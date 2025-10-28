Promueven formación de técnicos eléctricos a través de programa de becas laborales

Enel Distribución, en alianza con Proforma, Urbanotec y Sence, finalizó con éxito una nueva edición del programa “Becas Laborales”, iniciativa que abre oportunidades de desarrollo y capacitación para quienes buscan insertarse en el rubro eléctrico.

En esta versión 2025, un total de 44 participantes recibieron certificación en cursos de Soporte en Labores Eléctricas y Operaciones en Infraestructura Subterránea de Redes, culminando así una etapa formativa orientada a potenciar sus habilidades y facilitar su acceso al mercado laboral.

El proyecto nació como respuesta a los desafíos que presenta la creciente electrificación de las ciudades y la alta demanda de técnicos especializados. A tres años de su implementación, ya son 127 las personas capacitadas en labores eléctricas, a través de cursos gratuitos centrados en el desarrollo de competencias prácticas y técnicas.

En esta edición se impartió el curso “Operaciones en infraestructura subterránea MT/BT de redes de distribución eléctrica”, con una duración de 80 horas formativas y dispuesto por Sence. Los alumnos que aprobaron los módulos adquirieron herramientas clave para integrarse a la cadena de valor de Enel Distribución y desempeñarse en áreas estratégicas del sector.

Bastián Osorio (27) explica que su primer acercamiento con el rubro eléctrico fue en su liceo técnico. Hace algunos años trabaja como independiente y ahora vio la oportunidad de capacitarse para actualizar sus conocimientos. “Me gusta mucho la electricidad. Siempre tiene que ser segura, para los trabajadores y para las personas, pero uno ve falencias con frecuencia. Ahí existe un desafío importante”, comenta.

Camila Farías (27), pareja de Bastián, explica que, a diferencia de él, este curso ha sido la puerta de entrada al sector, ya que ella es técnica en párvulos y hoy busca reinventarse. “Me gusta estar en terreno, meter las manos, estar en movimiento. Pero hay que hacerlo con responsabilidad, por eso es importante buscar oportunidades y certificarse. Hay que ser formal respecto al conocimiento y la ejecución”.

A través de Becas Laborales, Enel Distribución impulsa la empleabilidad y la reconversión productiva en las comunidades de su zona de concesión. De esta forma, contribuye al ODS N°4: Educación de Calidad, reafirmando su compromiso con una transición energética inclusiva mediante planes de formación técnica que promueven el desarrollo de las personas y sus territorios.

En 2026 se realizarán nuevas convocatorias para seguir promoviendo la especialización técnica en el ámbito eléctrico.