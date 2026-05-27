Exministro Álvaro García cuestiona informe de Quiroz sobre deterioro fiscal: “Presenta falencias”

El exministro de Economía y Energía de la administración de Gabriel Boric, Álvaro García, cuestionó el Informe de Finanzas Públicas presentado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y sostuvo que el documento presenta falencias relevantes en el análisis de la deuda pública proyectada.

“Creo que el informe financiero que presenta el ministro Quiroz sí presenta falencias”, afirmó García en conversación con radio Infinita, apuntando a que el secretario de Estado denunció errores en las proyecciones del gobierno anterior, pero sin precisar concretamente cuáles serían esas inconsistencias.

“Hay varias cosas que decir sobre la materia. La primera que yo subrayaría es que si bien el ministro Quiroz señala que hubo errores, no identifica ninguno. No da a conocer cuáles son los errores”, sostuvo.

El exsecretario de Estado explicó que la discusión se centra en la relación entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto (PIB), punto en el que Hacienda proyectó un deterioro mayor al estimado anteriormente.

Según García, el problema del informe es que considera únicamente el déficit fiscal como factor explicativo del aumento de deuda, dejando fuera otras variables relevantes.

“El mismo informe financiero señala que la deuda nacional depende de muchos factores. Entre ellos, el déficit fiscal que puede transformarse en deuda. Pero también depende de la inflación, depende del tipo de cambio, depende de la recuperación de créditos que el Estado haya dado en el pasado y que puedan recuperarse este año”, afirmó.

Asimismo, agregó que el crecimiento económico también influye en la trayectoria de la deuda. “Todo eso lo reconoce el informe financiero, pero no lo calcula”, sostuvo.

En esa línea, García aseguró que el gobierno anterior sí incorporó esas variables adicionales en sus estimaciones fiscales.

“El gobierno anterior, además de identificar ese número, sí hizo los cálculos que el actual informe financiero del ministro Quiroz dijo que había que hacer, pero no hizo”, afirmó.

El exministro también cuestionó la forma en que el Ejecutivo ha comunicado el tema y apuntó a un “apresuramiento” por parte del titular de Hacienda.

“Más que una utilización política hay un apresuramiento, que ya lo vivimos en el pasado con el tema de la caja fiscal”, señaló.

García recordó que, al asumir el nuevo gobierno, Quiroz cuestionó el nivel de recursos disponibles en caja, aunque posteriormente se constató una cifra superior a la prevista por el propio ministro.

“Cuando llegó al gobierno el ministro Quiroz se encontró con 3.000 millones de dólares, más de lo que él encontraba normal. Se apresuró efectivamente en ese comentario”, indicó.

Finalmente, sostuvo que en esta nueva controversia también existiría precipitación en las conclusiones del Ejecutivo. “Yo creo que en esta oportunidad también se ha apresurado porque falta información en el propio informe financiero que el gobierno elaboró y que entregó tardíamente”, concluyó.