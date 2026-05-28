Medio estadounidense revela que EEUU e Irán alcanzaron acuerdo de paz pero que depende de Trump

El medio estadounidense Axios reveló este martes que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo preliminar para avanzar hacia un cese de hostilidades y abrir una nueva etapa de negociaciones diplomáticas entre ambos países.

Según el reporte, basado en fuentes norteamericanas vinculadas a las conversaciones, las partes consensuaron un memorando de entendimiento que contempla extender el actual alto al fuego por 60 días mientras continúan las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

No obstante, el acuerdo aún requiere la aprobación definitiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Los términos del acuerdo estaban prácticamente consensuados hasta el martes, pero ambas partes aún necesitaban la aprobación de la alta dirección”, indicó Axios citando a funcionarios estadounidenses.

El medio añadió que representantes iraníes habrían comunicado posteriormente que ya contaban con las autorizaciones necesarias para firmar el pacto, aunque Teherán todavía no confirma oficialmente esa versión.

De acuerdo con las fuentes citadas, Trump podría tomarse “un par de días” antes de entregar su visto bueno definitivo.

Entre los principales puntos considerados en el acuerdo figura el desbloqueo del estrecho de Ormuz para el libre tránsito marítimo, además del levantamiento del bloqueo sobre puertos iraníes impulsado por Washington.

Asimismo, el entendimiento incluiría el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares y abrir conversaciones sobre el futuro del uranio enriquecido.

Por parte de Estados Unidos, el acuerdo contemplaría eventuales alivios de sanciones económicas contra el régimen iraní y la liberación de fondos actualmente congelados.

También existiría un apartado destinado a facilitar ayuda humanitaria y suministro de bienes a Irán tras el conflicto reciente.

“Un funcionario estadounidense afirmó que Irán ahora tiene la oportunidad de liberar su economía y que ‘hay personas en su sistema que entienden que es una oportunidad para ir en una dirección diferente’”, consignó Axios.