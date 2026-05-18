Escala crisis en Bolivia: sectores afines a Evo Morales intensifican protestas contra Rodrigo Paz

La llegada este lunes a La Paz de una marcha afín al expresidente Evo Morales reforzó las protestas que desde hace trece días mantienen bloqueos y movilizaciones contra el presidente boliviano, Rodrigo Paz, en una jornada de enfrentamientos con la Policía y una orden de captura contra un líder de la Central Obrera Boliviana (COB).

La movilización de los seguidores de Morales, que comenzó hace siete días con una caminata desde el altiplano boliviano, se sumó a protestas de sindicatos y organizaciones vecinales que también exigen la renuncia de Paz, quien lleva seis meses en el poder.

Las protestas se concentraron en los alrededores de la plaza Murillo, donde se encuentran la Presidencia y el Parlamento en La Paz, resguardados por policías y militares. Los agentes antidisturbios usaron gases lacrimógenos para frenar el avance de los manifestantes, que respondieron con petardos y cargas de dinamita.

En la ciudad de Sucre, sede del órgano judicial boliviano, el fiscal general, Roger Mariaca, anunció una orden de captura contra el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, acusado por el Gobierno de instigación pública a delinquir y terrorismo, entre otros delito.

Ante la avanzada de las marchas, se dispuso la evacuación de los funcionarios del Parlamento, cuya sede también está en la plaza Murillo.

“Ahora sí, guerra civil” y “¡Que renuncie, carajo!”, corearon varias veces los manifestantes, que tildaron a Paz “de incapaz” para resolver el conflicto, iniciado por la COB y la Federación de Campesinos Tupac Katari de la región andina con bloqueos de carreteras que cumplieron trece días.

En medio de la refriega, fue herido un dirigente sindical, una periodista se desvaneció y varios transeúntes fueron golpeados por los manifestantes porque les hacían airados reclamos.

Los maestros rurales y fabriles demandan aumentos salariales y los campesinos piden la renuncia de Paz, pese a que otros sectores como los sindicatos de educadores urbanos y mineros lograron acuerdos con el Gobierno.

Piden Estado de Excepción

Los líderes de las instituciones de la región boliviana de Santa Cruz, la más poblada y el motor económico del país, pidieron este lunes al Gobierno de Rodrigo Paz declarar un “estado de excepción sectorizado” en departamentos como La Paz.

“Exigimos a las autoridades la aplicación de la ley y un estado de excepción sectorizado”, afirmó el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Stello Cochamanidis, al leer el pronunciamiento de la Asamblea de la Cruceñidad, que reúne a autoridades locales, empresarios, comerciantes y transportistas de ese departamento, entre otros sectores.

La Constitución boliviana, vigente desde 2009, faculta al Gobierno a declarar estado de excepción en casos de “conmoción interna” en todo o parte del territorio nacional, sin que ello implique la suspensión de los derechos de la población.

La medida debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa dentro de las 72 horas posteriores a su promulgación.

El pronunciamiento de las entidades de Santa Cruz también exige al Gobierno, la Fiscalía, los operadores de justicia, la Policía y las Fuerzas Armadas “actuar de manera inmediata, firme y conforme a la Constitución” contra quienes “promuevan, financien, ejecuten o encubran actos destinados a destruir la democracia”.

Cochamanidis convocó, además, a una “gran marcha en defensa de la democracia” que, aseguró, será “pacífica” y “contundente” y que espera que se replique en las otras ocho regiones bolivianas.

Este lunes

La jornada estuvo marcada por los enfrentamientos entre la Policía y al menos cuatro movilizaciones de obreros, campesinos, afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) y sectores de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, que intentaron ingresar por distintos frentes y con violencia a la plaza Murillo, sede del Gobierno y el Legislativo.

Los manifestantes lanzaron petardos, piedras y cargas de dinamita contra los agentes, que respondieron con gases lacrimógenos para dispersarlos.

Tras caminar durante siete días por el altiplano, los sectores leales a Evo Morales se sumaron esta semana a las protestas en La Paz para exigir la renuncia de Paz.

El conflicto se concentra principalmente en el departamento de La Paz, donde organizaciones campesinas mantienen bloqueadas varias carreteras desde hace 13 días.

En el resto del país también se registran algunos cortes de ruta en los departamentos de Oruro, Cochabamba y Chuquisaca.