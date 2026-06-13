EE. UU. ordena suspender los modelos de IA más avanzados de Anthropic

La empresa estadounidense de inteligencia artificial Anthropic suspendió el acceso a Mythos 5 y Fable 5, sus modelos más avanzados, luego de que el gobierno de Donald Trump ordenara restringir su uso a todo ciudadano extranjero, dentro o fuera de Estados Unidos. La medida también alcanza a trabajadores extranjeros de la compañía.

Sobre la base de un despacho de AFP, Anthropic explicó que no podía filtrar a sus usuarios según su nacionalidad, por lo que debió desactivar ambos sistemas para la totalidad de sus clientes. Los demás modelos de la empresa continúan operativos.

La orden fue emitida bajo las normas estadounidenses de control de exportaciones y habría surgido después de que una empresa lograra vulnerar las salvaguardas incorporadas a estas tecnologías, capaces de detectar y explotar fallas de ciberseguridad con alta rapidez y precisión. El Departamento de Comercio no respondió inmediatamente a las consultas de AFP.

Anthropic cuestionó la decisión y la atribuyó a un “malentendido”. La compañía sostuvo que retirar un modelo comercial por el hallazgo de una vulnerabilidad limitada podría paralizar el lanzamiento de nuevos sistemas de inteligencia artificial si ese criterio se extendiera a toda la industria.

La suspensión también afectó a la Unión Europea, que había conseguido acceso a Mythos a comienzos de junio. La Comisión Europea afirmó que el episodio refuerza la necesidad de avanzar en soberanía tecnológica y señaló que se encuentra evaluando la situación.

Anthropic aseguró que trabaja para restablecer el acceso lo antes posible y exigió que cualquier regulación sobre modelos avanzados se aplique mediante procedimientos legales transparentes, claros y sustentados en antecedentes técnicos.