La paradoja de Ripamonti: “Municipio de Cuidados” enfrenta 79 sumarios por Ley Karin

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¡Hola! 43 días después del cambio de mando, el Presidente José Antonio Kast terminó de nombrar a todos sus secretarios regionales ministeriales (seremis) en Valparaíso: el ingeniero comercial Cristian Vasseur será el nuevo seremi de Minería.

El proceso estuvo empañado por las renuncias de los ahora exencargados de Salud, Aldo Ibani, y del Trabajo, Carlos Montero. Rápidamente, el Gobierno encontró a sus reemplazantes, pero la nueva secretaria del Trabajo, Carolina Sangüesa (RN), ahora es objeto de una investigación por parte de Contraloría, luego de ser denunciada por maltrato laboral a cuatro funcionarias del aseomientras ejercía como administradora municipal en Algarrobo. Veremos qué resuelve.

Al otro extremo de la región, en San Felipe, la alcaldesa Carmen Castillo (PS) se querelló contra el concejal Ronald Olivares (Ind.-Demócratas), quien en 2025 había denunciado su propio secuestro e incluso conversamos con él al respecto. Pero la semana pasada se conoció la declaración que entregó a Carabineros y resulta que no fue retenido por desconocidos, sino que desapareció un par de días para comprar drogas con viáticos municipales. Impresentable.

Vamos ahora al resumen de esta nueva edición de Aquí Valparaíso:

La gestión de la alcaldesa Macarena Ripamonti enfrenta una paradoja entre su enfoque de “ciudad de cuidados” y las 99 denuncias por acoso y violencia laboral registradas entre 2024 y 2026 bajo la Ley Karin .

. Ante el creciente deterioro urbano en Valparaíso, el municipio y la Corporación Sitio Patrimonio Mundial intensificaron acciones contra inmuebles abandonados o ruinosos del plan de la ciudad. Desde julio de 2025 se han emitido 13 oficios a propietarios para exigir mantención, limpieza o reparación, además de impulsar demoliciones en dos casos críticos.

contra inmuebles abandonados o ruinosos del plan de la ciudad. Desde julio de 2025 se han emitido 13 oficios a propietarios para exigir mantención, limpieza o reparación, además de impulsar demoliciones en dos casos críticos. El informe N° 421 de la Contraloría detectó observaciones en la compra de terrenos del Plan de Emergencia Habitacional del Minvu, tales como falta de reglamento y adquisiciones en zonas donde no eran necesarias . Aunque el Gobierno de Gabriel Boric afirmó que son “riesgos y no irregularidades”, se evalúa una acusación constitucional contra el exministro Carlos Montes.

. Aunque el Gobierno de Gabriel Boric afirmó que son “riesgos y no irregularidades”, se evalúa una acusación constitucional contra el exministro Carlos Montes. El Gobierno de José Antonio Kast suspendió indefinidamente la construcción del memorial de Tejas Verdes en San Antonio, acusando que la administración anterior impulsó la primera piedra sin proyecto definitivo ni financiamiento asegurado. El MOP además instruyó un procedimiento disciplinario para esclarecer responsabilidades administrativas

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La paradoja de Ripamonti: “Municipio de Cuidados” acumula 99 denuncias, 79 de ellas con sumarios vigentes, por Ley Karin

Cuando en 2021 Macarena Ripamonti (FA) asumió como alcaldesa de Viña del Mar, lo hizo prometiendo que el municipio ya no sería solo una “Ciudad Bella”: sería uno “de Cuidados”.

Diez meses después de asumir, rindió su primera cuenta públicay agradeció a los trabajadores del municipio por abrirse a una forma de trabajo feminista, pues -dijo- “queremos inspirarles en el sentido de entender que las lógicas de trabajo pueden ser desde una igualdad sustantiva, desde un marco de respeto, desde la solidaridad y entre pares”. “Como municipio debemos hacernos cargo de la posibilidad de los cuidados en el contexto de un gobierno local”, agregó.

Sin embargo, la administración de Ripamonti enfrenta una fuerte paradoja: pese a su intención de “construir una ciudad más amable” y su invitación a “cuidarnos y respetarnos los unos a los otros”, entre agosto de 2024 y marzo de 2026 se han presentado al interior de la alcaldía 99 denuncias por Ley Karin, informó el municipio a este medio vía Ley de Transparencia.

La Ley Karin modificó el Código del Trabajo para reforzar la prevención, investigación y sanción del acoso y la violencia en los espacios laborales. La ley obliga a las empresas y órganos del Estado a contar con protocolos preventivos que aborden el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo.

Actualmente, agregó el municipio, hay “79 sumarios en tramitación: 10 terminados, 8 absueltos, 8 sobreseídos, 2 sancionados (amonestación y multa)”.

Del total de denuncias (99), 21 fueron recibidas en 2024, 69 en 2025 y 9 en 2026. De ellas, 17 “no califican en la Ley N° 21.643, conforme los criterios legales establecidos en el protocolo”, informó la directora (s) de Asesoría Jurídica, Andrea Fich, “sea en razón de la naturaleza de los hechos o por desistimiento”.

En detalle, 84 denuncias refieren a situaciones de presunto acoso laboral, 4 a acoso sexual y 11 a violencia en el trabajo.

Según el protocolo de prevención del municipio, el acoso laboralrefiere a una “agresión u hostigamiento”, ejercido por el empleador o por uno o más trabajadores, el cual provoca “menoscabo, maltrato o humillación” en el afectado. El acoso sexual alude a “requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe”. Y la violencia en el trabajo es ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, “con la ocasión de prestación de servicios”.

Áreas del municipio donde se registran las denuncias

De los hechos denunciados, 91 se produjeron al interior de 10 direcciones municipales: 27 en Desarrollo Comunitario, 22 en Seguridad Pública, 13 en Operaciones y Servicios, 12 en Administración y Finanzas, 10 en la Dirección de Comunicaciones, 3 en la Dirección de Obras Municipales, 3 en Desarrollo Turístico y Económico, 2 en la Dirección Comunal de Planificación, 1 en Asesoría Jurídica y otra en Ingresos. También se registra 1 caso en la Secretaría Municipal y 4 en el Segundo y Tercer Juzgado de Policía Local (2 en cada entidad).

Consultado el municipio respecto de qué medidas están implementando para evitar nuevas denuncias, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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Valparaíso intenta frenar su abandono: municipio exige a 13 propietarios “hacerse cargo” de edificios ruinosos

Gabriela Mistral llamaba a Valparaíso “ciudad de pie”, recordaba hace algunos años Agustín Squella, Premio Nacional de Humanidades, en El Mercurio de Valparaíso: “Y eso porque existe y vive en posición vertical, de arriba abajo (…). Por Valparaíso no se anda. Se sube y se baja constantemente”.

Lamentablemente, cada vez se ha vuelto más difícil caminar por la ciudad. Un viernes por la tarde, por ejemplo, me arrepentí de aventurarme a pie desde el Barrio Puerto hacia El Almendral. Atravesé calles oscuras que acumulaban basura. Pasé por negocios cerrados y me encontré con muchos edificios abandonados. En vez de disfrutar el trayecto, lo hice cuidando mi espalda, buscando atajos amigables en un entorno desolador.

El diagnóstico sobre el deterioro progresivo de Valparaíso es conocido hace años y los esfuerzos por revertirlo son escasos y, en su mayoría, efímeros. En marzo, un incendio consumió un edificio en calle Prat, recién restaurado. Sin embargo, desde el año pasado la alcaldía y la Corporación Municipal Sitio Patrimonio Mundial trabajan en una estrategia más concreta: exigir a los propietarios de inmuebles ruinosos su reparación y, en algunos casos, emitir decretos de demolición.

“Desde julio de 2025 se han emitido 13 oficios que han dado origen a notificaciones y resoluciones de la DOM hacia propietarios, con el objetivo de que ejecuten mejoras, cierres, limpieza o mantención, conforme a la normativa vigente. En casos críticos, además, se han impulsado decretos de demolición (dos en Barrio Puerto), mientras que en otros se ha optado por estrategias de mediación para concretar acciones de despeje y resguardo”, informó el municipio.

Además, explicaron, “en caso de incumplimiento por parte de los propietarios tras las notificaciones, el municipio puede avanzar en la declaración formal de abandono, lo que habilita intervenciones como cierres, limpieza o mantención general a costa del dueño”.

En 2025, la Corporación Municipal solicitó a la alcaldesa Camila Nieto (FA) declarar como “propiedad abandonada” a 7 de los 139 inmuebles catastrados en el plan de Valparaíso, los cuales representan un riesgo para la seguridad de los porteños. Nieto aún no emite ninguno de estos decretos, pero sí ha avanzado con las notificaciones. Un primer paso que permite “exigir a los dueños hacerse cargo de sus inmuebles”, señaló el municipio.

Según detallaron desde la Corporación, respecto de los 13 oficios, “en algunos casos, los propietarios han respondido, iniciando acciones de mejora, como limpieza de escombros, cierres perimetrales y medidas básicas de resguardo”.

Desde ese punto de vista, la entidad “ha impulsado una estrategia de vinculación directa con propietarios, especialmente con sociedades e inmobiliarias, con el objetivo de avanzar en soluciones más sostenibles en el tiempo”.

Un mensaje de la PUCV

Diseño inclusivo en la PUCV: proyecto mejora la vida académica de estudiante con artrogriposis

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso reafirma su vocación por la inclusión mediante un proyecto interdisciplinario que permitió diseñar una solución ergonómica para un estudiante con artrogriposis. La iniciativa, impulsada por la Dirección de Inclusión y la Escuela de Arquitectura y Diseño, evidencia el compromiso institucional con la equidad, adaptando recursos y entornos a necesidades reales, y promoviendo una educación superior accesible, digna y centrada en las personas.

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Contraloría: Minvu compró terrenos en Valparaíso no contemplados en el Plan de Emergencia Habitacional

El 13 de abril, la Contraloría publicó los resultados de una auditoría (informe final N° 421) realizada a las acciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en relación con la adquisición de terrenos mediante compraventa, destinados al cumplimiento de las metas del Plan de Emergencia Habitacional (PEH). El objetivo era verificar que el proceso se había ajustado a la normativa.

El PEH fue una estrategia desarrollada por el Minvu entre 2022 y 2025 para abordar el déficit habitacional en Chiley entregar 260 mil viviendas. En febrero, antes de que concluyera el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, la cartera liderada por el entonces ministro Carlos Montes (PS), informó el cumplimiento de la meta, y con creces: 262.390 casas fueron terminadas o entregadas en dicho periodo.

Sin embargo, respecto de la adquisición de terrenos efectuada para alcanzar dicho objetivo, Contraloría emitió una serie de observaciones, como que no se había dictado el reglamento que establecía, entre otras cosas, los requisitos mínimos de localización de terrenos y cantidad, y el tipo de tasaciones exigidas, y que “a nivel nacional, la superficie de suelo adquirida supera en un 61,33% la meta establecida en dicho documento (PEH)”. Asimismo, detectó que “las adquisiciones realizadas no se ajustan a los requerimientos preliminares consignados en el referido plan”.

Es así como en las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Atacama, Los Lagos, Aysén, Magallanes y Arica y Parinacota -dice el documento-, “se adquirieron un total de 252,49 hectáreas de terreno -esto es, un 41,85% del total de suelo adquirido en el país-, aun cuando el PEH determinó que, efectuadas tanto las gestiones públicas como privadas, no se necesitaba la adquisición de terrenos en esas regiones para este fin”.

La entidad también evidenció que aun cuando para la ejecución del PEH “se definió un valor referencial del suelo, a partir del cual se estimaron los recursos económicos necesarios para cumplir las metas previstas”, del análisis de los antecedentes proporcionados por el Minvu para la auditoría “no se identificó que dicha entidad hubiese establecido algún rango de precios, a nivel nacional o regional, para estas compras”.

El 16 de abril, la administración de Boric reaccionó a la noticia e informó a Emolque las observaciones “apuntan a riesgos, no a irregularidades”. Vicente Burgos, exjefe de la División de Desarrollo Urbano, recalcó a ese medio que la auditoría “no ordena la invalidación de actos administrativos ni la restitución de recursos ni califica operaciones como ilegales. Las medidas instruidas son de carácter prospectivo e instrumental, orientadas a fortalecer mecanismos de control, supervisión y gestión futura”.

Sin embargo, y tras conocer el informe, el diputado por Valparaíso, Hotuiti Teao (IND-UDI), informó la semana pasada que junto a un equipo jurídico se encuentran estudiando los antecedentes y la viabilidad de una acusación constitucional contra el exministro Montes, la cual podría ser presentada en mayo.

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MOP suspende en San Antonio construcción de memorial de Tejas Verdes: Gobierno anterior no formalizó su presupuesto

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast informó que la construcción del memorial en honor a los familiares de los expresos políticos del excentro de detención y tortura de Tejas Verdes, en San Antonio, se encuentra suspendida hasta nuevo aviso. La administración anterior había colocado la primera piedra del monumento el 7 de marzo, cuatro días antes del cambio de mando, sin un mecanismo de financiamiento asociado.

Según explicó la seremi MOP a Aquí Valparaíso, “no existe en la actualidad un proyecto definitivo ni los mecanismos de financiamiento que permitan llevar adelante una obra como la mencionada. Lamentamos que las anteriores autoridades de la región, junto con realizar una primera piedra, ad portas del cambio de gobierno, no hayan sido claras con las agrupaciones ni con las autoridades locales que esperan la concreción de un memorial en el sector”.

Según el Informe Valech, Tejas Verdes fue un recinto de detención a cargo de las Fuerzas Armadas y utilizado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) “a comienzos del año 1973 y fines de 1974”. De acuerdo con el libro El despertar de los cuervos de Javier Rebolledo, el regimiento Escuela de Ingenieros Tejas Verdes del Ejército de Chile “fue el primer centro de detención y tortura instalado en el país luego de ocurrido el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973”.

El inicio de la obra, que sería adosada al nuevo Puente Lo Gallardo, actualmente en construcción, fue encabezada por la exdelegada presidencial provincial de San Antonio, Carolina Quinteros; el alcalde Omar Vera; los exseremis MOP y de Culturas, Dennys Mendoza y Javier Esnaloa, y organizaciones de DD.HH., quienes firmaron una carta de compromiso“que permitirá avanzar en el desarrollo del memorial”, informó entonces el Gobierno.

Respecto del hito, Mendoza destacó: “Hemos tenido hoy día un acto reivindicativo de lo que será la primera piedra del memorial de Tejas Verdes, un acto de memoria que tiene como objetivo hacer justicia y memoria respecto de chilenos y chilenas que perecieron y pasaron por este centro de tortura acá en la comuna de San Antonio. Democracia siempre”.

Pero, según la nueva administración, el exseremi “nunca se comprometió por los canales oficiales a incluir dicho memorial en el actual contrato” (de construcción del puente). La actual secretaría regional aseguró que Mendoza no respondió a las solicitudes de diversas entidades “para evaluar la factibilidad de incluir el Memorial Tejas Verdes en el marco de las obras de construcción del Puente Lo Gallardo; dichos documentos no fueron respondidos por parte del MOP o sus representantes de la época”.

En detalle, se trató de tres requerimientos no viabilizados por la exautoridad: de la Agrupación de Expresos Políticos de Tejas Verdes y el Comité de DD.HH. (agosto 2025), que pidieron incorporar el espacio en el proyecto del túnel Lo Gallardo. De la delegada presidencial provincial de San Antonio (octubre 2025), quien solicitó evaluar la factibilidad de integrar el memorial dentro del diseño y ejecución del proyecto de puente. Y del alcalde de San Antonio (noviembre 2025), Omar Vera, quien pidió incorporar el memorial en el contrato referido al puente.

“El compromiso del MOP debe estar con la transparencia y la responsabilidad a la hora de anunciar o ejecutar infraestructura pública. En virtud de lo anterior, se instruirá un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas”, aseguró también la seremi a Aquí Valparaíso.

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