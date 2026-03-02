El iPhone más económico por fin trae MagSafe y chip A19

Apple acaba de presentar oficialmente el iPhone 17e, el modelo económico de la familia iPhone 17 que llega con mejoras sustanciales respecto al iPhone 16e. La gran noticia: mantiene el precio de lanzamiento mientras incorpora MagSafe, el chip A19, módem C1X diseñado por Apple, y duplica el almacenamiento base.

El iPhone 17e se posiciona como la puerta de entrada al ecosistema actual de iPhone, ofreciendo tecnología reciente sin los recortes dramáticos que caracterizaban generaciones anteriores de modelos económicos de Apple.

Preventa y disponibilidad en Chile

La preventa comenzará el 4 de marzo a las 11:15 AM (hora de Santiago) a través de Apple.cl y retailers autorizados. Los dispositivos llegarán a tiendas el 11 de marzo. Apple confirma que habrá máximo seis iPhone 17e por cliente durante el lanzamiento.

Los precios oficiales para Chile son:

• iPhone 17e 256GB: $699.990 o $29.166 al mes por 24 meses

• iPhone 17e 512GB: $959.990 o $40.000 al mes por 24 meses

El precio de entrada se mantiene prácticamente idéntico al lanzamiento del iPhone 16e en 2025, notable considerando las mejoras incorporadas y el contexto inflacionario global.

Apple ofrece programa de intercambio (Trade In) con créditos desde $35.000 hasta $720.000 según el modelo entregado. También disponibiliza pago en cuotas mensuales sin interés a través de retailers participantes.

Lo que mejora: MagSafe por fin llega

La incorporación más celebrada es MagSafe. El iPhone 16e fue criticado por ser el único iPhone sin esta tecnología magnética, limitándolo a carga inalámbrica básica de 7,5W. El iPhone 17e corrige esto con MagSafe completo que carga hasta 25W.

Esto significa acceso total al ecosistema de accesorios magnéticos de Apple: cargadores, baterías externas, soportes para auto, carteras MagSafe. Para quien ya está en el ecosistema Apple, esto es game changer. Para nuevos usuarios, es una funcionalidad que se convertirá en indispensable rápidamente.

Chip A19: el mismo procesador del iPhone 17 estándar

El iPhone 17e salta del A18 al A19, el mismo chip que usa el iPhone 17 base. Sí, hay un matiz: es una versión “binned” con un núcleo GPU menos y posiblemente frecuencias ligeramente reducidas. Pero el salto generacional es real y significativo.

El A19 fabricado en proceso de 3nm garantiza:

• Compatibilidad total con Apple Intelligence

• Rendimiento superior para juegos y apps exigentes

• Eficiencia energética mejorada

• Soporte de iOS durante varios años más

Para el usuario promedio, la diferencia entre el A19 del 17e y el A19 completo del iPhone 17 será imperceptible en uso cotidiano. Ambos chips ejecutan las mismas funciones de IA, procesan fotos igual de rápido, y mantienen fluidez en multitarea.

Módem C1X diseñado por Apple

Otra mejora técnica importante es el módem C1X, el chip 5G diseñado internamente por Apple que debutó en el iPhone Air. Apple afirma que el C1X es hasta dos veces más rápido que el módem C1 usado en el iPhone 16e, con eficiencia energética significativamente superior a modems Qualcomm anteriores.

Esto se traduce en mejor cobertura 5G, menor consumo de batería durante uso de datos móviles, y conexiones más estables. Es mejora que no notarás dramáticamente día a día, pero que acumula ventajas en autonomía y confiabilidad de red.

256GB como almacenamiento base

Apple elimina la opción de 128GB. El iPhone 17e arranca en 256GB, duplicando el almacenamiento base sin modificar el precio de entrada. En 2026, con fotos en alta resolución, videos en 4K, y aplicaciones cada vez más pesadas, 128GB se quedaba corto rápidamente.

Doblar el almacenamiento sin tocar el precio es exactamente el tipo de mejora silenciosa que Apple hace cuando quiere hacer un modelo más atractivo sin cambiar su posicionamiento de mercado.

Lo que no cambia (y es importante saberlo)

El iPhone 17e mantiene limitaciones claras que lo diferencian del iPhone 17 estándar:

Pantalla de 60Hz: La limitación más evidente. Mientras toda la familia iPhone 17 (incluyendo el modelo base) tiene ProMotion de 120Hz, el 17e mantiene tasa de refresco estándar de 60Hz. En 2026, con casi todos los Android de gama media ofreciendo 90 o 120Hz, esto es restrictivo.

La pantalla sigue siendo OLED de 6,1 pulgadas con calidad visual excelente, pero la diferencia en fluidez de scroll y animaciones será notoria para quien viene de un teléfono con tasa de refresco alta.

Una sola cámara trasera: El sistema fotográfico consiste en un único sensor de 48MP. No hay teleobjetivo ni ultra gran angular adicional. Apple confía en procesamiento computacional del chip A19 para compensar limitaciones de hardware

La cámara frontal se mantiene en 12MP, sin el upgrade a 18MP Center Stage del iPhone 17. Es cámara competente para selfies y videollamadas, pero sin las capacidades de encuadre automático o captura simultánea frontal/trasera de modelos superiores.

Sin chip N1: Para mantener costos bajos

Ell iPhone 17e no incluye el nuevo chip de conectividad N1. Esto significa Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3 en lugar de Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0 del iPhone 17 estándar.

En la práctica, Wi-Fi 6 es suficiente para la mayoría de hogares. Wi-Fi 7 solo marca diferencia con routers compatibles y en situaciones de múltiples dispositivos simultáneos. Es recorte que no afectará significativamente a usuarios promedio.

Diseño: continuidad con toque de color

A nivel de diseño, el iPhone 17e es prácticamente idéntico al iPhone 16e. Mismas dimensiones, aluminio y vidrio, construcción robusta. La novedad es la incorporación de un color rosa que se une a las opciones blanco y negro de la generación anterior.

El acabado mantiene marcos rectos, botones laterales físicos incluyendo Action Button, y Ceramic Shield 2 protegiendo la pantalla frontal con resistencia a rayones tres veces superior al vidrio de smartphone tradicional.

Algunos rumores hablaban de la llegada del Dynamic Island al iPhone 17e, pero Apple mantiene el notch clásico. Es el único iPhone de la generación 17 que conserva este diseño, quedando visualmente un paso atrás del resto de la familia.

Batería y autonomía

Apple no revela capacidad exacta de batería, pero promete “todo el día de autonomía” en uso típico. El chip A19 de 3nm y el módem C1X eficiente deberían contribuir a mejor gestión energética comparado con el iPhone 16e. La carga cableada soporta hasta 20W con adaptador USB-C apropiado. La carga inalámbrica MagSafe alcanza 25W, y también hay soporte para carga inalámbrica Qi estándar de 7,5W.

Contexto de mercado: estrategia de accesibilidad

El iPhone 17e es pieza clave de la estrategia de Apple para mantener competitividad en mercados sensibles al precio. En Chile específicamente, donde el poder adquisitivo limita acceso a modelos Pro que superan 1,5 millones de pesos, el iPhone 17e abre la puerta al ecosistema iOS a público más amplio.

La gama “e” estrenada en 2025 con el iPhone 16e fue uno de los smartphones más vendidos del año globalmente. Apple busca replicar ese éxito con mejoras calculadas que no comprometen márgenes pero sí mejoran percepción de valor.

En contexto latinoamericano, el iPhone 17e compite directamente contra Samsung Galaxy S26 y Xiaomi 15T, ambos en rango de precio similar pero con especificaciones superiores en papel (pantallas 120Hz, sistemas de triple cámara). Apple apuesta a que la integración de hardware/software y el ecosistema iOS compensen especificaciones menores.