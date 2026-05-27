Senador Araya acusa que dichos de Quiroz son “operación” para “tapar mala factura” de Ley Miscelánea

El senador Pedro Araya (Ind.-PPD) acusó una “operación comunicacional” del Gobierno luego de los cuestionamientos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a las proyecciones fiscales realizadas durante la administración del expresidente Gabriel Boric.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler, el parlamentario sostuvo que el Ejecutivo busca desviar la atención respecto de la discusión de la Ley Miscelánea, también conocida como proyecto de Reconstrucción Nacional, que comenzará su tramitación en el Senado.

“Yo creo que tras la conferencia de prensa que hizo el ministro Quiroz para anunciar la deuda pública, lo que hay probablemente es una operación comunicacional para tapar la incapacidad del Gobierno de una buena conducción en una reforma que es muy compleja”, afirmó.

Araya agregó que el proyecto “ya tiene una mala factura técnica” y aseguró que existen problemas reconocidos transversalmente por economistas.

“Yo no he escuchado a ningún economista serio que diga que este proyecto es bueno, están tratando de tapar con temas comunicacionales”, sostuvo.

El senador también cuestionó las contradicciones al interior del Ejecutivo respecto de la conducción política de la reforma y apuntó directamente a la relación entre el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el titular de Hacienda.

“Tenemos un problema de interlocución con el Gobierno. ¿Con quién hablamos? ¿Hablamos con el ministro Alvarado o hablamos con el ministro Quiroz?”, planteó.

En esa línea, aseguró que “no podemos estar hablando con un ministro que nos dice blanco y el otro en la tarde nos dice negro”, por lo que pidió al Presidente José Antonio Kast “que designe un interlocutor válido”.

Asimismo, Araya cuestionó el sentido de avanzar en rebajas tributarias a las grandes empresas en medio del escenario fiscal descrito por el propio ministro Quiroz.

“Le voy a conceder el punto de que efectivamente Chile tiene el endeudamiento que él dice. Entonces, quiero que me explique con peras y manzanas, ¿por qué razón, si él dice que tenemos este déficit fiscal, está disponible a regalarle más de cuatro mil millones de dólares a las grandes empresas de nuestro país contra nada?”, afirmó.

A juicio del parlamentario, la iniciativa “solamente favorece a los más ricos” y carece de fundamentos sólidos que garanticen un mayor crecimiento económico o generación de empleo.

Finalmente, Araya sostuvo que actualmente “existen dos almas que no logran ponerse de acuerdo de cómo gobernar Chile”, situación que calificó como “extremadamente preocupante” considerando que el gobierno de José Antonio Kast lleva menos de tres meses en el poder.