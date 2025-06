Hideo Kojima: arquitecto de lo imposible

Si los videojuegos fueran literatura, Hideo Kojima sería ese autor inclasificable, al borde de lo filosófico y lo pop, que mezcla ciencia ficción con política global, mensajes existencialistas y cameos de Hollywood. Un verdadero genio creativo, a ratos muy incomprendido que, desde Japón, supo llevar al mundo gamer a un nivel de narrativa y simbolismo que sigo sin saber cómo clasificar.

Kojima no solo crea juegos: diseña realidades paralelas que nos obligan a repensar la forma en que jugamos, observamos y sentimos. Para muchos, él es el puente entre el videojuego como industria de entretenimiento y el videojuego como arte total.

El ascenso de un autor: Metal Gear y Konami

No podemos hablar de Kojima sin mencionar su contundente paso por Konami. Aquí fue donde su nombre comenzó a resonar con fuerza, en especial cuando la compañía le dio la oportunidad de experimentar. Y de verdad que lo hizo. La saga Metal Gear no solo lo puso en el mapa: redefinieron lo que podía ser un videojuego. Con tramas complejas sobre guerra, identidad, traición y poder, Kojima introdujo una nueva forma de narrar en este medio, donde el jugador debía pensar, cuestionar y, muchas veces, dudar.

Pero, como en la vida misma, la estructura de una gran compañía a veces choca con los impulsos creativos. Y el caso de Kojima no fue la excepción.

El quiebre, el escándalo y la liberación

Cuando en 2015 se hizo pública su abrupta salida de Konami, Hideo Kojima dejó de ser solo un nombre respetado en la industria gamer: se transformó en una figura mediática, casi una leyenda viva, un David contra Goliat, pero gamer. Muchos que no seguían el mundo de los videojuegos lo conocieron entonces, en medio del escándalo que sacudió la industria. El caso de P.T., presentado, lanzado y luego borrado de la faz de la tierra, se convirtió en símbolo de ese quiebre. Pero también marcó el inicio de una nueva era para Kojima y para la forma de entender el videojuego como autoría.

Poco tiempo después, Kojima Productions agarró el vuelo necesario y, con ello, abrió las puertas a una creatividad que parecía estar enjaulada. Lo que vino después fue puro Kojima en estado salvaje.

Death Stranding: un viaje que no es para todos

Cuando apareció el primer tráiler de Death Stranding, lo dije en voz alta: “¿Qué se fumó Kojima?”. Esa frase incluso quedó registrada en un diario de circulación nacional. Y tras jugarlo, lo sostengo.

Death Stranding no es un juego fácil. Tiene una curva de aprendizaje que exige tiempo y cabeza. Su desarrollo narrativo rompe con lo convencional, con una estructura más cercana al cine de autor que al videojuego tradicional. Pero una cosa es innegable: su universo es brutal. En lo gráfico, en lo simbólico, en la propuesta jugable.

No es para todos, y eso está bien. Porque Kojima nunca ha querido gustarle a todos. Solo quiere contar su historia.

Lo que viene: Death Stranding 2 y el legado en expansión

La segunda entrega ya está entre nosotros. Bajo el título Death Stranding 2: On the Beach, el nuevo juego de Kojima, exclusivo para PlayStation 5, salió a la venta el 26 de junio y, antes incluso de su lanzamiento, ya se posicionaba como uno de los títulos más esperados del año.

Pero hay que decirlo: no es un juego de fácil consumo. Aunque, siendo sincera, Kojima nunca se ha caracterizado por hacer las cosas simples. Si en la primera entrega los conceptos eran casi alucinógenos, en esta segunda parece haber creado su propia sustancia para dar rienda suelta a su imaginación. Tampoco es un juego para todos, y eso está bien. Kojima es, y siempre ha sido, un gusto adquirido. Esa es su marca, y no ha cedido un centímetro en su visión.

Para Martín Calderón, periodista de tecnología, este título estará sin duda en la discusión por el Juego del Año (GOTY), aunque lo ve difícil como ganador por una razón clave: es un juego de autor, “quienes no hicieron clic con la propuesta de 2019, tampoco van a hacer click ahora. Si bien mejoró en todos los aspectos posibles, sigue siendo el mismo juego, sigue teniendo la misma identidad, no pide perdón por ser lo que es, y eso me parece perfecto. Es Kojima en su máxima expresión artística, con presupuesto y sin ataduras, pero con mucha más madurez y aprendizajes en comparación a otros juegos que fueron polémicos por la libertad del mismo autor, como Metal Gear Solid 4 en la PS3.”

También lo jugó Claudio Ortiz, conductor de Aquí Casuales: The Show, quien destaca la ambición conceptual de esta secuela y coincide con Calderón en que Kojima mantiene su esencia, para bien o para mal, “Death Stranding 2: On the Beach es una secuela que expande la fórmula del primer juego sin cambiar su esencia, lo que podría mantener a cierto público alejado, manteniendo el enfoque en la conexión humana y la cooperación. En lo narrativo, es un videojuego emocional y político, con un apartado visual impresionante y un uso destacado de la música que invita a momentos de auto contemplación. Aunque para mí representa una sólida evolución, probablemente no convencerá a quienes no conectaron con el original. Aun así, es una obra que reafirma que Don Hideo Kojima es un autor capaz de transformar el videojuego en una forma de arte transgresora, disruptiva y profundamente humana”.

Jugar para entender

Como siempre, las palabras se quedan cortas. Los juegos de Hideo Kojima no se explican, se experimentan. Death Stranding 2: On the Beach es, una vez más, un reflejo de su universo personal: complejo, ambicioso, extraño y profundamente humano. Y aunque no será del gusto de todos, es un título que merece ser jugado, no solo por su historia o jugabilidad, sino por lo que representa para la evolución del medio.

Este año, los fanáticos tendrán la oportunidad de acercarse al autor detrás de esta obra. Brasil Game Show 2025 confirmó oficialmente la participación de Hideo Kojima como invitado especial en su 16ª edición, que se realizará entre el 9 y el 12 de octubre en el Distrito Anhembi, en Sao Paulo. No es la primera vez que el japonés aterriza en este evento: hace ocho años estuvo en el mismo escenario, y tuve la suerte de saludarlo… de lejos, eso sí. En esa ocasión no hubo actividades generales con la prensa, solo encuentros con algunos medios seleccionados y presentaciones masivas con su público, que, como era de esperarse, enloqueció con su presencia.

Esta vez, la visita de Kojima será distinta. No solo vendrá a promocionar Death Stranding 2, sino que también participará en sesiones de Meet & Greet, paneles especiales y asumirá un rol especial como jurado del BGS Cosplay. “La visita de Hideo Kojima a BGS25 es un momento histórico para el evento y para la industria nacional de videojuegos. En 2017, literalmente detuvo el evento y fue ovacionado por el público en una de las mayores demostraciones de admiración que he presenciado en estas quince ediciones. Fue emocionante escuchar a miles de personas corear su nombre por donde pasaba”, comenta Marcelo Tavares, fundador y CEO de Brasil Game Show.