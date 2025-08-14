¿El adiós final al teletrabajo?: 87% de ofertas laborales en 2025 exigen trabajo presencial

A más de cinco años desde el boom del teletrabajo impulsado por la pandemia, el mercado laboral chileno evidencia un claro regreso a la presencialidad. Un reciente estudio de Trabajando.com, que analizó las ofertas de empleo publicadas entre enero y julio de 2025, revela que el 87,3% de las vacantes requieren trabajo presencial, mientras que apenas un 10,8% contempla modalidades híbridas y solo un 1,9% ofrece teletrabajo.

Incluso en los momentos más críticos de la pandemia, el teletrabajo nunca superó el 20% del total de empleos en Chile, evidenciando una estructura laboral tradicionalmente enfocada en la presencialidad.

Desde la plataforma explican que la limitada oferta de vacantes remotas o semiremotas responde a una estabilización del mercado laboral en torno a modelos más tradicionales, especialmente en roles que demandan coordinación operativa constante, atención directa al cliente o trabajo presencial en terreno.

Rodrigo Gorostiza, gerente de marketing, explicó que “la presencialidad sigue predominando en las ofertas, no necesariamente por una resistencia al cambio, sino porque muchas empresas aún valoran ese formato para ciertos tipos de funciones”.

En concordancia con esta realidad, el 84% de las postulaciones durante el primer semestre de 2025 correspondió a cargos presenciales, mientras que el 11% se orientó a empleos híbridos y solo el 5% a teletrabajo. Esta tendencia refleja que, aunque persiste el interés por mayor flexibilidad, las condiciones del mercado laboral siguen marcando las decisiones de los candidatos.

Además, el análisis histórico de Trabajando.com revela que las postulaciones a empleos en modalidad teletrabajo han disminuido más de un 70% entre enero de 2022 y julio de 2025, mientras que las solicitudes para puestos híbridos registraron una caída cercana al 10% en ese mismo período.

“Aunque la flexibilidad laboral es cada vez más valorada, las condiciones actuales del mercado muestran un ajuste hacia esquemas más presenciales. La transición hacia modelos híbridos todavía está en desarrollo en buena parte del ecosistema laboral”, agregó Gorostiza.