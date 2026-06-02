Allanan oficina del Banco Santander por vínculos con Tren de Aragua: ejecutivo venezolano detenido

Un amplio operativo encabezado por la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Metropolitana Sur incluyó este martes el allanamiento de dependencias del Banco Santander ubicadas en calle Agustinas, en el centro de Santiago, en el marco de una investigación contra una estructura del Tren de Aragua dedicada a la extorsión y al lavado de activos.

La diligencia derivó en la detención de un ejecutivo bancario de nacionalidad venezolana, José Pérez Asencio, de 33 años, quien es investigado por su participación en movimientos de dinero hacia Colombia. Según los antecedentes recopilados por los investigadores, las transferencias corresponderían a recursos obtenidos mediante actividades extorsivas realizadas por la organización criminal.

Hasta el lugar concurrieron funcionarios de la PDI junto al fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, quien lidera las indagatorias contra la banda internacional. La investigación apunta a un brazo extorsivo del Tren de Aragua que operaba bajo la fachada de una productora de eventos.

De acuerdo con los antecedentes de la causa, la organización obligaba a propietarios de locales nocturnos a ceder el control de sus recintos durante determinadas jornadas. En esos eventos, la agrupación criminal administraba la venta de entradas, la comercialización de drogas y la programación musical, mientras los dueños de los establecimientos solo percibían los ingresos derivados de la venta de alcohol.

Las pesquisas establecieron que parte de los recursos obtenidos eran enviados a Colombia, específicamente a una cárcel donde permanece recluido Carlos “El Bobby” Gómez, identificado como uno de los líderes del Tren de Aragua. Según la investigación, esos fondos eran utilizados para financiar operaciones vinculadas al control territorial de la organización.

El procedimiento forma parte de una ofensiva coordinada entre autoridades chilenas y colombianas. Además del allanamiento en Santiago, se realizaron diligencias en cárceles de la Región Metropolitana y del Biobío, junto con operativos en distintos domicilios de las regiones Metropolitana, O’Higgins y Biobío. Paralelamente, personal de la Policía Nacional de Colombia intervino el recinto penitenciario donde se encuentra recluido Gómez.

El megaoperativo deja hasta ahora 18 personas detenidas por delitos asociados a crimen organizado y lavado de activos, entre ellas el ejecutivo bancario investigado por su presunta vinculación con los envíos de dinero al extranjero.

Tras conocerse las diligencias, Banco Santander informó mediante un comunicado que “ha colaborado plenamente con las diligencias solicitadas por la autoridad competente”. La entidad agregó que mantiene una política de “tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la Ley o de la normativa vigente” y sostuvo que, de comprobarse responsabilidades individuales, adoptará las medidas correspondientes de acuerdo con sus protocolos internos y la legislación vigente.

La institución añadió que, por respeto al debido proceso y para no interferir en la investigación, no realizará comentarios adicionales sobre los antecedentes específicos del caso, reiterando su disposición a colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.

En tanto, el fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Héctor Barros, dijo: “En este caso en particular se pidieron diecinueve órdenes de detención para personas que están en nuestro país y se logró la detención de 18 personas más dos personas en situación de flagrancia y además hay dinero incautado y algunas cuentas congeladas”, informó.

Barros precisó que los antecedentes del caso serían expuestos en la correspondiente audiencia de formalización del ejecutivo y los demás imputados. “El lavado que él hace o en lo que se vincula tiene que ver con operaciones internacionales en este caso en particular para el Tren de Aragua. De eso estamos hablando, no estamos hablando que el banco o a través del banco hacía esto, sino que él tenía muchas cuentas muchas cuentas abiertas en distintos bancos y a partir de ahí empezaba a operar”, explicó.

El fiscal regional sostuvo que sobre 78 mil millones de pesos (más de 85 millones de dólares) salieron de Chile a través de plataformas de criptomonedas utilizadas por el grupo. “Es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país vinculado con el Tren de Aragua y yo diría que esta es la primera vez que les pegamos donde ellos más lo recienten que, en el fondo, es en el patrimonio”, cerró.