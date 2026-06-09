“Se saltaron varios pueblos”: Matthei cuestiona AC contra Grau y advierte efecto búmeran para Quiroz

La exalcaldesa y excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), criticó la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, argumentando que en Chile se ha instalado un uso excesivo y poco riguroso de esta herramienta política.

Matthei sostuvo que las acusaciones constitucionales deberían reservarse para situaciones de especial gravedad y no para controversias relacionadas con proyecciones económicas o errores de cálculo. “Me carga el uso liviano de la acusación constitucional y en Chile desgraciadamente se instaló eso. La livianidad en las acusaciones”, afirmó en Radio Pauta.

La exministra también respaldó los planteamientos realizados por el exministro de Hacienda Ignacio Briones, quien ha diferenciado entre errores de estimación y conductas dolosas. “Una cosa es calcular mal, otra cosa es dolo”, señaló, agregando que, a su juicio, los diputados que impulsaron el libelo “se saltaron varios pueblos”.

Matthei advirtió además sobre las consecuencias que podría tener el precedente que busca instalar la acusación contra Grau. Según planteó, si se considera causal de acusación constitucional el incumplimiento de proyecciones económicas, el mismo criterio podría aplicarse en el futuro a autoridades del actual gobierno.

Como ejemplo, mencionó el proyecto de reconstrucción impulsado por el Ejecutivo de José Antonio Kast. “Suponte tú que finalmente se aprueba este proyecto de ley de reconstrucción y que por alguna razón el mundo deja de crecer. Guerra de Irán, cualquier cosa. Y por lo tanto Chile tampoco crece. ¿Le van a hacer una acusación constitucional después a Quiroz por haber hecho proyecciones mal hechas?”, cuestionó.

Las declaraciones se producen en medio de la tramitación de la acusación constitucional presentada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano y otros sectores de oposición, quienes sostienen que Grau incumplió deberes constitucionales y legales vinculados a la conducción de las finanzas públicas durante el gobierno de Gabriel Boric.

Los dichos de Matthei se suman a las advertencias formuladas por economistas, exministros de Hacienda y parlamentarios de distintos sectores sobre los efectos institucionales que podría generar una acusación basada en discrepancias respecto de proyecciones fiscales y estimaciones económicas.