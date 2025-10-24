Cómo es Atlas, el nuevo buscador de ChatGPT que busca disputar el dominio de Google

OpenAI, creador de ChatGPT, ha presentado un navegador web basado en inteligencia artificial para competir con empresas como Google, que opera Chrome, el navegador más popular del mundo.

ChatGPT Atlas elimina la barra de direcciones, una función clave en las búsquedas. Su director, Sam Altman, afirmó que se creó “en torno a ChatGPT” después de hacer disponible el nuevo navegador el martes para el sistema operativo macOS de Apple.

La llegada de Atlas se produce en un momento en que OpenAI busca nuevas formas de monetizar su gran apuesta por la inteligencia artificial (IA) y capitalizar su creciente base de usuarios.

OpenAI anunció que Atlas también ofrecerá un modo de agente pago, el cual realiza búsquedas por sí solo para los usuarios de su popular chatbot.

La función de modo agente estará disponible solo para los suscriptores de pago de ChatGPT. Utiliza el chatbot para realizar “mejoras que lo hacen más rápido y útil al trabajar con el contexto de tu navegación”.

La compañía ha anunciado una serie de nuevas iniciativas para atraer usuarios a sus servicios en línea, estableciendo alianzas con sitios de comercio electrónico como Etsy y Shopify, además de servicios de reserva como Expedia y Booking.com.

Aprovechando la base de usuarios

En el evento DevDay de OpenAI a principios de este mes, Altman anunció que ChatGPT había alcanzado los 800 millones de usuarios activos semanales, frente a los 400 millones de febrero, según la firma de datos e investigación Demandsage.

“Creo que los primeros en adoptar ChatGPT van a ser los primeros en probar el nuevo navegador OpenAI”, afirmó Pat Moorhead, CEO y analista jefe de Moor Insights & Strategy.

Sin embargo, se mostró escéptico de que Atlas represente un serio desafío para Chrome o Microsoft Edge, “ya que los usuarios más comunes, principiantes y corporativos simplemente esperarán a que sus navegadores favoritos ofrezcan esta función”.

Microsoft Edge ya ofrece muchas de estas capacidades, añadió Moorhead.

La competencia de OpenAI llega un año después de que Google fuera declarado monopolio ilegal en las búsquedas online.

En una decisión reciente destinada a prescribir remedios para el dominio de Google, el gigante de las búsquedas logró evitar una orden que la hubiera obligado a vender su navegador Chrome, como habían solicitado los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Un número creciente de usuarios de internet opta por utilizar grandes modelos de lenguaje (LLM) como ChatGPT para buscar respuestas y recomendaciones.

La firma de investigación Datos afirmó que, en julio, el 5,99 % de las búsquedas en navegadores de escritorio se destinaron a LLM, más del doble que el año anterior.