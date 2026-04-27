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Sedini evita autocrítica por ser la ministra peor evaluada: “Estoy dispuesta a trabajar por mi país” PAÍS Agencia Uno

Sedini evita autocrítica por ser la ministra peor evaluada: “Estoy dispuesta a trabajar por mi país”

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La vocera de Gobierno restó importancia a su caída en Cadem —donde marcó 24% tras bajar 18 puntos— y afirmó que “las encuestas son fotos del momento”, descartando que definan la acción del Ejecutivo.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Mara Sedini abordó su baja evaluación en encuestas y evitó realizar autocrítica, señalando que el foco del Gobierno está en ejecutar proyectos y no en la opinión pública momentánea. Defendió decisiones “poco populares” y reiteró que su prioridad es cumplir el mandato del Presidente Kast.
Desarrollado por El Mostrador

La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, abordó este lunes su caída en las encuestas —que la posicionó como la secretaria de Estado peor evaluada del gabinete— restando relevancia a los resultados y evitando realizar una autocrítica.

Desde la comuna de San Bernardo, la portavoz sostuvo que las mediciones no determinan la acción del Ejecutivo. “He dicho en múltiples ocasiones que las encuestas son fotos del momento, que a nosotros no nos mueven las encuestas, sino que el accionar por la ciudadanía”, afirmó.

En esa línea, defendió las decisiones adoptadas por el Gobierno, incluso cuando no cuentan con respaldo inmediato. “A veces hay que tomar definiciones que son poco populares, pero lo importante es hacerlo con responsabilidad”, señaló, agregando que estas apuntan a enfrentar problemas estructurales como la estrechez fiscal y a retomar la senda del desarrollo.

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Consultada por su desempeño, Sedini evitó formular una autocrítica y enfatizó su disposición a continuar en el cargo. “Lo importante es que estoy dispuesta a trabajar por mi país, el mandato del presidente José Antonio Kast es claro y estamos trabajando en pos de todos los chilenos más allá de las encuestas”, indicó.

De acuerdo con la última encuesta Cadem, la ministra registró una caída de 18 puntos en un mes, alcanzando un 24% de aprobación, consolidándose como la peor evaluada dentro del gabinete.

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