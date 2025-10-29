2º Interescolar de Robótica e Inteligencia Artificial: fomentando el talento tecnológico

El 2º Interescolar de Robótica e Inteligencia Artificial UNAB reunió a más de 100 estudiantes de 3° y 4° medio en jornadas realizadas en las sedes de Viña del Mar, Concepción y Santiago, donde vivieron una experiencia práctica en torno a la tecnología, la programación y la innovación.

La iniciativa, organizada por la carrera de Ingeniería en Automatización y Robótica de la Universidad Andrés Bello, junto a la Dirección General de Admisión y Difusión, buscó acercar a los jóvenes al mundo STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) a través del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), incentivando la curiosidad científica y la resolución de problemas mediante la tecnología.

Durante las tres jornadas, los participantes desarrollaron talleres y una competencia final, donde pusieron a prueba sus habilidades en robótica y programación.

“Fue una jornada apasionante, donde los colegios, estudiantes y profesores mostraron lo mejor que tenían en tecnología”, reflexionó Sebastián Navarro, director de Admisión y Difusión de la UNAB, sede Viña del Mar.

“Vivimos una jornada maravillosa, donde muchos estudiantes de la Quinta Región participaron con entusiasmo y compromiso”, agregó.

Talleres prácticos y competencia de robótica

Eduardo Navarro, director de Admisión y Difusión de la sede Concepción, afirmó que “el Interescolar de Robótica e Inteligencia Artificial realizado en UNAB Concepción refleja el espíritu innovador que promovemos en la Universidad Andrés Bello. Nos motiva conectar el talento escolar con los desafíos tecnológicos del futuro”.

“Nos llena de orgullo ver cómo estudiantes de enseñanza media se atreven a crear, programar y soñar con soluciones que transforman”, añadió.

Cada sede contó con una programación similar, que combinó aprendizaje teórico, experimentación y trabajo en equipo.

Los estudiantes participaron en talleres de Robótica e Inteligencia Artificial, programaron robots en Arduino y aprendieron sobre la aplicación de IA a la programación.

“Fue entretenido. Más que competir, lo mejor fue intentar que funcionara el robot. Fue una experiencia bonita”, comentó Renato Torres, del Instituto de Humanidades Luis Campino, equipo ganador junto a Andrés Estay en la sede de Antonio Varas.

Ganadores del Interescolar de Robótica e Inteligencia Artificial UNAB

Viña del Mar

Colegio SS.CC. Padres Franceses de Viña del Mar Colegio Santa Juana de Arco de San Felipe Escuela Industrial E. Bertelsen Temple

Concepción

Colegio El Refugio — Vicente Villarroel, Iván Muñoz, Mateo Torres, Nicolás Moreno y su profesor Carlos Florio. Liceo Mauricio Hochschild — Nelson Burgos, Emilia Uribe, Johans Muñoz, profesora Fanny Balchen. Liceo Mauricio Hochschild — Camilo Opazo, Joaquín Riquelme, Nicolás Sánchez, Alexander Fonseca, profesora Oriana Morales.

Santiago (Antonio Varas)

Ganadores: Andrés Estay y Renato Torres, del Instituto de Humanidades Luis Campino.

A través de actividades como el Interescolar de Robótica e Inteligencia Artificial, la Universidad Andrés Bello busca fortalecer el vínculo entre la enseñanza media y la educación superior, promoviendo el aprendizaje activo y el desarrollo de habilidades tecnológicas en contextos reales.