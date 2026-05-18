Barril rotulado como material radioactivo moviliza operativo y evacuación en La Reina

Un pasaje completo de La Reina terminó acordonado y con vecinos fuera de sus casas la tarde de este lunes, luego de que un insólito hallazgo encendiera las alarmas: un barril rotulado como material radioactivo apareció al interior de una vivienda y obligó a desplegar un operativo de emergencia con Bomberos, Carabineros y equipos especializados en sustancias peligrosas.

El procedimiento se concentró en el pasaje Carmela de Ramírez, donde personal del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa llegó tras el llamado de los propietarios del inmueble. La situación escaló rápido. Según explicó el capitán de la Cuarta Compañía, Matías Soublette, el recipiente levantó sospechas por su rotulación y obligó a activar protocolos para materiales potencialmente peligrosos.

Con trajes especializados y equipos de monitoreo, Bomberos realizó mediciones en el lugar y ordenó evacuar un perímetro de 50 metros alrededor de la vivienda. Cerca de 20 personas tuvieron que abandonar temporalmente sus casas mientras se verificaba si existía riesgo radiológico.

El recipiente, detallaron desde el Cuerpo de Bomberos, tendría unos 20 años de antigüedad y en su interior habría contenido criptón, un elemento asociado a material radiactivo. Sin embargo, las mediciones realizadas en el sitio descartaron niveles peligrosos tanto de partículas beta como gamma, las más riesgosas para la salud.

Pese a que el susto fue grande, Bomberos sostuvo que no se detectaron índices anormales de radiación y que el contenido del barril ya habría sido liberado hace años. Aun así, el hallazgo abrió varias preguntas que hasta ahora no tienen respuesta: cómo llegó el contenedor a la vivienda, cuánto tiempo llevaba ahí y por qué permanecía almacenado en un domicilio particular.

Tras controlar la emergencia, los equipos especializados tomaron contacto con la Comisión Chilena de Energía Nuclear y con la Seremi de Salud Metropolitana para coordinar la disposición final del contenedor y definir los procedimientos sanitarios correspondientes. Cabe mencionar que en la comuna se encuentra el Centro de Estudios Nucleares (CEN).