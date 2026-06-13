“Jonasty Tapes 2”: Jonas Sanche dispara contra todos en uno de los discos de rap más sólidos del año

En tiempos donde el algoritmo premia la inmediatez y las tendencias efímeras, Jonas Sanche vuelve a recordarnos por qué el Rap sigue siendo una herramienta de observación, crítica y resistencia. Su nuevo trabajo, Jonasty Tape 2, es una descarga de ocho canciones y apenas 26 minutos de duración que golpean con la contundencia de los discos clásicos: sin relleno, sin concesiones y sin necesidad de adaptarse a las reglas de la industria que precisamente cuestiona.

Desde los primeros compases queda claro que estamos frente a una obra construida desde la esencia más pura del Hip-Hop. Beats ásperos, cajas secas, samples con aroma a soul y una interpretación vocal afilada sirven de vehículo para una lírica que no deja títere con cabeza. Los medios de comunicación, la industria musical, la cultura del espectáculo y las contradicciones de una sociedad hiperconectada son sometidos al escrutinio de un MC que ha convertido la observación crítica en una de sus principales virtudes.

La trayectoria de Jonas Sanche explica buena parte de la madurez que exhibe esta entrega. Desde sus primeras apariciones en la escena, Jonas nunca ha necesitado renunciar a su identidad para ampliar su alcance.

Esa independencia creativa es precisamente la que lo ha convertido en una figura de referencia para el rap chileno y latinoamericano. Su crecimiento ha sido orgánico, sostenido por una comunidad que reconoce en su obra autenticidad y profundidad, dos conceptos cada vez más escasos en la música urbana contemporánea.

Pero Jonasty Tapes 2 no es solamente una colección de críticas al sistema. Bajo la superficie emerge un artista que sigue sus propias contradicciones, revisitando heridas, derrotas y procesos de redención personal. La autoexploración aparece como un hilo conductor que humaniza el discurso y evita que el álbum caiga en la mera denuncia.

Hacia el tramo final, el disco modifica su temperatura emocional. Los beats se vuelven más cálidos y contemplativos, permitiendo que las colaboraciones respiren y aporten nuevas dimensiones al relato. Por un lado, Jonas le abre la puerta a los nuevos talentos como Jem; joven promesa del R&B Latino y también la presencia de Ana Tijoux, quien aporta sensibilidad, experiencia y perspectiva política, mientras que Hordatoj —una de las voces más respetadas e influyentes en la historia del rap chileno— entrega en la producción de dos de los temas del álbum (Horsanoj y Perderme otra vez) el recuerdo de por qué sigue siendo una referencia obligada para generaciones completas de MCs.

El resultado es un cierre elegante para un trabajo que combina protesta, swing, soul y rap de vieja escuela sin caer en la nostalgia vacía. Jonas Sanche entiende que honrar las raíces no significa quedarse atrapado en ellas; significa utilizarlas como plataforma para seguir construyendo discurso y sonido.

En un año marcado por lanzamientos fugaces y canciones diseñadas para durar lo mismo que una tendencia en redes sociales, Jonasty Tapes 2 aparece como una obra que exige atención y recompensa cada escucha. Es un disco breve, pero denso. Directo, pero reflexivo. Crudo, pero profundamente humano.

Más que un nuevo lanzamiento, esta producción confirma algo que hace tiempo dejó de ser una promesa: Jonas Sanche es uno de los grandes cronistas del rap chileno contemporáneo y una voz indispensable dentro del hip hop latinoamericano.

Sumergirse en Jonasty Tapes 2 es escuchar a un artista en plena madurez creativa, dispuesto a incomodar, cuestionar y también emocionar. Y en estos tiempos, eso vale más que cualquier tendencia.