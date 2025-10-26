En el marco de su expansión como compañía multiservicios, DIRECTV volvió a ser elegida por sus clientes como la Mejor Empresa de Televisión Pagada de Chile durante la entrega de los Premio Lealtad del Consumidor –NPS® 2025.

En el evento, que organiza la consultora ALCO Consultores, se reconocen a las compañías con mayor recomendación, según la experiencia de los clientes. En esta edición, DIRECTV recibió nuevamente el galardón, al igual que lo hizo de manera ininterrumpida entre 2014 y 2023.

“Este premio llega en un momento clave para DIRECTV, que está expandiendo su ecosistema de productos y servicios: luego de 20 años ofreciendo TV pagada, ahora también ofrece Internet por fibra óptica y pronto internet satelital. Esta es una validación directa de nuestros clientes y reafirma nuestro foco en la calidad del servicio y la experiencia del usuario", destacó Karina Fuentes, gerente de Marketing de DIRECTV Chile.

Este logro consolida la estrategia de entretenimiento de la compañía, que se destaca por su amplia propuesta de series y películas; por las transmisiones de eventos deportivos en vivo a través de la señal DSPORTS, la cobertura de noticias con la señal DNEWS, los contenidos educativos

producidos por la Fundación Norma y Leo Werthein, y la experiencia multiplataforma que se ofrece a través de la plataforma de streaming y TV en vivo DGO.

Ese camino se potenció a partir de la alianza estratégica entre DIRECTV y Amazon, que no sólo contempla el desarrollo del mercado de internet satelital en Chile y en otros seis países de América Latina, sino también beneficios especiales para los clientes, con planes que incluyen acceso a Prime Video.

Además DIRECTV también ofrece servicios de conectividad por fibra óptica con cobertura en el 60 por ciento del país y disponibilidad para más de cuatro millones de hogares. Esta expansión tecnológica permite combinar su reconocida experiencia en entretenimiento con un servicio de conectividad robusto y de alta calidad.