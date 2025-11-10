Chile lanza Copuchat: la plataforma que entrenará al primer modelo de lenguaje latinoamericano

El pasado miércoles 29 de octubre, Chile marcó un hito en el desarrollo de tecnologías con sello regional con el lanzamiento de Copuchat, una plataforma gratuita que busca recopilar conversaciones de usuarios latinoamericanos para entrenar LatamGPT, el primer modelo de lenguaje diseñado en y para América Latina.

La iniciativa, anunciada por el Presidente Gabriel Boric Font durante la última Cuenta Pública, es liderada técnicamente por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) y cuenta con el impulso del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El objetivo de Copuchat es claro: construir sistemas de inteligencia artificial que comprendan y representen la realidad lingüística, social y cultural de la región. A través de interacciones anónimas y seguras, el sistema recolectará datos que permitirán a LatamGPT aprender las expresiones, modismos y particularidades del español latinoamericano.

“Por primera vez, estamos creando una Inteligencia Artificial con las voces, acentos y expresiones de nuestra región, una IA que hable como nosotros, que entienda nuestras realidades y que refleje nuestra diversidad cultural”, explicó el ministro de Ciencia, Aldo Valle.

El ministro destacó además que “con esto Chile demuestra que la ciencia, la tecnología y la innovación también pueden ser una expresión de nuestra identidad y de nuestro compromiso por construir un futuro más justo, inclusivo y compartido”.

El lanzamiento, realizado en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), contó con la participación de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y del ministro de Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo.

Vallejo subrayó la importancia de acompañar estos avances con responsabilidad. “La Inteligencia Artificial (IA), como las nuevas tecnologías, no solamente nos ha abierto oportunidades, nuevos horizontes y experiencias, porque avanza de manera muy acelerada, sino que también trae riesgos y amenazas. Por eso, como Gobierno no solamente estamos colaborando en ejecutar Copuchat, sino que también tenemos una agenda de trabajo contundente contra la desinformación”, agregó.

Y añadió que “ante esto nuestra tarea es entregarle más y mejores herramientas a la ciudadanía para enfrentar este fenómeno mundial y parte de esto es nuestra campaña ‘Aguanta, chequea y comparte’”.

Por su parte, el ministro Giorgio Boccardo destacó la dimensión social del proyecto. “Es un honor compartir este estrado en el lanzamiento de Copuchat, una herramienta que simboliza mucho más que un avance tecnológico: representa la construcción colectiva de nuestro propio futuro digital. La Inteligencia Artificial tiene que ser una herramienta para mejorar nuestras vidas y eso siempre tiene que estar vinculado a la Justicia Social y al Trabajo Decente”.

El director ejecutivo de CENIA, Rodrigo Durán, explicó que “LatamGPT es hoy un modelo de lenguaje que comprende y procesa información de América Latina y el Caribe y que está en plena etapa de alineamiento, es decir, de un ajuste fino en que los usuarios retroalimentan al modelo evaluando las respuestas que éste entrega frente a las preguntas sobre nuestras realidades culturales y lingüísticas”.

“Mientras las grandes empresas tecnológicas invierten millones de dólares en ese proceso de ajuste, nosotros apostamos por otro camino: la colaboración y la co-construcción”, agregó Durán, destacando el rol clave de Copuchat como herramienta participativa.

Jóvenes protagonistas del debut

El lanzamiento de Copuchat coincidió con el Congreso Nacional Explora, evento que celebra 30 años de divulgación científica escolar en Chile. Durante la jornada, 120 estudiantes y 40 invitados participaron de un entrenamiento en vivo de LatamGPT, interactuando con pantallas instaladas en la Plaza Central del GAM.

Niñas, niños y jóvenes se convirtieron así en los primeros en entrenar directamente una IA latinoamericana, aportando su voz, cultura y mirada a una tecnología que busca reflejar la identidad y diversidad del continente.