei. El presidente argentino no sostuvo una reunión con Felipe VI, pese a que su equipo había solicitado informalmente un encuentro con el monarca, según antecedentes publicados por la prensa española. Desde la Casa del Rey se indicó que una audiencia de ese tipo debía estar acompañada de una reunión con el presidente del Gobierno, algo que no se concretó.

Tampoco hubo un encuentro presencial con Santiago Abascal, pese a la cercanía política que ambos mantienen desde hace años.

El líder de Vox argumentó que se encontraba realizando actividades de precampaña en Galicia y, en lugar de recibir al mandatario argentino, se comunicó con él mediante una videollamada.

La conversación ocurrió cuando Milei visitaba la sede de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, donde fue recibido por el secretario general de la colectividad, Ignacio Garriga, y otros diputados.

“Che, dicen que no me querés más”, bromeó Milei al comunicarse con Abascal. “Por eso estás en mi despacho”, respondió el dirigente español, quien apareció en la pantalla de un teléfono celular.

La conversación mantuvo el tono confrontacional que había marcado la jornada.

“No hay nada más divertido que patear culos zurdos. Parece que están muy alterados porque no les gusta escuchar la verdad”, afirmó Milei, antes de agregar que, si no podían verse en esta ocasión, lo harían en otra.

Abascal, por su parte, defendió los calificativos que el presidente argentino había dirigido contra Sánchez. “Me ha preguntado la prensa: ‘¿Qué le parecen los insultos al jefe del gobierno de Javier Milei’? y yo he dicho: ‘Pero qué insultos, si lo ha llamado dictador, igual que yo’”, comentó.

“Le dije algunas cosas más. Le dije ‘ladrón’ también”, replicó Milei. “Todo muy bien dicho”, respondió el líder de Vox.

En contraste con la ausencia de encuentros con el rey y Abascal, Isabel Díaz Ayuso sí recibió personalmente al mandatario argentino.

La reunión se desarrolló a puertas cerradas en instalaciones del Canal de Isabel II, empresa pública de agua de Madrid, y no en la sede habitual del Gobierno regional, ubicada en la Puerta del Sol, donde se mantiene una acampada de personas que reclaman por el acceso a la vivienda.

La presencia de Milei también provocó protestas en la Universidad Rey Juan Carlos, donde participó en una conferencia sobre economía austríaca.

“¡Aquí están los antifascistas!”, gritaron estudiantes que se manifestaron contra su visita, mientras otros exhibían pancartas críticas tanto del mandatario argentino como de Díaz Ayuso.

El presidente ingresó al recinto bajo un dispositivo de seguridad policial y participó en las actividades junto al economista Jesús Huerta de Soto, uno de sus referentes intelectuales.

Así, la séptima visita de Milei a España estuvo dominada por los enfrentamientos con periodistas y autoridades socialistas, mientras su agenda política presencial quedó reducida, entre sus principales aliados, al encuentro con Díaz Ayuso. Incluso Abascal, quien respaldó públicamente sus insultos contra Sánchez, optó por saludarlo a distancia.