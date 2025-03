6 de cada 10 niños comienza a usar dispositivos electrónicos en torno a los 7 años

Cuáles son las redes sociales preferidas por niños, niñas y adolescentes, o a quién recurren en caso de vivir alguna situación de riesgo “en línea”, además de cuánto y para qué usan Internet, cuánto saben y cómo se relacionan con la Inteligencia Artificial, y, por primera vez, cuáles son sus influencers favoritos.

Estas y otras importantes preguntas sobre los hábitos digitales de los menores en Chile se abordaron en la Octava Versión de la Radiografía Digital de Niños, Niñas y Adolescentes, realizada a 1.500 menores entre 8 y 17 años, de todas las regiones del país.

Los resultados de la encuesta desarrollada por Claro Chile junto a Criteria, fueron presentados en una actividad junto al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y a académicos y expertos vinculados a la materia.

Entre los principales hallazgos del estudio aparece un quiebre positivo en la tendencia hacia la compra de celulares propios a niños y niñas menores de 7 años, el que bajó de un 25% en 2024 a 17% en 2025. Con todo, se mantiene la edad promedio de obtención del primer teléfono móvil en torno a 10 años.

Además, se mantiene el dato de que aproximadamente 6 de cada 10 niños y niñas (55%) declaran haber tenido su primer contacto con un dispositivo tecnológico (celular, tablet o computador) alrededor de los 7 años.

Acceso y desafíos

En línea con el acceso de los menores de edad a los celulares, los padres y madres en general, independiente de que lo porten o no, prefieren que su uso no sea durante el horario escolar (80%) y un 20% se inclina porque lleven el móvil y lo usen con fines académicos.

Cyntia Soto, gerente de Sostenibilidad de Claro Chile, destacó que esta Radiografía “se ha consolidado como una medición que entrega contenido de alto valor para el diseño e implementación de políticas públicas y privadas que promuevan una sana evolución de los hábitos digitales de los menores en nuestro país”.

Por su parte, tras la presentación de los resultados, hubo consenso entre los especialistas que los desafíos son diversos y que sobre ellos aún existe un debate abierto que es importante abordar para que los menores puedan desarrollar su potencial y se asegure un futuro digital sostenible.

Por ejemplo, el académico y director pedagógico en Colegium, Hugo Martínez, planteó que “por un lado tenemos recurrentemente antecedentes de que los alumnos no comprenden lo que leen, no se comunican eficientemente, no dominan la operación de matemáticas, y por otra lado, hay estudios que nos muestran que los estudiantes están aprendiendo y desarrollando habilidades. Entonces, con este acceso mayor a lo digital, ¿aprenden o no aprenden?”.

Riesgos y alertas

En cuanto a situaciones complejas o de riesgo vividas en Internet, la exposición a fake news sigue siendo la más frecuente (63%). Además, uno de cada dos adolescentes señala haber tenido alguna experiencia de ciberacoso, ya sea como víctima y/o como promotor. Ahora, respecto a quién le cuentan primero en caso de experimentar situaciones preocupantes en Internet, el 70% de los niños entre 8 y 12 años, y un 65% de los estudiantes entre 13 y 18 años, señalan a la mamá.

Las cifras de exposición al riesgo llamaron la atención del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. “Me pareció relevante y tal vez muy duro, escuchar que el 24% de los niños que respondieron esta encuesta dijeron que alguna vez habían sido víctimas o victimarios de ciber acoso”.

“Estamos hablando de menores entre 8 y 17 años, que es un número extraordinariamente alto, y habla de nuestra forma de aproximarnos a la educación digital desde los hogares, respecto a lo que significa separar, marginar, generar una situación de acoso, el dolor y profunda sensación de abandono que le produce a la víctima. Entonces, creo que ahí hay una tremenda oportunidad para mejorar nuestra convivencia”, aseguró.

En tanto, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, señaló que “el principal desafío que tenemos por delante es enseñar a los niños a identificar la confiabilidad de los contenidos según su fuente. Hoy encontramos información basada en fuentes verificables y otras que no lo son, por lo que es fundamental fomentar el pensamiento crítico desde temprana edad“.