La fractura Kawésqar que reabre el conflicto salmonero en Magallanes

Muy buenos días, estimados lectores:

Como cada miércoles, aquí va una nueva edición de Aquí Magallanes, el newsletter más austral del mundo.

A esta hora, cuando el boletín llegue a sus correos, en Punta Arenas todavía no amanece. Por estos días el invierno empieza a sentirse no solo en el frío, sino también en la luz: las mañanas tardan en abrirse y la tarde se recoge antes de que uno alcance a darse cuenta.

Quienes vivimos en Magallanes conocemos bien esa transición. No es dramática, pero sí se siente. El cuerpo cambia de ritmo, las rutinas se ajustan y la ciudad parece moverse durante algunas semanas bajo una penumbra más larga. Después llegará el otro extremo: ese verano en que amanece antes de las cinco y la luz se estira casi hasta la medianoche.

Son detalles que a veces se vuelven costumbre, pero que también recuerdan algo muy propio de este territorio: acá la geografía no está afuera de la vida diaria. Entra en los horarios, en el ánimo, en la forma de habitar la ciudad y en la manera en que miramos el mundo desde este extremo austral.

A continuación, la pauta de esta semana:

Comunidades kawésqar de Magallanes cuestionaron la representatividad de una organización indígena que ha intervenido en el debate público sobre salmonicultura. La controversia volvió a poner sobre la mesa las tensiones entre industria acuícola, gobernanza indígena y legitimidad de las vocerías en torno al maritorio austral.

Magallanes implementará un programa pionero de atención integral para personas con fibromialgia, con cobertura en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. La iniciativa busca ampliar el acceso a diagnóstico, tratamiento farmacológico, salud mental y seguimiento clínico para más de 700 pacientes en la región.

Las algas australes aparecen como una nueva frontera de investigación científica y biotecnológica desde Magallanes. Un proyecto internacional liderado desde São Paulo, en colaboración con el CHIC y la UMAG, estudia su potencial como bioindicadores del cambio climático, fuente de compuestos activos y posible aporte a futuras metodologías de carbono azul.

La integración energética con Argentina volvió a poner el foco en el potencial de Magallanes dentro de futuros sistemas de conexión, almacenamiento y logística energética. Según el seremi de Energía, la oferta de gas desde Neuquén y la infraestructura binacional existente abren oportunidades, aunque las experiencias pasadas obligan a mirar el proceso con cautela.

El músico puntarenense Nicolás Gómez transformó interferencias electromagnéticas, cables y pulsos urbanos en el EP experimental Arquitectura del ruido. La obra propone una lectura sonora de Punta Arenas y conecta con el debate local sobre contaminación visual, cables en desuso e infraestructura invisible en la ciudad.

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Comunidades kawésqar en tensión: cuestionan representatividad en debate por salmoneras

La disputa por la voz del pueblo Kawésqar volvió a tensionar el escenario en Magallanes. Esta vez, el detonante fue una columna firmada por Juan González Álvarez como “Presidente de la Confederación Indígena Kawésqar”, en la que no solo defendió abiertamente a la industria salmonera, sino que además apuntó contra organizaciones ambientalistas que cuestionan el avance acuícola en la Patagonia.

El tono del texto encendió rápidamente las alarmas entre distintas comunidades kawésqar. Más que una defensa sectorial, varios leyeron en sus declaraciones un discurso alineado con los argumentos históricos de la industria:

La salmonicultura presentada como un a actividad estratégica para alimentar al planeta .

. Las críticas ambientales reducidas a “campañas de difamación” .

ambientales . Y el conflicto territorial reinterpretado bajo la lógica de la productividad y el desarrollo.

“Me parece vergonzoso cómo estos grupos despliegan millonarias campañas de difamación para atacar la salmonicultura local. Lo que considero una contradicción vital es que, en su afán por imponer agendas radicales, estas organizaciones terminan boicoteando la proteína más eficiente que tiene la humanidad para frenar el calentamiento global y alimentar al planeta”, afirma González Álvarez en la columna.

Pero el problema no fue solo el contenido. También fue la representación. En una zona donde el conflicto entre salmoneras y comunidades indígenas ha escalado precisamente por la disputa sobre los maritorios ancestrales, la idea de una voz única kawésqar fue recibida como una provocación.

Desde hace años, comunidades kawésqar vienen denunciando la expansión de concesiones acuícolas en áreas protegidas y reclamando mayor participación sobre decisiones que afectan directamente sus territorios marítimos. En ese contexto, las declaraciones de González fueron interpretadas por sus detractores como una intervención funcional a la industria, especialmente porque replican conceptos que el sector salmonero ha instalado con fuerza en el debate público: tecnologías limpias, límites “responsables” al crecimiento y compatibilidad entre conservación y expansión productiva.

“A mi parecer, la solución para lograr un equilibrio definitivo y acabar con las campañas de difamación es consensuar un límite responsable a la expansión territorial, enfocando los esfuerzos públicos y privados en incentivar el uso de tecnologías limpias de punta y en profundizar las buenas prácticas fiscalizadoras”, sostuvo también.

La respuesta no tardó. Las comunidades kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, Atap, Aswal Lajep y Residentes en Río Primero difundieron una declaración pública mediante la cual cuestionaron tanto la legitimidad de González como el intento de instalar una representación totalizante del pueblo Kawésqar.

“El pueblo Kawésqar no tiene un representante único. Esa es la naturaleza de nuestra organización tradicional: cada comunidad, cada grupo familiar, tiene sus propios voceros y formas de deliberación. Ningún presidente de ninguna confederación puede hablar por todos nosotros. Lo que sí puede hacerse –y lo que hemos hecho– es que varias comunidades alcemos la voz juntas cuando alguien distorsiona nuestra historia para favorecer intereses ajenos”, señalaron.

La crítica fue más allá de la coyuntura. Las comunidades sostienen que González Álvarez ha mantenido durante años posiciones enfrentadas con organizaciones kawésqar que cuestionan el modelo salmonero y denuncian impactos ambientales sobre los ecosistemas australes. Por eso, aseguran, su irrupción pública no representa una diferencia interna más, sino la persistencia de una figura cuya legitimidad viene siendo discutida desde hace tiempo.

“La Confederación Indígena Kawésqar es la misma Comunidad Ancón Sin Salida, la cual ha sido denunciada públicamente por arrogarse la representatividad del pueblo, y que ahora emerge con otra denominación, sumando a otras comunidades bajo el liderazgo del mismo personaje de siempre. Este hecho no es una apreciación nuestra: la Contraloría General de la República instruyó una investigación por estas mismas conductas y ordenó a las autoridades abstenerse de recibir a estas personas como representantes del pueblo Kawésqar”, afirmaron.

En el fondo, la controversia vuelve a exponer una pregunta más que pertinente y que atraviesa hace años el conflicto salmonero en Magallanes: quién habla realmente en nombre de los territorios australes y cuánto de ese discurso nace desde las propias comunidades y cuánto responde a los intereses de una industria que busca legitimidad social en medio de crecientes cuestionamientos ambientales.

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Magallanes implementa programa pionero que amplía la atención de fibromialgia en toda la región

En la Región de Magallanes existen aproximadamente 1.320 personas con fibromialgia, mientras solo el 27% mantiene controles activos.

El llamado Programa de Atención para Personas con Fibromialgia, iniciativa pionera impulsada por el Gobierno Regional de Magallanes, el Servicio de Salud Magallanes y el Ministerio de Salud, busca aumentar la cobertura regional desde el actual 27% al 53%.

Se trata de un plan piloto que por cuatro años financiará la atención integral de más de 700 pacientes de fibromialgia en Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir y Puerto Williams. El plan contempla incorporar acceso a evaluación médica oportuna, tratamiento farmacológico y no farmacológico, seguimiento clínico y un enfoque biopsicosocial.

¿Pero qué es la fibromialgia? Es una condición crónica caracterizada principalmente por dolor generalizado en todo el cuerpo, acompañado de fatiga, alteraciones del sueño, sensibilidad corporal aumentada del tacto y dificultades cognitivas. Está reconocida por la World Health Organization como un trastorno real y complejo, aunque todavía existen debates sobre sus mecanismos exactos.

El gobernador regional, Jorge Flies, afirmó que la iniciativa busca transformarse en un modelo replicable en otras regiones del país. “Esto es un proceso inédito que nosotros esperamos que tenga un efecto dominó. Ya tenemos una buena noticia: que la Región de Aysén está sacando un proyecto similar”, comentó.

Para Sofía Vera, vocera de la Agrupación Fibromialgia En Acción Magallanes, el inicio de este piloto también marca un precedente para dar mayor visibilidad a la condición médica.

“Es una enfermedad poco grata. Muchas veces no nos creen, piensan que nos imaginamos la condición. Luchar contra eso es muy difícil, sobre todo cuando no te pagan las licencias, y no puedes dejar de trabajar”, comenta Sofía, quien padece de fibromialgia hace 18 años.

El programa representa uno de los primeros esfuerzos regionales de este tipo en el país, en un proceso en el que agrupaciones de pacientes han tenido un rol activo en visibilizar la enfermedad y promover una mayor cobertura.

“Ha sido un camino muy largo tocando muchas puertas, lo cual llevó un gran sacrificio y constancia de muchas de nosotras. Esto que nació aquí en Punta Arenas, con el trabajo de nuestra agrupación junto a la Agrupación de Fibromialgia Punta Arenas, es un tremendo paso porque va a ser abierto a todos quienes lo necesiten. Es una oportunidad que no podemos desaprovechar para poder darle continuidad en el futuro”, sostuvo la vocera.

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Algas australes: el potencial biotecnológico en el fin del mundo

Hace millones de años, antes de que existiera cualquier industria farmacéutica, cosmética o alimentaria, las algas ya estaban resolviendo problemas de adaptación que la ciencia apenas comienza a entender. Sobrevivieron en aguas tropicales y en ambientes antárticos, en distintas temperaturas, salinidades y niveles de radiación. Aprendieron a sintetizar compuestos que ningún otro organismo produce. Y lo hicieron, en parte, en los mismos canales y fiordos que hoy rodean el Cabo de Hornos.

Esa historia de millones de años es lo que un equipo de investigadores de la Universidad de São Paulo, en colaboración con el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) y la Universidad de Magallanes, decidió seguir desde Brasil hasta la Antártica.

El proyecto se llama PROASA, está financiado por la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo con un presupuesto cercano a los US$1,4 millones, tiene un horizonte de cinco años y reúne a cerca de 30 grupos de investigación de Brasil, Chile, Francia y Estados Unidos en áreas que van desde biodiversidad marina y genómica hasta biotecnología y descubrimiento de compuestos activos.

El CHIC no es solo un punto de muestreo en este proyecto. Es un anclaje científico desde el extremo sur que permite a los investigadores acceder a una biodiversidad que, según reconocen, todavía no ha sido estudiada en profundidad.

“El CHIC es muy importante para nosotros porque está estratégicamente ubicado en el canal Beagle. Tenemos una enorme biodiversidad aquí que todavía no ha sido estudiada“, afirmó Pio Colepicolo, uno de los investigadores principales.

Su pregunta central no es simple: ¿qué información y qué posibilidades pueden ofrecer los ecosistemas de algas desde aguas tropicales hasta ambientes subantárticos y antárticos?

“Es un proyecto multidisciplinario. Integramos ecología, ciencias ómicas, biotecnología y biofísica marina“, explica Colepicolo. “Vamos desde aguas tropicales de Brasil hasta aquí, el subantártico y la Antártica. Queremos entender cómo las algas sobreviven en distintas temperaturas, distintos pH, salinidad y problemas ambientales“.

Esa biodiversidad poco explorada es precisamente lo que convierte a Magallanes en algo más que un escenario natural para el proyecto. Desde Puerto Williams, los investigadores pueden comparar organismos de ambientes extremos con los de aguas tropicales brasileñas, rastreando cómo la evolución y la adaptación han moldeado el metabolismo de estos organismos a lo largo de miles de kilómetros de gradiente ambiental.

Uno de los investigadores del equipo lo vivió en primera persona durante una expedición al canal Beagle en marzo pasado. Navegaron seis días hasta los glaciares y encontraron algo que grafica bien la singularidad del territorio: en ciertas zonas, el deshielo glaciar crea una capa de agua dulce sobre el agua marina, obligando a las algas a sobrevivir a profundidades de ocho a diez metros bajo esa interfaz. Un ambiente extremo que ningún laboratorio puede reproducir.

“Si estamos viendo estos problemas, podemos detectar firmas que pueden usarse como biomarcadores. Si esa firma del glaciar empieza a ocurrir en un momento distinto al esperado, creo que tendremos un desastre. Porque si matas el agua marina, matas toda la biodiversidad”, advirtió.

Las algas, en esa lectura, no son solo organismos marinos. Son archivos biológicos del cambio climático.

“Las microalgas son los centinelas más importantes del cambio global“, sostiene uno de los investigadores. Al responder a variaciones de temperatura, salinidad, pH y radiación, pueden registrar señales tempranas de transformación ambiental que muchas veces no son visibles de inmediato en el océano. En zonas subantárticas, donde el deshielo glaciar altera constantemente las condiciones del agua, esas respuestas podrían entregar pistas sobre el estado futuro de ecosistemas marinos enteros.

Pero el proyecto no se detiene en el monitoreo ambiental. Una de sus líneas más ambiciosas apunta directamente a aplicaciones económicas concretas.

Las algas son el único organismo capaz de sintetizar omega-3 de forma natural. También producen polisacáridos con propiedades digestivas, compuestos con potencial farmacológico y cosmético. El equipo trabaja además en métodos de extracción verde mediante CO 2 supercrítico, que permiten obtener aceites y extractos sin residuos contaminantes, generando subproductos utilizables como suplementos alimentarios.

Y hay una línea que podría ser la más disruptiva de todas: el carbono azul. Los investigadores están desarrollando metodologías para medir cuánto carbono capturan y almacenan las algas, algo que hoy existe para los árboles pero no para los ecosistemas marinos.

“Queremos entender el metabolismo de las algas, ver cuánto dióxido de carbono capturan y cuánto se transforma en biomasa. No existe una metodología para hacerlo con algas. Estamos intentando construirla”, explicó Colepicolo. Si lo logran, las algas australes podrían aportar información para futuras metodologías asociadas a créditos de carbono marinos, con Magallanes como uno de los territorios de estudio.

Los investigadores son los primeros en advertir que el camino desde el laboratorio hasta el mercado es largo y costoso.

“Para llegar del laboratorio a la clínica necesitamos dinero“, reconocieron. El presupuesto actual permite avanzar en conocimiento, identificar compuestos y eventualmente patentar hallazgos, pero escalar esos descubrimientos hacia productos concretos requeriría inversiones del orden de dos a tres mil millones de dólares. “Somos científicos. Somos soñadores“, admitió Colepicolo. “Pero estamos contribuyendo“.

Esa honestidad no reduce el alcance de lo que está ocurriendo. Un proyecto de esta escala –internacional, multidisciplinario, financiado con recursos brasileños– eligió al Cabo de Hornos como uno de sus puntos científicos clave. No por romanticismo geográfico, sino porque los ecosistemas de algas que rodean Puerto Williams guardan información difícil de obtener en otros ecosistemas y es clave para entender ambientes subantárticos poco estudiados.

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Proyecto de integración energética con Argentina abre foco en el potencial de Magallanes

La agenda impulsada por el Gobierno para fortalecer un plan de integración energética con Argentina volvió a instalar el debate sobre el rol que podría desempeñar Magallanes dentro de futuros sistemas de conexión, almacenamiento y logística energética en el extremo sur.

Según el seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, el aumento de la oferta de gas natural proveniente de la cuenca de Neuquén abre oportunidades para avanzar en infraestructura energética y reforzar conexiones binacionales ya existentes, como gasoductos y oleoductos vinculados al Pacífico.

“Magallanes no solo tiene potencial para ser una región productora de energía, sino que puede consolidarse como un nodo estratégico de integración energética y logística”, señaló la autoridad.

El escenario también revive experiencias marcadas por la fragilidad de la integración energética entre ambos países. A comienzos de los años 2000, las restricciones en el suministro de gas argentino afectaron directamente a industrias instaladas en Magallanes, como Methanex, evidenciando la dependencia regional respecto de acuerdos energéticos binacionales y la necesidad de mecanismos de mayor estabilidad.

Frente a ello, Pinto sostuvo que una eventual integración futura requiere acuerdos “más robustos”, además de coordinación regulatoria y contratos de largo plazo que permitan mayor estabilidad.

En paralelo, el avance del hidrógeno verde y los combustibles sintéticos comienza a ampliar la discusión energética regional más allá del gas natural, incorporando nuevas necesidades de infraestructura, almacenamiento y servicios logísticos asociados a estas industrias.

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“Arquitectura del ruido”: escuchar la ciudad invisible de Punta Arenas

Los cables, postes y señales eléctricas que forman parte del paisaje cotidiano de Punta Arenas fueron el punto de partida para Arquitectura del ruido, el nuevo EP experimental del músico puntarenense Nicolás Gómez Ampuero. El proyecto transforma interferencias electromagnéticas y pulsos urbanos en composiciones sonoras registradas desde distintos sectores de la ciudad.

A través de una bobina artesanal utilizada como “oído electromagnético”, Gómez captó sonidos provenientes de antenas, postes, luminarias y cableados eléctricos, construyendo una lectura distinta del entorno urbano.

“Primero quise registrar y comparar estos sonidos para entender qué lectura me iban dando de Punta Arenas. Había lugares donde las señales eran más focalizadas y otros donde eran más intensas y expansivas”, comenta el músico.

El EP incluye piezas como “Fuentes invisibles”, “Campo urbano” y “Línea fantasma“, que exploran lo que el autor define como “dimensiones que no vemos” dentro de la ciudad. Más allá del ejercicio musical, el trabajo propone una reflexión sobre la presencia permanente de tecnologías e infraestructuras invisibles que atraviesan la vida cotidiana.

La propuesta dialoga también con una discusión urbana que lleva años presente en Punta Arenas: el retiro de cables en desuso y la denominada “chatarra aérea”, problemática que distintas autoridades locales han asociado a contaminación visual y deterioro del espacio público.

“Los cables generan visualmente una especie de trenza que también tiene relación con estas sonoridades. Cuando empecé a hacer estos registros me di cuenta de lugares muy sobrecargados frente a otros”, señala Gómez.

Disponible a través de Eolo Producciones, Arquitectura del ruido transforma el entramado eléctrico de Punta Arenas en una especie de paisaje sonoro invisible: una ciudad que, además de verse, también emite pulsos, interferencias y frecuencias que normalmente pasan desapercibidas.

Como cada semana, agradezco sinceramente que hayan llegado hasta este punto: el final del newsletter.

Recuerden que estamos siempre atentos a sus comentarios, sugerencias y dudas sobre Aquí Magallanes y los temas que abordamos. Pueden escribirnos a: aquimagallanes@elmostrador.cl.

Un abrazo caluroso desde el frío magallánico.

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