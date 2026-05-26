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Ministro Arrau y críticas de Vallejo por seguridad: “Tenemos claro lo que hay que hacer” PAÍS Agencia Uno

Ministro Arrau y críticas de Vallejo por seguridad: “Tenemos claro lo que hay que hacer”

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió que el Gobierno sí tiene un plan en materia de seguridad y afirmó que en los próximos días presentarán una estrategia con foco en apoyo policial y cambios legislativos.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respondió a las críticas de Camila Vallejo y aseguró que el Gobierno cuenta con un plan de seguridad desde antes de asumir. Sostuvo que José Antonio Kast fue electo con una estrategia clara para combatir el delito y adelantó que esta será presentada el martes en el Senado. Además, anunció suma urgencia para más de 20 proyectos de ley y medidas como reforzar el Plan Cuadrante.
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El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respondió a las críticas de la exministra Camila Vallejo, quien cuestionó que las declaraciones del Ejecutivo evidenciarían la inexistencia de un plan propio en materia de seguridad.

La autoridad descartó esa interpretación y afirmó que el Gobierno sí cuenta con una estrategia definida para enfrentar el delito y el crimen organizado.

“Plan por supuesto que hay. El Presidente José Antonio Kast fue electo por su contundente plan y estrategia en cuanto al combate del delito, del crimen, y es lo que vamos a empezar a implementar en estos días”, sostuvo Arrau.

El secretario de Estado explicó que el mandato presidencial considera reforzar el trabajo territorial, coordinar a las policías, apoyar al sistema nacional de seguridad y avanzar en una agenda legislativa. Según adelantó, el detalle de esa estrategia será presentado el próximo martes en el Senado.

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Arrau también criticó el debate político en torno al concepto de “plan”, asegurando que “a la gente estos papeles y estas discusiones políticas no hay cosas que nos importe menos”.

“Lo que importa es la efectividad, ver la mejora de las cifras, dar apoyo a nuestras fuerzas de orden y seguridad”, añadió.

En esa línea, anunció que el Ejecutivo convocará próximamente al Consejo Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito, además de presentar una estrategia integral de seguridad.

“Tenemos claro lo que hay que hacer, tenemos claro el apoyo a la policía, los cambios normativos legales”, afirmó el ministro, quien además adelantó suma urgencia para más de 20 proyectos de ley durante la próxima semana.

Entre las medidas que mencionó, destacó la intención de reforzar el Plan Cuadrante, junto con otros anuncios que serán dados a conocer en los próximos días.

Finalmente, Arrau defendió que el trabajo en seguridad viene desarrollándose desde antes de la instalación del Gobierno. “Hace más de un año estaba trabajando en el grupo de seguridad del Partido Republicano, desde ahí que ya teníamos completo un plan de seguridad”, concluyó.

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