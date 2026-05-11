Choque entre La Moneda y el PC por llamado a movilización: Gobierno acusa presión contra el Congreso

La pelea entre el gobierno de José Antonio Kast y el Partido Comunista escaló este lunes y se instaló en el barro político. Todo partió tras el llamado de la diputada Lorena Pizarro a movilizarse frente a proyectos impulsados por el oficialismo, algo que en La Moneda leyeron como una señal de presión callejera contra el Congreso y el Ejecutivo.

El propio Kast salió al choque desde redes sociales. Ahí recordó que el PC fue parte del gobierno de Gabriel Boric durante cuatro años y acusó a la colectividad de querer “agitar las calles” tras la derrota presidencial de Jeannette Jara. En Palacio interpretan que el comunismo intenta rearticular oposición fuera del Congreso justo cuando el Ejecutivo busca ordenar apoyos para sus reformas y evitar otro ciclo de conflictividad en la calle.

La respuesta comunista no demoró. El presidente del partido, Lautaro Carmona, acusó a Kast de utilizar su cargo para caricaturizar al PC y convertir una opinión de Pizarro en una postura oficial de toda la colectividad. Pero además dejó entrever algo que en el gobierno encendió alarmas: que las reacciones sociales surgirán desde quienes se sientan afectados por las decisiones del Ejecutivo.

“Sabotaje legislativo”

Fue ahí donde entró con fuerza la ministra vocera Mara Sedini. Desde La Moneda endureció el tono y dibujó una frontera bien clara entre una oposición “dispuesta a dialogar” y otra que —según dijo— apuesta por el “sabotaje legislativo” y la presión callejera. En otras palabras, el gobierno decidió empujar la idea de que el PC abandonó el terreno institucional para volver a la lógica de la movilización.

Sedini además fue más allá y abrió un flanco directo contra dirigentes y militantes comunistas. Recordó casos judiciales y episodios de violencia vinculados a figuras cercanas al partido para cuestionar su autoridad moral en materias democráticas. La ofensiva no fue casual: en Palacio creen que el debate ya no pasa solo por una convocatoria a protestar, sino por instalar si existe o no una validación implícita de la presión política fuera de las instituciones.

La vocera también acusó a Pizarro de relativizar el rol del Congreso al impulsar movilizaciones paralelas a la discusión legislativa. Una crítica que refleja algo más profundo: el temor del oficialismo a que el conflicto político vuelva a trasladarse desde el hemiciclo a la calle justo cuando el gobierno intenta sacar adelante su agenda con un Parlamento todavía fragmentado.

Y en el fondo, la escena deja una señal política evidente. A pocos meses del cambio de ciclo tras la derrota presidencial de Jara, el PC parece decidido a tensionar al gobierno desde una oposición mucho más confrontacional. Mientras tanto, Kast y su comité político ya eligieron el encuadre: orden institucional versus presión callejera. Un libreto conocido en la política chilena, pero que vuelve a encenderse apenas iniciado el nuevo mapa de poder.