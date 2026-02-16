La mujer que tiene la misión de sacar a los niños de las redes sociales

Muchos cuestionan la aplicabilidad de la prohibición y afirman que excluye injustamente a grupos minoritarios como los niños de zonas rurales, los adolescentes con discapacidad y quienes se identifican como LGBTQI+, que tienen más probabilidades de encontrar sus comunidades en línea.

Como era de esperar, ninguna de las empresas se muestra demasiado partidaria.

En general, han afirmado que comparten la preocupación del gobierno sobre la seguridad en línea y que cumplirán con la ley, pero no creen que una “prohibición” sea la solución.

Inman Grant argumenta que vale la pena intentar cualquier cosa que ayude a proteger a los niños en línea.

“Si podemos retrasar la entrada de los niños a las redes sociales durante tres años y complementarlo con planes de acción digitales para desarrollar su razonamiento crítico y resiliencia, creo que es algo que vale la pena explorar”, defiende.

Ella suele comparar el mundo digital con el mar abierto, una táctica quizás inteligente para atraer a los australianos orgullosos de su relación con el océano y sus hermosas playas.

“Al igual que con la seguridad en el agua, tenemos que seguir enseñando a nuestros niños a nadar hasta que sean buenos nadadores”, sostiene.

“Necesitamos educarles sobre los riesgos, como las estafas algorítmicas. Necesitamos educarles sobre los depredadores en el agua. Son los tiburones en línea, los pedófilos y otros estafadores”.

Pero ella también usó la analogía del agua para argumentar en contra de una prohibición en el pasado.

“No cercamos el océano ni mantenemos a los niños completamente fuera del agua, pero sí creamos entornos de natación protegidos que brindan protección y enseñan lecciones importantes desde una edad temprana”, dijo en junio de 2024, mientras el gobierno aún evaluaba la prohibición.

“De hecho, tuve que aceptarlo”, admite ahora. Tras presionar para que se le diera libertad en su implementación, se convenció. Y su papel ha sido fundamental para determinar qué empresas serán incluidas y cómo deben cumplir.

Bromea diciendo que su propia casa, que comparte con tres hijos, incluidos gemelos de 13 años, se ha convertido en un “laboratorio”.

“Tengo una hija que no se quejó mucho con la idea, pero otra pensó que el mundo se le vendría encima si le quitaban su Instagram y su Snapchat”.

No se desanima. “Están en pleno proceso de descubrir quiénes son, de construir su identidad”, dice.

“Cuando yo era adolescente pude meter la pata sin que lo grabaran ni lo amplificaran por todas partes”.

Experiencia en el mundo tecnológico

Inman Grant pasó sus años de formación en el mundo tecnológico. Creció en Seattle, Estados Unidos, cuna de Microsoft y Amazon.

Así, no sorprende que se dedicara a este trabajo tras coquetear brevemente con la idea de trabajar para la CIA, la Agencia de Inteligencia de EE.UU.

Aceptó un trabajo en el Capitolio, asesorando a un congresista estadounidense sobre telecomunicaciones y tecnología. Posteriormente, realizó una maestría en comunicación internacional antes de incorporarse a Microsoft.

Un puesto en Microsoft la llevó a Australia a principios de la década de 2000, justo cuando el mundo de las redes sociales comenzaba a florecer. Allí conoció a su marido y se nacionalizó australiana.

Como parte de su trabajo en Microsoft, Inman Grant buscó vulnerabilidades y fallos de seguridad. Tras 17 años, se incorporó a la división australiana del entonces Twitter (ahora X) y luego brevemente a Adobe.

Mientras estas empresas tecnológicas prosperaban gracias a la proliferación de teléfonos inteligentes y aplicaciones, ella sentía que había un problema oculto.

Creía que la seguridad no era una prioridad. Era una época sin reguladores gubernamentales.

“Así que intenté cambiar las cosas desde dentro”, dice.

Después de más de dos décadas, decidió ver si el cambio podía producirse desde afuera.

Cuando surgió el puesto de Comisionado de Seguridad Electrónica, explica con timidez que había un pequeño grupo de candidatos para elegir.

El hombre que ayudó a redactar el proyecto de ley, Malcolm Turnbull, llegó a ser primer ministro.

La contrató y, según ella, quería un comisionado con experiencia en seguridad en línea, pero también en el propio sector tecnológico.

“El gobierno no creía que se pudiera ser un regulador eficaz a menos que se conociera a la gente, se conocieran los mecanismos, se supiera cómo pensaban y se pudiera anticipar sus movimientos”, afirma.