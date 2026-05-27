Cocaína: la droga más detectada en choferes de micros de Concepción

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¡Hola, Biobío! Estamos muy entusiasmados de llevarles una nueva edición de Aquí Biobío.

Antes de empezar, quiero compartirles una sensación: vivir en el Gran Concepción es vivir en el mejor lugar para pasar el Día del Completo (Marbella, Fuente Alemana, Llanquihue, Oba Oba, el recientemente premiado Alemán Penquista… hay muchas opciones para ser feliz).

Pero aunque somos una región envidiable cuando se trata de vienesas, chucrut, tomate y mayo, tenemos también varios asuntos pendientes. Y uno de los principales es el transporte público.

Precisamente en esta edición, uno de los temas centrales es lo que pasa en el universo de las micros. Accidentes fatales en años anteriores y el apuñalamiento de un estudiante a fines de abril, son hechos que nos recuerdan que el transporte en la región necesita cirugía profunda.

En otra muestra de que la institucionalidad es a veces excesivamente lenta, en Chiguayante existe un vertedero ilegal al borde del río Biobío, que fue cerrado el año pasado, pero cuya basura aún sigue ahí, descomponiéndose hasta llegar al río. La Autoridad Sanitaria aplicó una multa de 400 Unidades Tributarias Mensuales (más de $28 millones), pero esta resolución fue recurrida por el sancionado.

Este año corresponde cambio de fiscal regional, ya que concluye el período de Marcela Cartagena. Ayer, la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó que 12 abogados postularon al cargo. Uno de los favoritos es Roberto Garrido, fiscal de la Araucanía, quien estuvo a cargo, por orden del fiscal nacional, de la investigación por el asesinato de los tres carabineros en Cañete y cuya actuación le puso la lápida a la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.

También les cuento que el fin de semana conversamos con la colega Jenny Pérez, originaria de Penco y presentadora de uno de los principales medios de noticias del mundo, la Deutsche Welle. Pérez, de visita en Penco, aprovechó la instancia para hablar con Aquí Biobío sobre diversos temas: el avance de las IA, la guerra de narrativas, las noticias falsas y, por supuesto, su visita a la zona del incendio.

Además, les comparto algunas recomendaciones para este fin de semana, entre ellas una exposición de boletos del transporte público regional que se realizará en la Biblioteca Municipal.

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Una de cada cinco fiscalizaciones a micros terminó en infracción

En las últimas semanas hemos, el Gran Concepción ha vuelto a evidenciar la fragilidad de su sistema de transporte público, permanentemente al borde del colapso. El choque de una micro de la línea Vía Láctea contra una patrulla de Carabineros –con el conductor dando positivo a cocaína–, y el apuñalamiento de un universitario por parte de un chofer que tenía antecedentes policiales, son solo algunas de las señales más recientes de una crisis que parece no encontrar contención.

Por eso le pedimos a la Seremi de Transportes del Biobío las cifras de fiscalizaciones realizadas en lo que va de este año. Los resultados son preocupantes:

En los 2.087 controles efectuados a buses urbanos corrientes (microbuses), se detectaron 403 infracciones. Es decir, en un 19,3% de las fiscalizaciones se constataron irregularidades: prácticamente una de cada cinco. En el caso de los taxis colectivos urbanos, en tanto, se cursaron 116 infracciones en 1.743 controles, equivalente a un 6,66%.

Según la Seremi, las principales causas de infracciones se relacionan con incumplimientos documentales, deficiencias técnicas y faltas a las condiciones de seguridad exigidas para la circulación y prestación de servicios de transporte.

Otro de los temas que preocupa a los habitantes del Gran Concepción, es el consumo de drogas en el transporte público. Cyma Salud es una consultora que desde el año pasado trabaja con 11 líneas de la intercomuna, realizando tests de drogas.

Según Yubiza Zizak, directora de Cyma, entre 1.100 trabajadores evaluados han detectado 26 casos positivos. “Hay un perfil muy claro. Se trata de hombres de más de 45 años, sedentarios, con enfermedades que les generan dolor crónico, problemas de salud mental y dificultades para dormir, entre otras características. En cuanto a la droga más detectada, es la cocaína”, afirma Zizak.

Todos estos problemas se producen en un sistema en el que el Estado invierte recursos millonarios año a año, pese a tratarse de una actividad operada por privados.

Entre 2011 y 2024 se entregaron $21.469 millones a dueños de micros de la región para ayudarlos a renovar sus máquinas. Y este año se invertirán $97.000 millones en subsidios para el transporte público regional. La gran mayoría de los fondos será destinada a los microbuses. Por ejemplo, solo para la renovación de micros están considerados $9.600 millones, mientras que para el recaudo electrónico se invertirán $3.418 millones.

Para el vocero regional de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile, José Coronado, es muy difícil que el servicio mejore si continúa la precariedad laboral: “La forma principal de empleo de choferes de micros en el Gran Concepción es a través de un contrato ficticio, el cual se hace por el sueldo mínimo. Los dueños de las máquinas pagan solo las cotizaciones, no entregan el resto del sueldo a los trabajadores. Los choferes siguen ganando porcentaje del boleto cortado. Tampoco nos llegan los subsidios“. Este año, solo en el subsidio al pasaje del adulto mayor, el Estado entregará $7.103 millones a los dueños de micros.

El sueldo por boletos cortados, según el vocero regional, explica las largas jornadas laborales de más de 12 horas que hacen algunos de sus colegas y el consumo de drogas. Además, Coronado afirma que debido a las malas condiciones laborales hay una escasez de interesados en ser choferes, lo que provoca que estén ingresando conductores con escasa preparación o incluso sin la licencia adecuada.

Lo planteado por Coronado ya había sido denunciado anteriormente por otros sindicatos. En febrero de 2024, un grupo de conductores de la Línea Nueva Llacolén realizó un paro precisamente por este tipo de contratos. Rodrigo Soto, dirigente sindical de esa línea, sostiene que el problema persiste hasta hoy.

Este año, sin embargo, existe una promesa de cambio: el abandono gradual del pago en efectivo y la implementación del sistema de pago electrónico. La medida podría abrir la puerta a contratos más estables y acordes con la responsabilidad que implica transportar vidas humanas.

Pero entre los sindicatos predomina el escepticismo. “Nada lo asegura. Es que ningún gobierno le ha dado la importancia que merece a este tema”, afirma José Coronado.

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El vertedero ilegal que se descompone sobre las aguas del Biobío

Aunque en octubre del año pasado se decretó el cierre del acceso vehicular al vertedero clandestino ubicado en el sector Los Castaños de Chiguayante, el daño es tan grande que puede apreciarse fácilmente incluso desde plataformas de imágenes satelitales como Google Earth.

Se trata de una extensa masa de desechos compuesta por escombros de construcción, ropa, basura domiciliaria y residuos tecnológicos, emplazada justo al borde del río Biobío. Por lo mismo, es frecuente que parte de esta basura termine arrastrada hacia las aguas.

El director de Seguridad Ciudadana de Chiguayante, Daniel Carrillo Sepúlveda, detalló que si bien los patrullajes preventivos continúan para que no se alteren los sellos de ley, el destino final del predio depende de la Seremi de Salud: “A la fecha estamos esperando los resultados del sumario sanitario que inició la Seremi, respecto del propietario de este predio“.

Desde la Seremi de Salud del Biobío se informó que se aplicó una multa de 400 UTM (más de $28 millones), pero esta fue recurrida por el sancionado. La misma seremía sostuvo que, al haber un recurso de reposición pendiente, no puede entregar aún la identidad del sancionado. Tampoco hubo información de parte de las instituciones consultadas respecto a si existe un plan de limpieza.

La historia de este vertedero ilegal es de larga data y da cuenta de que la institucionalidad puede ser muy lenta.

Existen registros de una denuncia en 2008 de la exconcejal Jessica Flores.

de la exconcejal Jessica Flores. Otra denuncia fue interpuesta en 2023 por la diputada María Candelaria Acevedo

por la diputada María Candelaria Acevedo Y una tercera, en febrero de 2025, por parte de la fundación Mawizako.

En la denuncia de Acevedo, se sostiene que el predio es fiscal, propiedad de Bienes Nacionales, pero a pesar de ello el vertedero siguió operando. El cierre del acceso se concretó recién en diciembre de 2025, pero la basura continúa ahí, esperando a que las instituciones actúen.

*Esta nota tuvo la colaboración de los alumnos de periodismo de la Universidad de Concepción, Lukas Figueroa y Eloísa López, quienes corroboraron en terreno que el basural sigue en las mismas condiciones.*

Un mensaje de Inacap

Estudiantes del Biobío representarán a Chile en la final mundial de Huawei ICT Competition en China

Bastián Oñate, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones, Conectividad y Redes; Felipe Seguel, estudiante de Ingeniería en Informática, ambos de INACAP de Concepción-Talcahuano llegan a la final de uno de los certámenes tecnológicos más relevantes a nivel internacional, Huawei ICT Competition que cada año reúne a un centenar de equipos provenientes de Singapur, Egipto, India, México, Tanzania, Brasil y Polonia, además de numerosas regiones de China. Y que se desarrollará entre el 2 y el 5 de junio.

Este logro refleja el trabajo, dedicación y alto nivel de preparación técnica de los estudiantes quienes han desarrollado habilidades clave en el ámbito digital. La final mundial contempla una exigente evaluación donde los equipos deberán resolver, en 8 horas cronológicas un problema dado por la organización, usando tecnología Huawei en las áreas de Network, Computing y Cloud.

La participación de estudiantes de INACAP en esta instancia se suma a una destacada trayectoria en esta competencia, donde en años anteriores ya han alcanzado posiciones en el podio mundial, consolidando el desarrollo de talento en áreas tecnológicas clave.

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Fiscal que le puso la lápida a Steinert corre con ventaja para ser el fiscal regional de Biobío

Doce abogados, la mayoría de ellos fiscales del Ministerio Público, han presentado ya sus antecedentes con el fin de postular al cargo de fiscal regional del Bíobío, dado que en agosto próximo se acaban los ocho años que le correspondían constitucionalmente a la actual persecutora jefe, Marcela Cartagena.

Cabe recordar que la gestión de Cartagena ha sido muy cuestionada, entre otros casos, por el fracaso de la investigación relativa a la muerte del niño Tomás Bravo, en la comuna de Arauco, y por una serie de problemas internos.

Los resquemores hacia la capacidad investigativa de los equipos al mando de Cartagena incluso llevaron al fiscal nacional Ángel Valencia a traspasar la indagatoria relativa al homicidio de tres carabineros en Cañete al fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido.

Justamente Garrido, egresado de la Universidad de Concepción, fue el primer postulante en inscribir su candidatura, y muchos lo ven como el postulante más fuerte. A sus resultados en investigaciones de alta complejidad se suma su actual rol como fiscal nacional subrogante. A lo anterior, se suma que fue él quien la semana pasada puso la lápida final sobre su excolega Trinidad Steinert, al dejar en claro que el Ministerio de Seguridad Pública no tuvo ninguna injerencia en la captura de Jorge Huenchullán.

¿Esta listo? No. Juega en su contra el hecho de que Valencia prometió durante su campaña terminar con la práctica de “las sillitas musicales”, por medio de la cual varios fiscales regionales se iban cambiando de región para seguir en el cargo. En marzo, de hecho, Valencia optó por el fiscal adjunto Francisco Jacir antes que por el fiscal regional sur de Santiago, Héctor Barros, para la fiscalía regional centro norte.

Las inscripciones para postular se cerraron el lunes y próximamente la Corte de Apelaciones de Concepción debe llamar a quienes cumplen con los requisitos de postulación a una audiencia pública para exponer sus planes de trabajo.

Entre los postulantes se encuentran, además del ya nombrado Garrido, los fiscales José Patricio Aravena (que encarceló a la cúpula del Tren de Aragua en Concepción), Juan Yáñez (quien tuvo a su cargo las causas de la zona mapuche), Michelangelo Bianchi (jefe del sistema de análisis criminal y cercano a Cartagena), Jorge Lorca (quien investiga los incendios ocurridos en Penco y Tomé) y los fiscales de flagrancia Paulo Pucheau y Bernardo Orellana.

A ellos se suman Mauricio Lártiga (asesor jurídico de la Fiscalía Regional), Enrique Hernández (abogado particular) y el académico Mauricio Decap, así como los fiscales de la Región de Ñuble, Álvaro Hermosilla y Sergio Pérez, este último esta actualmente a cargo de la investigación por corrupción en contra de un exfiscal, dos defensoras y una jueza de Los Ángeles.

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Jenny Pérez, pencona, periodista y presentadora de la DW: “Chile es una pieza fundamental en el tablero del ajedrez informativo”

Ha entrevistado a algunos de los principales mandatarios latinoamericanos de este siglo y es uno de los rostros más reconocidos de la DW, el medio público alemán con alcance global para América Latina.

Se trata de Jenny Pérez, oriunda de Penco y exalumna de la Universidad de Concepción, quien estuvo la semana pasada en el Biobío visitando a su familia. Además, se dio el tiempo para hablar con alumnos de periodismo, ir la zona afectada por los incendios del verano y conversar con Aquí Biobío de El Mostrador en una cafetería del centro de Concepción.

La periodista analiza en esta entrevista la importancia del periodismo profundo en un mundo inundado por las fakes news, y declara que Chile es una pieza clave en esta guerra de las narrativas. “Chile se ha convertido en un caso de estudio global debido a su alta penetración de internet y su fragmentación política”, asegura.

―En este contexto, ¿por qué los influencers influyen más en el público, valga la redundancia, que los medios tradicionales?

―Todo indica que, efectivamente, los usuarios están hoy siguiendo a personas y no a grandes corporaciones mediáticas. Ello se explica, en parte, por los atributos de las nuevas narrativas y puestas en escena en formato digital de las plataformas de redes sociales: emocionalización de los contenidos, cercanía, opinión rápida por sobre la verificación cuidadosa de datos. Creo que si logramos acercar nuestro mensaje, con naturalidad y fiabilidad, podremos llegar más efectivamente a las audiencias. Es una carrera que merece ser corrida.

―¿Qué implica la irrupción de la IA en el ejercicio del periodismo y cómo lo están manejando medios públicos como Deutsche Welle?

―La IA generativa ofrece muchas posibilidades, pero también presenta riesgos y desventajas, y los medios y privados deben hacerse cargo. DW, por ejemplo, utiliza IA bajo un estricto marco ético y jurídico. No publica contenido generado directamente mediante IA. Esto significa que no es posible una transferencia directa e idéntica a los artículos de DW sin una edición y revisión editorial adicionales del resultado. El uso directo e individual de los resultados generados por IA está prohibido. Otras características de este estándar es que el contenido generado por IA no es una herramienta de marketing para captar la atención. Naturalmente, la IA ofrece enormes ventajas en el campo investigativo, cuyo alcance todavía no conocemos completamente. Personalmente creo que no hay que entender a la IA como un fin, sino como un medio. Serán decisivos el criterio humano y la verificación de campo. La entrevista presencial y el reporteo en terreno recobrarán más valor que nunca.

―¿Cómo actúa la desinformación y la propaganda en el tablero regional?

―Es fundamental entender que el despliegue de propaganda de potencias como, por ejemplo Rusia, China o incluso la República Islámica de Irán en Latinoamérica no es accidental: responde a una estrategia de “guerra híbrida” que busca debilitar la influencia de Occidente y promover un orden de alianzas comerciales y políticas. La propaganda utiliza a Chile y la región como un tablero de ajedrez informativo. Rusia es el actor más agresivo en términos de desinformación táctica. Su estrategia ha evolucionado desde los medios estatales hacia estrategias articuladas.

Sus medios clave son principalmente RT y Sputnik, aunque no exclusivamente. Siguen siendo referentes para un sector que busca “narrativas alternativas”. A diferencia de Rusia, el enfoque de China es de largo aliento y se basa en la cooptación de infraestructuras y la narrativa del “éxito económico“. Y luego está el factor TikTok, porque siendo una plataforma de origen chino, existe una preocupación constante sobre cómo el algoritmo puede priorizar ciertos temas o silenciar otros, como Taiwán o derechos humanos, para las audiencias jóvenes latinoamericanas.

Deutsche Welle viene investigando esta tema desde hace años, por ello el Premio a la Libertad de Expresión 2026, que entrega anualmente el Foro Global de Medios de DW en la ciudad de Bonn, recayó en Jimmy Lai, por su labor excepcional en favor de la libertad de prensa y la democracia frente al régimen chino de Hong Kong.

―¿Qué podemos decir de otros actores en el tablero, como Estados Unidos?

―Las estrategias de influencia provienen principalmente de think tanks y grupos de interés privados estadounidenses. Uno de los temas favoritos es la llamada “guerra cultural“, con temas de género, religión y “antiwoke”. Ello ha potenciado un ecosistema de altísima polarización en sectores ultranacionalistas y ultraconservadores. También hay un interés político confeso de influenciar en el mapa electoral, como ha sucedido con los llamados del gobierno de Donald Trump a votar por uno u otro candidato en las últimas elecciones en América Latina. También sucedió en Europa en países como Hungría.

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Festival REC: un boleto a la historia de Concepción

Empezamos esta edición de Aquí Biobío con una nota sobre el mal momento del transporte público del Gran Concepción, pero las micros son parte de nuestra historia y un servicio esencial para la mayoría de los habitantes de la intercomuna. Por eso mismo nos interesa que el sistema sea seguro.

Tan parte de nuestra historia es el transporte público que sus boletos se coleccionan. Y uno de los más apreciados entre los coleccionistas chilenos es el del Festival REC. De hecho, fue ese pequeño pedazo de papel alusivo al mejor evento musical de todo Chile, el que empujó a cientos de penquistas a meterse al mundo del “boleccionismo”.

Y este fin de semana los amantes de los boletos tendrán un espacio para conocer más de esta afición, intercambiar y seguir aumentando su colección hasta ¡conseguirlos todos!

Este sábado 30 y domingo 31 de mayo, de 10 a 17 horas, estará disponible la exposición Trayectos en el tiempo: imágenes y boletos de Concepción, en la Biblioteca Municipal José Toribio Medina (Víctor Lamas 615, frente al Parque Ecuador).

Juan Carreño, quien forma parte de Boletrans, una de las agrupaciones organizadoras, relata que comenzó su colección en los años ochenta con un boleto de la Línea Base Naval (el que tenía la imagen de un ancla), y asegura que en la Región del Biobío hay un boom del boleccionismo. “El boleto del REC marcó la explosión del interés por coleccionar. Sobre todo en jóvenes, muchos de ellos estudiantes de diseño gráfico. En la región diría que ya hay mínimo unos 150 boleccionistas”.

En la instancia del fin de semana, la invitación está abierta para que los interesados puedan llevar sus boletos antiguos, fotografías y recuerdos relacionados al transporte público regional, pero “la idea es que sea una actividad no solo para coleccionistas, sino para todos quienes quieran conocer más de la historia de los microbuses”, explicó Carreño.

Cabe recordar que este 2026, si es que se concreta el cambio de sistema de cobro, dejarán de entregarse boletos en el Gran Concepción. Será el fin de ese papel que muchas veces se guardaba como recuerdo de un día especial (el inicio de un pololeo, el primer día de universidad o el primer trabajo), pero esperemos que sea el comienzo de un mejor transporte público para toda la intercomuna.

No puedo irme sin antes entregar algunos datos y recomendaciones para el Día del Patrimonio.

La Universidad de Concepción abrirá algunos de sus espacios más icónicos, como por ejemplo el Arco, la Biblioteca Central o el Campanil. Se pueden ver detalles de horarios y cómo inscribirse, en este enlace.

Ojo que también hay algunos museos y colecciones menos conocidas e igual de interesantes. Por ejemplo, la colección de cultivo de microalgas (en el Hall de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas), el Museo de Zoología (en el tercer piso de esa misma facultad) o el Museo de Anatomía.

Otra de las actividades altamente demandada es la visita a los templos masónicos. En la región se abrirán las puertas del Club de la Unión, en Concepción, el domingo entre las 10 y 16 horas, y la casa masónica de Los Ángeles, también el domingo entre 11 y 14.30 horas. Se pueden buscar actividades por comuna en este link.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquibiobio@elmostrador.cl.

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