La IA impulsa la publicidad en Chile: más rapidez, personalización y eficacia

La incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) en la publicidad está transformando la manera en que se crean y evalúan campañas: permite analizar un mayor volumen de piezas en menos tiempo, personalizar mensajes para diferentes audiencias y prever qué creatividades tendrán más éxito antes de su lanzamiento.

De acuerdo con el informe Conectar con el algoritmo de Kantar Insights, un 57% de los profesionales del marketing considera que los análisis impulsados por IA son clave para entender al consumidor, mientras que un 62% proyecta aumentar su inversión en esta tecnología para no perder competitividad.

En un mercado publicitario tan competitivo como el chileno, la Inteligencia Artificial se ha convertido en una aliada clave: sus capacidades predictivas permiten identificar con mayor precisión los elementos que captan la atención, generan conexión emocional y se ajustan al contexto de cada plataforma. El resultado son campañas más efectivas y una inversión en medios mejor optimizada.

“En mercados como el chileno, la IA no debería reemplazar a las personas; sino más bien potenciar su capacidad para innovar, tomar decisiones más rápidas y conectar mejor con sus públicos. Su verdadero potencial surge cuando se combina con la creatividad y el criterio humano”, afirma Sergio Jiménez, new business director de Kantar Insights Chile.

La IA acelera la evaluación de campañas y refuerza el impacto de las marcas

El estudio revela además que la Inteligencia Artificial (IA) está reduciendo de forma significativa los tiempos de evaluación de campañas y validación de conceptos de producto, a la vez que fortalece la coherencia de marca en distintos mercados.

“Hemos aplicado herramientas como LINK AI, NeedScope AI o ConceptEvaluate AI en casos internacionales con marcas como Unilever, Google o Michelin, obteniendo resultados en horas y optimizando mensajes a gran escala. Esto confirma que, combinada con el conocimiento y la visión humana, la IA puede acelerar la innovación y aumentar la relevancia de las propuestas en el mercado chileno”, agrega Jiménez.

En la industria publicitaria digital, un 77% de los anunciantes afirma que la inteligencia artificial potencia su competitividad y contribuye a elevar de forma significativa el retorno de la inversión (ROI).

Se redefine la estrategia publicitaria

En Chile, todo apunta a que esta tendencia se afianzará con rapidez, impulsada por grandes compañías que ya recurren a la IA generativa para acortar los tiempos de sus campañas publicitarias. Bajo ese contexto, el informe subraya tres pilares para su uso exitoso en marketing:

Trabajar con datos de alta calidad.

Mantener supervisión humana.

Adaptarse a los cambios que esta tecnología implica en modelos de trabajo y competencias.

La IA está revolucionando la publicidad con dos ventajas clave. Por un lado, aporta eficiencia, acelerando todas las etapas del proceso —desde la creación de piezas hasta su despliegue en múltiples formatos y plataformas— y reduciendo los tiempos en más de un 40%. Por otro, ofrece adaptabilidad, al personalizar mensajes según el comportamiento y las preferencias de cada usuario, lo que eleva significativamente el nivel de engagement y mejora las tasas de conversión.

“Las marcas que integren IA con un profundo conocimiento de sus consumidores podrán ofrecer experiencias más personalizadas, relevantes y eficaces. Quienes no lo hagan, corren el riesgo de quedarse atrás en un mercado que evoluciona a gran velocidad”, concluye Jiménez.