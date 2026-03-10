Sonos lanza dos parlantes tras un año sin novedades: Play portátil y Era 100 SL llegan a Chile

Sonos presentó hoy dos nuevos parlantes, sus primeros productos de consumo en más de un año. Los lanzamientos llegan después de un 2025 enfocado en estabilizar su plataforma de software tras dificultades con el rediseño de su app móvil.

El Sonos Play es parlante portátil con batería de 24 horas, certificación IP67 resistente al agua y polvo, y capacidad de funcionar como banco de carga para teléfonos. Se posiciona entre el Roam 2 (179 dólares) y el Move 2 (499 dólares) en el catálogo de la marca. Permite agrupar hasta cuatro parlantes vía Bluetooth para sincronizar audio al aire libre. Cuesta 299 dólares en preventa global que comenzó hoy.

El Era 100 SL es versión económica del Era 100 estándar, prescindiendo de micrófonos integrados para reducir el precio a 189 dólares. Elimina el soporte para asistentes de voz pero mantiene la calidad de audio. Puede configurarse en estéreo o como canal trasero para cine en casa. Ambos modelos están disponibles en blanco y negro.

Los equipos llegarán a Chile el 31 de marzo en Music World, Falabella y Mercado Libre. Tom Conrad, CEO de Sonos, describe el Play como “puerta de entrada al sistema”, comparándolo con el rol que cumplió el Play:1 hace 13 años.

Los desafíos de 2024

El 7 de mayo de 2024, Sonos lanzó rediseño completo de su app móvil. La actualización presentó problemas técnicos significativos que afectaron la experiencia de usuarios, incluyendo funciones que dejaron de responder correctamente y compatibilidad reducida con algunos dispositivos más antiguos.

La situación tuvo un impacto financiero considerable. Los ingresos cayeron 9% en el año fiscal 2024, marcando el segundo año consecutivo de descenso. La compañía implementó reestructuración que incluyó reducción de 100 empleados en julio 2024 y otros 200 en febrero 2025.

El CEO Patrick Spence dejó la compañía en enero de 2025, siendo reemplazado por Tom Conrad, cofundador de Pandora y miembro del directorio de Sonos. Conrad implementó un plan de estabilización que incluyó extensión de garantías por un año adicional y creación de “Customer Advisory Board” para obtener feedback antes de futuros lanzamientos.

Según ingenieros familiarizados con el desarrollo, la nueva arquitectura de la app priorizaba capturar nuevos usuarios pero presentaba problemas de rendimiento en dispositivos más antiguos. La imposibilidad de revertir fácilmente a la versión anterior complicó la situación, obligando a Sonos a corregir problemas de forma iterativa.

Para enero de 2025, la compañía reportó haber restaurado más del 80% de las funciones afectadas. Durante este periodo, Sonos decidió posponer nuevos lanzamientos de hardware para concentrarse en mejorar la experiencia de software.

El contexto competitivo

El mercado de parlantes multiroom cambió significativamente mientras Sonos estuvo fuera de juego. Competidores como WiiM lanzaron productos agresivamente competitivos en precio y funcionalidad.JBL con su Charge 6 domina el segmento portátil con precios significativamente menores que el Play.

La ventaja histórica de Sonos era el ecosistema integrado y confiabilidad. La debacle de la app erosionó ambas. La compañía necesita reconstruir reputación desde cero con clientes que invirtieron miles de dólares en hardware que dejó de funcionar correctamente.

El Sonos Play y Era 100 SL son iteraciones lógicas del catálogo existente diseñadas para capturar compradores sensibles al precio. Pero su importancia es simbólica: demuestran que Sonos volvió a capacidad operativa para desarrollar y lanzar hardware. Durante 2025, la compañía estuvo paralizada corrigiendo software.