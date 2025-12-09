Día Mundial de la Informática: el paso decisivo hacia sistemas que toman acción

El 9 de diciembre permite observar un cambio que dejó de ser tendencia para convertirse en una realidad operativa. La informática ya no se entiende como un conjunto de sistemas que almacenan datos, sino como una arquitectura capaz de interpretar información y ejecutar acciones en segundos. Este tránsito, impulsado por la automatización y la inteligencia artificial, sin dudas está reconfigurando la manera en que las empresas están operando, produciendo y tomando decisiones.

Según un informe de McKinsey & Company, en 2024 el 72% de las organizaciones declararon estar usando IA en al menos una función empresarial, lo que evidencia que la adopción superó con creces la etapa de experimentación. Esta masificación refleja que las organizaciones dejaron atrás los pilotos experimentales y comenzaron a integrar estas capacidades en procesos cotidianos para ganar velocidad y eficiencia. En nuestro país y la región, este avance se explica por una necesidad muy concreta y que tiene que ver con hacer más con los mismos equipos, reducir tiempos de respuesta y sostener la experiencia del cliente sin aumentar costos.

La automatización se consolidó como un habilitador clave. Cuando tareas repetitivas quedan en manos de sistemas capaces de ejecutarlas en segundos, los equipos humanos pueden enfocarse en resolver casos complejos y tomar decisiones de mayor valor. Pero el salto más significativo proviene de los agentes autónomos basados en IA, capaces de actualizar información, crear casos, responder solicitudes o activar flujos completos dentro de plataformas empresariales ampliamente usadas, entre ellas Salesforce. Ya no hablamos de asistentes que responden preguntas, sino de componentes que actúan sobre los datos, con permisos y trazabilidad.

Nada de esto funciona si la arquitectura tecnológica está atrapada en modelos rígidos. Sabemos que las empresas que avanzan con mejores resultados son aquellas que diseñan infraestructuras que permiten integrar datos, monitorear acciones automatizadas y escalar soluciones sin perder el control. La informática moderna exige observar, medir y ajustar en tiempo real, lo que obliga a repensar integraciones, flujos y gobernanza.

Chile vive un momento bisagra. La pregunta ya dejó de ser si adoptar IA o automatización, y pasó a ser cómo integrarlas de forma ordenada y con impacto real. En un escenario donde la productividad se volvió una urgencia y la competencia avanza rápido, la informática ya no es un soporte, sino que el eje que determina la capacidad de respuesta y la calidad de las decisiones. Este Día Mundial de la Informática ofrece la oportunidad de entender que el futuro no llegará dentro de varios años. Ya está instalado en las operaciones diarias. Ahora, la tarea ahora es aprovecharlo con estrategia, foco y ejecución.