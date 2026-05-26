Ministro Arrau y críticas de Vallejo por seguridad: “Tenemos claro lo que hay que hacer”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respondió a las críticas de la exministra Camila Vallejo, quien cuestionó que las declaraciones del Ejecutivo evidenciarían la inexistencia de un plan propio en materia de seguridad.

La autoridad descartó esa interpretación y afirmó que el Gobierno sí cuenta con una estrategia definida para enfrentar el delito y el crimen organizado.

“Plan por supuesto que hay. El Presidente José Antonio Kast fue electo por su contundente plan y estrategia en cuanto al combate del delito, del crimen, y es lo que vamos a empezar a implementar en estos días”, sostuvo Arrau.

El secretario de Estado explicó que el mandato presidencial considera reforzar el trabajo territorial, coordinar a las policías, apoyar al sistema nacional de seguridad y avanzar en una agenda legislativa. Según adelantó, el detalle de esa estrategia será presentado el próximo martes en el Senado.

Arrau también criticó el debate político en torno al concepto de “plan”, asegurando que “a la gente estos papeles y estas discusiones políticas no hay cosas que nos importe menos”.

“Lo que importa es la efectividad, ver la mejora de las cifras, dar apoyo a nuestras fuerzas de orden y seguridad”, añadió.

En esa línea, anunció que el Ejecutivo convocará próximamente al Consejo Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito, además de presentar una estrategia integral de seguridad.

“Tenemos claro lo que hay que hacer, tenemos claro el apoyo a la policía, los cambios normativos legales”, afirmó el ministro, quien además adelantó suma urgencia para más de 20 proyectos de ley durante la próxima semana.

Entre las medidas que mencionó, destacó la intención de reforzar el Plan Cuadrante, junto con otros anuncios que serán dados a conocer en los próximos días.

Finalmente, Arrau defendió que el trabajo en seguridad viene desarrollándose desde antes de la instalación del Gobierno. “Hace más de un año estaba trabajando en el grupo de seguridad del Partido Republicano, desde ahí que ya teníamos completo un plan de seguridad”, concluyó.