Promueven formación de técnicos eléctricos a través de programa de becas laborales
El programa de Enel Distribución, gratuito y de acceso abierto, busca fortalecer la empleabilidad y contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este año 44 jóvenes fueron certificados en cursos del área eléctrica, totalizando 127 beneficiarios desde su creación en 2022.
Enel Distribución, en alianza con Proforma, Urbanotec y Sence, finalizó con éxito una nueva edición del programa “Becas Laborales”, iniciativa que abre oportunidades de desarrollo y capacitación para quienes buscan insertarse en el rubro eléctrico.
En esta versión 2025, un total de 44 participantes recibieron certificación en cursos de Soporte en Labores Eléctricas y Operaciones en Infraestructura Subterránea de Redes, culminando así una etapa formativa orientada a potenciar sus habilidades y facilitar su acceso al mercado laboral.
El proyecto nació como respuesta a los desafíos que presenta la creciente electrificación de las ciudades y la alta demanda de técnicos especializados. A tres años de su implementación, ya son 127 las personas capacitadas en labores eléctricas, a través de cursos gratuitos centrados en el desarrollo de competencias prácticas y técnicas.
En esta edición se impartió el curso “Operaciones en infraestructura subterránea MT/BT de redes de distribución eléctrica”, con una duración de 80 horas formativas y dispuesto por Sence. Los alumnos que aprobaron los módulos adquirieron herramientas clave para integrarse a la cadena de valor de Enel Distribución y desempeñarse en áreas estratégicas del sector.
Bastián Osorio (27) explica que su primer acercamiento con el rubro eléctrico fue en su liceo técnico. Hace algunos años trabaja como independiente y ahora vio la oportunidad de capacitarse para actualizar sus conocimientos. “Me gusta mucho la electricidad. Siempre tiene que ser segura, para los trabajadores y para las personas, pero uno ve falencias con frecuencia. Ahí existe un desafío importante”, comenta.
Camila Farías (27), pareja de Bastián, explica que, a diferencia de él, este curso ha sido la puerta de entrada al sector, ya que ella es técnica en párvulos y hoy busca reinventarse. “Me gusta estar en terreno, meter las manos, estar en movimiento. Pero hay que hacerlo con responsabilidad, por eso es importante buscar oportunidades y certificarse. Hay que ser formal respecto al conocimiento y la ejecución”.
A través de Becas Laborales, Enel Distribución impulsa la empleabilidad y la reconversión productiva en las comunidades de su zona de concesión. De esta forma, contribuye al ODS N°4: Educación de Calidad, reafirmando su compromiso con una transición energética inclusiva mediante planes de formación técnica que promueven el desarrollo de las personas y sus territorios.
En 2026 se realizarán nuevas convocatorias para seguir promoviendo la especialización técnica en el ámbito eléctrico.