Mauricio Jelvez: “Caer en recesión sería un hecho inédito mientras el resto del mundo crece”

Chile podría cerrar 2026 en recesión, con el cobre en niveles récord y mientras buena parte del mundo sigue creciendo. Para Mauricio Jelvez, economista y coordinador del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, el escenario es especialmente preocupante porque, a diferencia de crisis anteriores, no existe un shock externo de magnitud suficiente para explicar por sí solo el deterioro económico.

En conversación con La Mesa de El Mostrador, sacó al pizarrón la conducción económica del Gobierno de José Antonio Kast.

“El Gobierno tiene señales consistentes de la caída de la actividad económica en la construcción, el comercio, la industria y las ventas de supermercados y, sin embargo, se mantiene indiferente”.

El economista contrastó la respuesta de la actual administración con lo ocurrido durante la crisis asiática, la crisis financiera de 2008-2009 y la pandemia. En todas ellas, recordó, gobiernos de distinto signo político recurrieron a políticas contracíclicas para amortiguar el golpe.

“Aquí ha faltado pragmatismo para actuar a tiempo, de una manera clara y contundente” , sostuvo. Y lanzó su advertencia más dura: “ Sería un hecho inédito, porque sería la primera vez que nosotros caemos en crecimiento mientras el resto del mundo está creciendo, y América Latina también está creciendo”.

El mercado laboral es otra de sus grandes preocupaciones. Jelvez advirtió que en los primeros seis o siete meses de Gobierno se han destruido alrededor de 200 mil empleos y cuestionó la efectividad del plan oficial para recuperarlos. Su diagnóstico: las medidas anunciadas son insuficientes o llegan demasiado tarde.

Tampoco compra anticipadamente el relato de una recuperación exitosa en 2027. Aunque reconoce que la economía podría crecer alrededor de 3% el próximo año, advierte que una parte importante de ese repunte respondería simplemente a la recuperación de la capacidad productiva no utilizada durante 2026.

“Sería absurdo suponer que ese 3% de crecimiento, en el evento que lo alcanzáramos en 2027, es atribuible a la megarreforma tributaria”.

Pero la crítica de fondo trasciende a Kast y su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Para Jelvez, Chile arrastra un problema mucho más profundo:

“ Hay un cierto agotamiento de la capacidad de rendimientos crecientes que tiene nuestro actual modelo económico productivo”. La salida, sostuvo, exige diversificar la matriz productiva, incorporar conocimiento, innovación y tecnología, además de modernizar el Estado. Bajar impuestos, por sí solo, no resolverá décadas de pérdida de dinamismo.

En esa línea, planteó una alternativa concreta: postergar un año la rebaja del impuesto corporativo para liberar recursos destinados a inversión pública. Según sus cálculos, eso permitiría elevar el crecimiento presupuestado de la inversión estatal para 2027 desde 1,6% a 9,7% y aportar 0,34 puntos porcentuales adicionales al PIB.

También cuestionó que el proyecto de Presupuesto contemple recortes en subsidios al empleo, ciencia, tecnología e innovación, precisamente las áreas que considera fundamentales para recuperar el crecimiento de largo plazo.

Hubo, sin embargo, un punto de coincidencia transversal: la permisología. Jelvez reconoció que la burocracia continúa siendo un obstáculo importante para la inversión y que las reformas legales no bastan si los procedimientos siguen siendo lentos y costosos. Incluso advirtió sobre un efecto menos discutido: “La traba burocrática puede significar un riesgo para una mayor concentración, porque son precisamente los más pequeños los que tienen menos respaldo de capital para enfrentar estos gastos”.

Su mensaje final fue también una invitación a salir de las trincheras ideológicas. Chile necesita reformas, inversión y un Estado más eficiente, pero sobre todo acuerdos que sobrevivan a los cambios de gobierno.

“La responsabilidad en la carrera del crecimiento no es ni de la derecha ni del progresismo, es una responsabilidad compartida, es una tarea del país”.

Una definición que resume el diagnóstico del Foro: el estancamiento económico viene de mucho antes, aunque la respuesta del actual Gobierno, a su juicio, no está ayudando a superarlo.