Sánchez mantiene mínima ventaja sobre Fujimori en Perú con 96 % escrutado

La segunda vuelta presidencial en Perú entró en una fase decisiva: con el 96 % de las actas escrutadas, el candidato izquierdista Roberto Sánchez redujo su ventaja sobre Keiko Fujimori a 20.363 votos, en una disputa todavía abierta por la Presidencia para el periodo 2026-2031.

Según informó BioBioChile, con información de Agencia EFE, el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) da a Sánchez un 50,057 % de los votos, equivalente a 8.914.128 sufragios, frente al 49,943 % de Fujimori, quien suma 8.893.765 apoyos. Hasta la noche del lunes, la diferencia era de 39.726 votos.

El margen es de apenas 0,114 puntos porcentuales. Aún quedan por contabilizar cerca de 1,1 millones de votos, entre 2.139 actas pendientes y 1.548 observadas que deberán ser revisadas por los jurados electorales especiales.

El tramo final del conteo estará marcado por el voto exterior. La ONPE ha procesado hasta ahora el 30 % de las 2.543 mesas instaladas en 73 países, con una tendencia favorable a Fujimori, quien obtiene cerca del 70 % de esos sufragios. Las últimas actas provenientes del extranjero terminarán de llegar a Perú el miércoles.

En medio de la incertidumbre, Sánchez se declaró “confiado y optimista”, aunque pidió esperar el escrutinio completo. También hizo un “llamado categórico” a respetar el resultado “fuere cual fuere”, aludiendo a la necesidad de estabilidad en el país.

Fujimori, líder de Fuerza Popular, llamó a la “tranquilidad y serenidad” y aseguró que respetará los resultados “sean los que sean”. También afirmó que el resultado evidencia “una gran división de los peruanos” y que corresponde a los partidos tender puentes.

Más de 27,3 millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas el domingo, en una elección que se desarrolla tras una etapa de severa inestabilidad política, con ocho presidentes en la última década.