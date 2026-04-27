Experto en guerra nuclear: EEUU demostró “debilidad militar al no ser capaz de someter” a Irán

El conflicto entre Estados Unidos e Irán continúa generando análisis en el ámbito internacional, en medio de un escenario marcado por tensiones persistentes pese a intentos de negociación y anuncios de alto al fuego.

En ese contexto, el experto en teoría del conflicto y guerra nuclear, Luis Pérez Gil, sostuvo que la situación ha dejado en evidencia debilidades estructurales de Estados Unidos tanto en el plano militar como político.

“Ha demostrado dos debilidades fundamentales de Estados Unidos. Por un lado, la debilidad militar, porque no es capaz de someter a una potencia mucho más reducida (…)”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, en referencia a la incapacidad de lograr una victoria rápida frente a Irán.

El académico también apuntó a las dificultades en el plano internacional. “Está mostrando la debilidad política internacional de Estados Unidos, en el sentido de que no es capaz de formar una gran coalición para llevar a cabo su guerra contra Irán”, agregó.

A juicio del especialista, este escenario ha permitido a Irán mantener una posición favorable en el conflicto. “Tiene una posición realmente ganadora, a pesar de su aparente debilidad o su debilidad relativa con Estados Unidos”, sostuvo, descartando incentivos inmediatos para avanzar en negociaciones.

El análisis se da en paralelo a episodios recientes que han tensionado el escenario global, como el intento de ataque contra el presidente Donald Trump durante una actividad en la Casa Blanca, en un contexto de creciente incertidumbre internacional.

Pérez Gil advirtió que el desarrollo del conflicto podría tener implicancias históricas más amplias. “Estamos contemplando el centro de la historia. Es decir, los momentos actuales serán recordados (…) como periodos de toma de malas decisiones”, afirmó.

En esa línea, planteó que la ofensiva inicial de Estados Unidos partió con una expectativa fallida. “La decisión de ir a la guerra contra Irán, con una perspectiva de que se podía acabar el conflicto en 24-48 horas, ha fracasado completamente”, señaló.

Finalmente, el experto sostuvo que este proceso podría marcar un punto de inflexión en el equilibrio global. “Estamos ante el inicio de la pérdida definitiva del poder hegemónico estadounidense”, concluyó.