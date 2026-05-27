La sostenibilidad comienza a consolidarse como una herramienta de productividad en Chile

Buenas noticias, desde el lado de la empresa. Un informe de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo reveló que los Acuerdos de Producción Limpia (APL) movilizaron más de US$ 33 millones en inversión entre 2022 y 2025, y generaron ahorros privados por US$ 172 millones, consolidando la sostenibilidad como una herramienta concreta de competitividad empresarial.

En paralelo, las empresas adheridas redujeron más de 683 mil toneladas de CO₂ equivalente, disminuyeron en 24% su consumo de agua y avanzaron en eficiencia energética, economía circular y reducción de residuos.

Los resultados muestran impactos operacionales directos: ahorro de 1,1 millones de metros cúbicos de agua, reducción de 277 mil MWh de energía y más de 72 mil toneladas de residuos evitadas. En total, 51 acuerdos involucraron a más de 1.700 instalaciones en el país, incluyendo MiPymes y empresas ubicadas en zonas rurales o semiurbanas.

Según la ASCC, por cada peso público invertido se generan más de 7 pesos en beneficios sociales, reforzando la idea de que la transición sustentable ya no es solo una exigencia ambiental, sino también una estrategia económica.

Estas noticias adquieren aún más relevancia considerando el creciente costo económico de la crisis climática en América Latina.

Para ilustrar su magnitud, te dejo el informe de Sustentabilidad Sin Fronteras, que advirtió que la región perdió cerca de US$ 100 mil millones por desastres climáticos en la última década, pero solo US$ 19 mil millones estuvieron asegurados, dejando una brecha de protección del 81%.

Sequías, inundaciones y eventos extremos están elevando rápidamente las pérdidas económicas y empujando a aseguradoras a restringir coberturas o aumentar costos, dejando a hogares y pequeños productores cada vez más expuestos frente al avance del cambio climático.