Combustible “basura” pone en entredicho acuerdos entre Kast y Rodrigo Paz de Bolivia

¡Se nos vino la celebración por el aniversario 146 del Asalto y Toma del Morro de Arica! Con todo empezaron los festejos ayer con la masiva convocatoria a cantar el “Himno a Arica” en la cima del histórico peñón.

Para esta semana está prevista la visita del Presidente de la República junto a su señora, la que al parecer será de dos días y con agendas paralelas para cubrir todos los frentes. Aunque hasta el cierre de esta edición el programa aún está en revisión, ya hay indicios de que el Primer Mandatario estará en las ceremonias oficiales por el 7 de junio y también habría un acto en el Teatro Municipal con participación de la comunidad, donde podría hacer entrega formal del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, cuya firma quedó pendiente del Gobierno anterior.

Al cierre de la edición nos avisaron los taxibuseros que seguirán un mes más con la operación de los 12 buses eléctricos, pero advirtieron que debe haber una solución pronto porque su funcionamiento no es rentable si no se aplica bajo un perímetro regulado con un subsidio comprometido por el Estado.

Vamos, entonces, al resumen de esta nueva edición de Aquí Arica antes que un ¡ÚLTIMA HORA! arrase con lo que ya tenemos editado:

Imperdible es la primera crónica. En esta damos a conocer la difusión de un video que muestra a un funcionario que trabaja para una certificadora del combustible que importa Bolivia, quien reconoce que el carburante que envía la planta Sica Sica de Arica es de mala calidad, lo cual desafía la denuncia del Presidente Rodrigo Paz respecto de la operación de una red de crimen organizado desde Chile que distribuía el producto deficiente.

Luego abordamos la primera Cuenta Pública Presidencial para la Región de Arica y Parinacota y la confirmación de que José Antonio Kast participará en los festejos del 7 de junio, instancia en la que ratificaría su voluntad de impulsar el desarrollo de este territorio fronterizo.

En esta edición también incluimos una nota sobre la investigación que inició la Contraloría Regional de la República, sobre el caso del chofer del alcalde que fue detenido por chocar en estado de ebriedad mientras conducía un vehículo municipal.

Y a propósito de los eventos masivos que por estos días serán varios, en este número les contamos sobre las dificultades que están teniendo los municipios para gestionar los permisos para estas actividades y cumplir con las exigencias de la Ley de Seguridad Privada, que entró en vigencia en noviembre del año pasado.

Cerramos con una nota sobre los festejos que habrá por el 146° aniversario del Asalto y Toma del Morro de Arica entre el 5 y el 7 de junio.

Antes de comenzar la lectura, les recomiendo partir la mañana con un batido de leche con guayabas del valle de Codpa. Y como siempre, les recuerdo invitar a que nuevos lectores se Inscriban gratis para que puedan disfrutar de nuestra edición cada martes.

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Acusan despacho de combustible “basura” desde planta de empresa boliviana en Arica

Gran impacto causó este fin de semana la difusión de un video que muestra a Marco Zavala, técnico de la certificadora Intertek Chile, quien acusa que el combustible despachado desde la planta Sica Sica –de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicada en Arica– sería de mala calidad. El registro cuestiona el producto cargado en camiones cisternas que viajan desde esta ciudad a Bolivia para distribuir crudo, diésel y gasolina que previamente arriban en barcos provenientes de Estados Unidos y Rusia al Terminal Marítimo Sica-Sica, en la bahía de Arica.

El video fue grabado el 27 de mayo en la planta Sica Sica, ubicada en el sector norte de la ciudad. En el registro, Zavala aparece junto a otros profesionales exponiendo ante un grupo de camioneros que reclamaba por el rechazo del combustible en plantas receptoras de Bolivia. En ese contexto, sostuvo que el producto entregado a los transportistas era de mala calidad, llegando a calificarlo como “basura”.

La difusión del registro audiovisual podría tener implicancias políticas a nivel bilateral, ya que pondría en entredicho la acción conjunta iniciada el 31 de marzo por los presidentes de Bolivia y Chile, Rodrigo Paz y José Antonio Kast. En esa “reunión de emergencia” solicitada por Bolivia, ambos mandatarios acordaron impulsar medidas para combatir a una supuesta organización criminal internacional con asiento en Arica, Iquique y Mejillones, que sería la responsable de adulterar el combustible y causar perjuicios a unos 10 mil vehículos en Bolivia.

Pese a que ambos gobiernos elevaron el tema como bilateral y de alta preocupación, acusando la intervención de una banda internacional del crimen organizado, en los hechos no existe hasta hoy una investigación en Chile sobre esta revelación que hicieron ambos presidentes.

Aquí Arica confirmó la existencia de una incipiente indagatoria en la Fiscalía de Alto Hospicio por la venta ilegal de combustible y sobre la cual recién se están efectuando diligencias. El proceso fue iniciado hace varios meses y no coincide con la denuncia de los mandatarios. En tanto, la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota descartó tener antecedentes sobre una organización trasnacional a cargo del robo, adulteración, transporte y distribución de combustible recibido en este puerto y despachado a Bolivia.

Hasta hoy se ignora por qué la Cancillería chilena decidió involucrarse en una denuncia donde no existen antecedentes concretos sobre la existencia de una mafia organizada para la venta de combustible en mal estado a Bolivia. Esta situación, según una fuente cercana al mundo diplomático, “solo podría explicarse por la impericia y desconocimiento del equipo del nuevo Gobierno del Presidente Kast, que solo llevaba 3 semanas de gestión. Parece que decidió brindarle una mano al Gobierno boliviano para congraciarse, pensando que así no va a haber conflictos con ese país“.

Pero resulta que Bolivia solo dirigió su mirada hacia Chile, sin considerar que también importa combustible desde Argentina, Perú, Brasil y Paraguay. Hacia estos países no hizo acusaciones sobre esta misma red internacional. “Creo que el Gobierno chileno debe ser más cauto en los pasos que da con Bolivia, especialmente porque constantemente está pidiendo ser subsidiado en sus problemas internos, haciendo ver que Chile es parte de la causa. Pero la verdad es que nada tenemos que ver con sus conflictos internos y menos con el manejo de una empresa boliviana que funciona de manera autónoma en Arica y cuyos procesos no son supervisados bajo las normas chilenas“, afirmó la misma fuente anterior .

“Combustible basura”

Si bien el técnico Marco Zavala se negó a conversar con Aquí Arica, el video es bastante revelador, ya que en su intervención señala que el combustible que recibe YPFB en Arica por vía marítima y luego es transportado por un oleoducto hasta la planta Sica Sica y despachado en camiones al vecino país, “es bajo en goma y alto en metanol. Yo descargué tres barcos acá como Intertek… Los análisis los hice yo. Los movimientos que hace la planta no los hace Intertek ni Camín Cargo Control: los hace la planta. Esa basura que cargaron tiene que hacer el reclamo la empresa de transportes a la planta. No a Intertek, porque yo no te voy a poner la manga, yo no te cargo. Sin mentirte, te estoy diciendo como son las cosas. Es basura la bencina que está acá. El crudo que están trayendo ahora y están llevando es basura. El diésel que están trayendo ahora, se salva por último”.

Sobre el carguío de combustibles en plantas de Copec en Iquique y Mejillones, el profesional afirma que pese a agilizar la certificación del despacho, igualmente los camioneros realizan pernoctaciones de hasta tres días en esas ciudades, ralentizando el transporte a su destino final.

“No te inspecciono en la planta Copec ni en la planta Esmax en Iquique porque no son plantas mías y porque no tengo la autorización. Acá es más exigente el control porque lo está pidiendo Yacimientos Corporación. Y si ustedes no quieren más control, redacten una carta como gremio, como asociación… y quéjense a Corporación, que no queremos más a la empresa Intertek que exige mucho y yo entrego el contrato… Para eso es el control… Exijan ustedes combustible de buena calidad y todas esas cosas, porque lo que está llegando acá a Arica es basura y te lo digo con esas palabras ¡basura!”, afirmó.

En el mismo video, otro técnico expuso que una partida completa de camiones que llevaron crudo hasta Oruro, se detectó que el combustible iba contaminado desde Arica. Esta situación fue atribuida a un error en el almacenaje en la planta, utilizando un depósito que tenía gasolina en mal estado.

“Te estoy diciendo que todos los movimientos que hace la planta, los está haciendo la planta. Todo el producto que lo está contaminando está en la planta… Yo te puedo descargar un diésel filete, primer corte, desde el barco hacia la planta y si la planta hace un mal movimiento, ¿qué va a pasar?, me van a echar la culpa a mí”, expresó.

Luego aparece nuevamente interviniendo Marco Zavala, quien dice: “Supongamos que el el producto que descargue sea de mala calidad. Él va a certificar los parámetros de azufre, todos los ítems, y después es decisión de YPFB cargarlo y llevárselo. Si el tanque tiene 20 metros de agua y yo le tiro diésel, es un movimiento de la planta”.

En la conversación con los camioneros, los profesionales dieron a conocer que para garantizar la seguridad del transporte del combustible, incorporaron un alcotest a los choferes y la revisión de los estanques de cada cisternero convocado a los turnos de despacho para acreditar que no tenga sustancias que puedan alterar el combustible.

Desmentido de YPFB

La reacción de YPFB no se hizo esperar, ya que el video puso en tela de juicio la promesa del Presidente Rodrigo Paz expresada hace solo unas semanas, respecto de que ahora solo se distribuiría combustible de buena calidad en Bolivia. El domingo, el presidente de la compañía, Sebastián Daroca, desmintió las declaraciones vertidas en el video sobre la calidad de la gasolina que distribuyen. Más que exhibir documentos para dar la tranquilidad de que el producto que llega desde Chile es de buena calidad, el máximo ejecutivo cuestionó la representatividad de los profesionales que aparecen en el registro audiovisual, señalando que ninguno era vocero de la empresa boliviana y que no pertenecían a Intertek, que es la certificadora internacional para el combustible importado (ver nota).

Daroca dijo que esas afirmaciones eran “carentes de sustento técnico y operativo” y, además, aseguró que YPFB no importa gasolina desde Arica. Asimismo, explicó que los cargamentos de combustibles que llegan desde los puertos de Mejillones, Arica e Iquique son controlados por empresas certificadoras internacionales independientes.

La versión dada por Daroca sobre la no recepción de gasolina en el Terminal Sica Sica no se ajusta a la realidad, dado que en 2025 YPFB difundió varios comunicados y videos anunciando la descarga de este producto para paliar la escasez de combustible en Bolivia (ver video).

También desde Intertek entregaron una versión a Aquí Arica en sintonía con la de YPFB, pero no desmintieron que el técnico Marco Zavala sea un trabajador de la empresa.

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Kast omite anuncios para la región y prepara visita para el 146 aniversario del Asalto y Toma del Morro de Arica

Solo tres menciones en la Cuenta Pública Presidencial hubo para la Región de Arica y Parinacota, realizada ayer en el Congreso Nacional. Y si bien todos esperaban anuncios más contundentes, especialmente hacia una zona que fue ícono en su campaña presidencial por los problemas de migración descontrolada y el ingreso de bandas del crimen organizado, al final, el Presidente José Antonio Kast optó por omitir compromisos sobre la implementación de una política especial para este territorio fronterizo o un plan de obras públicas para superar las brechas de infraestructura que exhibe la zona.

La tónica de dar un discurso bien genérico no fue exclusivo de esta región, sino general. Todo indicaría, en el caso de Arica y Parinacota, que los esperados anuncios se concretarían, más bien, este fin de semana, en la segunda visita del Primer Mandatario a la región, con ocasión de la conmemoración de los 146 años del Asalto y Toma del Morro de Arica que se realizará el próximo domingo 7 de junio.

Desde la Delegación Presidencial Regional señalaron a Aquí Arica que existe la intención de Kast de estar en las ceremonias oficiales preparadas para recordar esta gesta de la Guerra del Pacífico, que rememora la toma de posesión de este territorio peruano por parte del Ejército chileno en 1880, tras librar una batalla en la cima del Morro.

Es más, personal de la avanzada presidencial estuvo durante el fin de semana en la región. Pero tal como fue el estilo de la primera visita presidencial el pasado 16 de marzo, según una fuente confidencial “ese equipo actuó con total hermetismo, ignorando por completo al equipo regional. Esos mismos son los autores del diseño de la visita anterior en la frontera, que dejó sin posibilidad de preguntar a la prensa regional en los puntos de prensa armados por la Presidencia. Incluso uno de ellos protagonizó maltratos y se expresó de una manera inconveniente hacia una periodista de un medio local“.

Por ahora lo que se sabe del programa tentativo es que Kast llegaría acompañado de su señora María Pía Adriasola. La agenda incluiría los días 6 y 7 de junio. Dentro de ella estaría incluido un diálogo ciudadano como los que ha realizado en otras regiones y para el cual ya habrían sido contactados militantes republicanos para que asistan como “público seguro”. También el programa consideraría la Alegoría Patriótica en el Morro, que se realiza el 6 de junio, y su participación en el desfile cívico-militar en la Pérgola de Las Banderas el próximo domingo.

El itinerario podría contemplar un acto a cargo del Gobierno Regional con la entrega del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), cuya firma dejó pendiente el Gobierno anterior. Esta habría sido una petición del propio gobernador Diego Paco (RN) al Presidente durante la reunión que sostuvieron hace dos semanas en La Moneda.

Diputado Malla al ataque

Justo cuando se terminaba la transmisión televisiva oficial de la Cuenta Pública Presidencial, se pudo advertir un rápido movimiento del diputado por Arica y Parinacota, Luis Malla (PL), hacia el pasillo por donde salió el Primer Mandatario desde el Congreso Nacional. Aunque no había audio en ese minuto, lo que se vio fue un breve intercambio de palabras entre él y Kast.

Malla reveló a Aquí Arica que no estaba dentro de la Comisión de Pórtico que recibiría y despediría al Presidente en el Parlamento. “Sin embargo, pude llegar hasta el pasillo y me colé. No perdí ni un segundo para pedirle que no practique el recorte presupuestario al Hospital Juan Noé, que es de más de $ 1.000 millones. Es tremendo hacer eso en un recinto que es prácticamente una barrera sanitaria y el único hospital para cuatro comunas. Nuestro hospital es un verdadero escudo, ya que está en una zona bifronteriza, justo en una región que limita con dos países y que debe hacer contención sanitaria. Su presupuesto viene bien deprimido y ahora será aún peor si lo recortan“.

―¿Y qué le dijo el Presidente?

―Me dijo que lo vería y que pronto iba a visitar Arica. Yo creo que lo hará para este 7 de junio. Espero que cumpla, porque no parece lógico ese recorte en un recinto que ya viene con un presupuesto bastante deprimido.

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Contraloría activa investigación por choque del chofer del alcalde en estado de ebriedad en vehículo municipal

El choque protagonizado por el chofer de confianza del alcalde de Arica, Juan Olivares Soto, quien conducía en estado de ebriedad un vehículo municipal el pasado 14 de mayo, ya tuvo sus primeras consecuencias. Durante la semana pasada, tras la publicación de la nota sobre el caso en Aquí Arica se activó una investigación en la Contraloría Regional de la República (ver nota/).

Fuentes reservadas confirmaron que personal del organismo fiscalizador se constituyó el martes en dependencias municipales para requerir antecedentes sobre la situación, pero no lograron avances significativos, ya que no habrían encontrado el jeep municipal, ni la bitácora que por normativa debe mantenerse dentro del vehículo ni tampoco al conductor involucrado, quien fue reclutado el 9 de diciembre de 2024, a solo tres días de la asunción del jefe comunal.

La misma fuente reveló que “los funcionarios de la Contraloría estuvieron en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Comunitario, donde el chofer estacionaba diariamente el vehículo después de terminar su jornada. Sin embargo, el jeep no fue habido allí y se ignora dónde está, porque luego de conocerse los hechos públicamente a través de la prensa, dejaron de usarlo. Es más, después de saberse esta grave situación, el alcalde se está trasladando todos los días en su auto particular desde su casa en Azapa hasta la Municipalidad, y desde ese lugar sale a sus pautas en otro vehículo municipal y con un chofer de la planta municipal. De su chofer de confianza, nadie sabe a qué oficina lo asignaron, pero algunos lo han visto conduciendo, a pesar de la gravedad de los hechos“.

Al inquirir detalles sobre los hechos ocurridos la noche del 14 de mayo, desde la Municipalidad de Arica negaron que el jefe comunal haya sido transportado minutos previos a la colisión por el conductor en estado de ebriedad. El comunicado enviado a este medio señaló que “es importante aclarar que el conductor realizó el traslado del alcalde de manera previa y no en las condiciones que se señalan”. Sin embargo, esa versión podría ser cuestionada, dado que en el sector detrás del consultorio “Iris Véliz”, donde ocurrió el choque, era habitualmente la ruta utilizada por el conductor cuando regresaba del domicilio del alcalde en el kilómetro 1 y medio del valle de Azapa.

Concejal interpone denuncia

Tras conocer el caso, el concejal Maximiliano Manríquez interpuso una denuncia en la Contraloría Regional, solicitando la apertura de una investigación y las máximas sanciones para el responsable de este hecho.

“Apenas vi la publicación en Aquí Arica, decidí apersonarme en la Contraloría, ya que resulta inaceptable e insólito que un conductor de confianza del alcalde anduviese ebrio manejando un vehículo municipal. Es grave, además, porque se dio a la fuga y esto pudo tener consecuencias graves como el atropello de personas. Espero que se investigue y se determine en qué circunstancias se produjo esto, porque resulta dudoso que digan que el chofer andaba solo y nadie se enteró del estado en que andaba, cuando la función de él es trasladar al alcalde durante todo el día“, afirmó.

El edil dijo que es necesario que la máxima autoridad comunal aclare los hechos e informe sobre las medidas que dispuso, ya que hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento oficial sobre esta situación que ha golpeado a la actual gestión municipal.

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Ley de Seguridad Privada tiene en vilo a los eventos masivos municipales

Eventos rechazados, licitaciones de producción de espectáculos al filo del plazo y permisos ingresados fuera del límite legal de 60 días. Esa ha sido la tónica que ha enfrentado la puesta en marcha de la Ley N° 21.659 de Seguridad Privada desde su entrada en vigencia en el país y en la región en noviembre del año pasado

La Delegación Presidencial Regional (DPR), encargada de autorizar los eventos y reuniones masivas según la normativa, ha debido enfrentar cuestionamientos y presión, especialmente de los municipios de la región para autorizar actos por sobre las tres mil personas casi al filo de comenzar sus inauguraciones.

El último fue la Fiesta de la Vendimia en Codpa, actividad que fue organizada por la Municipalidad de Camarones y que consiguió la autorización el mismo viernes 22 de mayo, después de la hora prevista para su inauguración y con el montaje de escenarios y stands listos en el poblado típico, pese a que no tenía el permiso formal para hacerlo.

El escollo fue la aprobación de la llamada Directiva de Funcionamiento, que debe ser visada por el OS-10 de Carabineros de Chile. El documento debe registrar una empresa de seguridad acreditada, contener la cantidad de guardias privados acorde con el número de asistentes previsto, certificación OS-10 de todo el personal y uniformes que garanticen su protección personal. Tras superar las observaciones que le había planteado la policía uniformada, el municipio reingresó la solicitud del permiso a la DPR y consiguió que la 61° Fiesta de la Vendimia pudiera hacerse.

La entidad que ha sufrido el mayor impacto de las nuevas condiciones impuestas por la nueva ley ha sido la Municipalidad de Arica. A fines del año pasado, la DPR rechazó el permiso para realizar fuegos pirotécnicos por no cumplir con las condiciones de seguridad. Luego vino la autorización para el Carnaval con la Fuerza del Sol en febrero pasado, la cual fue conseguida a pocos días de su inauguración. Mientras que, hace pocas semanas, le negaron el permiso para el evento “Cumbia Fest” que pretendía hacer en Villa Frontera. La Delegación, además, le advirtió al Departamento de Eventos que no continuara presentando los antecedentes parcializados por este evento y que solo cuando tuviese todos los documentos listos los ingresara de nuevo.

Tal como ha sido la tónica municipal, el evento fue anunciado sin tener la autorización. En la misma situación está la “Ginga”, actividad que pretende revivir un carnaval popular de las juntas de vecinos y que ya ha sido promocionado sin tener la autorización. Asimismo, hasta el cierre de esta edición se encontraba aún en trámite el visado para el tradicional show “Esperando el 7 de junio”, que se realizará el día previo en la noche. Pese a no tenerlo, ya ha sido ampliamente anunciado con la participación del artista ariqueño Américo.

Y lo mismo está ocurriendo con el tradicional pasacalle por la celebración del Machaq Mara. Confraternidades de bailes del carnaval andino acusaron a la Municipalidad de Arica de poner en riesgo este evento para celebrar la llegada del Año Nuevo Andino, por la tramitación tardía del permiso ante la DPR.

Tramitar con tiempo

El delegado presidencial Cristian Sayes señaló a Aquí Arica que “el problema que hoy se advierte es que algunas organizaciones están tramitando los permisos al filo de los plazos legales, entonces claramente eso es un riesgo. Lo que estamos recomendando es que para los eventos masivos ingresen sus solicitudes con 90 días de anticipación y que no publiciten los eventos antes de que tengan la autorización. De nada sirve hacer presión social con publicitar antes, porque la Delegación no va a autorizar un evento si reviste riesgos o incumple la normativa. Esto no se trata de buena o mala voluntad, sino de hacer cumplir una ley que ya está en marcha y llegó para quedarse con el solo objetivo de resguardar la seguridad de las personas que asisten a los espectáculos masivos, a los estadios y a las reuniones públicas“.

La autoridad reconoció que “hay un cambio de paradigma en cómo se hacían antes las solicitudes. Los municipios y las organizaciones tienen que actualizarse, y si una línea es la realización de eventos masivos, deben poner a cargo al personal idóneo o capacitarlo para que las autorizaciones que tramiten cumplan con la ley. En la Delegación Presidencial tenemos una encargada que ha ido capacitando a distintos dirigentes sobre esta ley, aclarando dudas y también los requerimientos. No basta con descansar en las productoras que contratan para estos efectos, ya que finalmente el responsable no es la productora, sino quien la contrata“.

Por su parte, el representante de la productora Zoul Entertainment Group, Rodrigo Plaza, que realiza eventos para servicios públicos y también privados, dijo que “la ley no es un problema. Nosotros como empresa nos hemos ido ajustando a los requerimientos y entendemos, por ejemplo, que hay que tramitar directivas de funcionamiento para eventos masivos, que significa acreditar guardias de seguridad con curso OS-10 y chalecos anticortes. De hecho, ya estoy trabajando para tramitar permisos para eventos privados el 18 de septiembre y el Año Nuevo de este año“.

Sobre la gestión de permisos para municipios y otros organismos públicos, afirmó: “Es llamativo que en la región estos trámites se estén haciendo encima de los plazos, es decir, a pocos días de realizarse los eventos. Uno ve que hay licitaciones que se resuelven a menos de una semana del evento. No sé cómo lo hacen para cumplir con la cantidad de requerimientos que supone un evento masivo“.

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Arica tendrá festejos por el Asalto y Toma del Morro de Arica

Como cada año, la Municipalidad de Arica, el Ejército de Chile y el Gobierno Regional tienen diversas actividades por la conmemoración de un año más del Asalto y Toma del Morro de Arica.

Y aunque desde la Delegación Presidencial Regional (DPR) señalaron que este espectáculo central aún tiene pendiente su permiso como espectáculo masivo, la Municipalidad de Arica confirmó que realizará el tradicional evento “Esperando el 7 de junio”. Esta vez, atendiendo las recomendaciones de no usar el perímetro cercano al Morro de Arica por eventuales derrumbes, la administración comunal trasladó el show al estacionamiento contiguo a la Piscina Olímpica. Allí se iniciará la presentación de artistas desde las 20.00 horas. Como plato fuerte estará el cantante ariqueño de cumbia, Américo, y el humorista Bombo Fica.

También el municipio contempla para esa noche el lanzamiento de fuegos artificiales a cargo de la empresa Cienfuegos Chile SpA por un monto de $24.797.188. Esta es la misma compañía que fracasó en la realización del espectáculo pirotécnico que había sido contratado por el municipio para el Año Nuevo y que no obtuvo la autorización de la Delegación Presidencial Regional por incumplimientos en las normas de seguridad privada y requerimientos técnicos.

Si bien ese será el espectáculo central, el programa de festejos partirá antes. El 5 de junio, a las 19.00 horas, se presentará el grupo Los Cuatro Cuartos en el frontis del Regimiento Rancagua, con su tradicional recital alusivo a las tropas chilenas y su participación en la Batalla de Arica.

Al día siguiente, el 6 de junio, se efectuará la Alegoría en el Morro de Arica a las 19.00 horas, momento en el que se rendirá un homenaje a los héroes que participaron en la Batalla de Arica. En tanto, el 7 de junio habrá desfile cívico militar a partir de las 11.00 horas en la Pérgola de las Banderas, al pie del Morro. Y durante la tarde, el escuadrón de “Los Halcones” de la Fuerza Aérea de Chile harán una presentación en la playa Las Machas, tras gestiones del Gobierno Regional,

Gracias por llegar hasta el final de la edición. ¡Nos vemos la próxima semana, después de los festejos por el 7 de junio!

CHILENIDAD EN LA CUENTA PÚBLICA. Alejándose de las críticas que enfrentó en su asunción en enero de 2025 por el excesivo “bolivianismo” de la ceremonia, esta vez el gobernador regional Diego Paco (RN) se blindó en su cuenta pública anual. El acto duró aproximadamente dos horas y concluyó con pies de cueca bien zapateados por la autoridad, luego de exhibir los logros alcanzados durante 2025. La performance fue observada con detención por un cuequero de tomo y lomo, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Matías Andrade, quien desde la segunda fila contó los compases que Paco marcaba durante el zapateo de seis octavos.

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