Senadora Cicardini por investigación húngara que salpica al Presidente Kast: “Esto es gravísimo”

La senadora del Partido Socialista, Daniella Cicardini, calificó como “gravísima” la investigación iniciada en Hungría por el uso de fondos públicos en redes conservadoras internacionales que tuvieron vínculo con el Presidente José Antonio Kast antes de asumir el cargo y que fue revelada por El Mostrador.

La parlamentaria apuntó directamente a la relación del Mandatario con la Political Network for Values (PNfV), organización que presidió entre 2022 y 2024, y que forma parte del entramado que hoy está bajo escrutinio tras la caída del ex primer ministro húngaro Viktor Orbán.

“La red internacional que José Antonio Kast presidió durante dos años hoy está bajo investigación por corrupción en Hungría y esto no lo denuncia la izquierda, lo denuncia el nuevo primer ministro húngaro de derecha por el eventual uso de recursos públicos”, afirmó.

En ese contexto, Cicardini exigió mayor transparencia respecto de vínculos financieros. “Chile tiene derecho a saber si hubo dinero, apoyo o influencia de esa red internacional en la campaña presidencial de Kast o de su entorno”, sostuvo, agregando que el Presidente debe aclarar “quién financió sus viajes y actividades internacionales con esa red de ultraderecha antes que asumiera”.

La polémica surge luego de que el nuevo primer ministro húngaro, Péter Magyar, anunciara una investigación para determinar si recursos estatales del gobierno de Orbán fueron utilizados para financiar actividades de organizaciones conservadoras a nivel global, entre ellas la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y redes asociadas como la PNfV.

La indagatoria busca esclarecer si fondos públicos habrían sido destinados a plataformas ideológicas y políticas internacionales, lo que podría abrir un flanco para figuras vinculadas a estas instancias, incluyendo al propio Kast.

El Mandatario había destacado previamente el modelo de Orbán como una “inspiración”, además de mantener una activa participación en espacios como la CPAC, donde convergen líderes y organizaciones de derecha y extrema derecha a nivel global.

Según los antecedentes conocidos, la investigación también podría abarcar el financiamiento de eventos, think tanks y redes políticas internacionales que operaron durante los últimos años con apoyo desde Hungría, en un contexto que ya ha generado preocupación en la Unión Europea por el uso de recursos públicos.

En ese escenario, Cicardini insistió en la necesidad de esclarecer los hechos. “Esto es gravísimo, los chilenos y chilenas se merecen saber la verdad”, concluyó.

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