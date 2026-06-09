CFA advierte presión fiscal y urge definir entre más deuda o ajuste

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió ante el Congreso que el Gobierno enfrenta nuevas presiones de financiamiento y deberá decidir si las cubre con más deuda, con un mayor uso de activos del Tesoro Público o con un ajuste fiscal más profundo. La exposición se dio en el marco del proyecto que busca autorizar la emisión de US$6.200 millones adicionales en deuda durante este año.

El Ejecutivo ha defendido la iniciativa como necesaria para responder a compromisos y obligaciones del Estado en medio de una “profundización del déficit fiscal”.

En la sesión participaron la presidenta del CFA, Paula Benavides; el vicepresidente, Sebastián Izquierdo, y el gerente de Estudios, Mario Arend. El organismo recordó que la iniciativa se suma a la autorización de endeudamiento ya contemplada en la Ley de Presupuestos 2026, que considera hasta US$17.400 millones y otros US$600 millones adicionales.

El CFA planteó que entre el tercer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026 se generaron mayores presiones por el déficit efectivo, el uso de activos del Tesoro, los préstamos netos y diferencias asociadas al tipo de cambio. También mencionó como factores el aumento del nivel de caja requerido y la reducción del stock de deuda flotante.

Respecto del impacto en la deuda pública, el consejo señaló que la deuda bruta prevista para este año es de 43,1 % del PIB. Con la nueva autorización, subiría en torno a 43,4 %, mientras que, si se considera un menor crecimiento económico, podría llegar a 43,6 %.

Benavides advirtió que operar cerca del umbral prudente de 45 % “no es inocuo”, porque una deuda más alta incrementa de forma permanente el gasto por intereses, puede presionar las tasas domésticas y reducir el margen fiscal ante eventos adversos. Por ello, llamó a avanzar en una consolidación fiscal que estabilice la deuda por debajo de ese nivel.