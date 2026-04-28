Choque por sueldo mínimo: CUT descarta propuesta de Hacienda y lleva la pelea al Congreso

Se acabó la mesa y empezó el gallito político. La negociación entre la Central Unitaria de Trabajadores y el Ministerio de Hacienda por el sueldo mínimo terminó en punto muerto, con portazo sindical incluido y el conflicto saltando directo al Congreso.

El tono lo puso el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, apenas salió de la quinta ronda: no hay acuerdo y lo que ofreció el Gobierno —un reajuste amarrado al IPC, equivalente a unos $23 mil— no alcanza. “La posición es recuperar poder adquisitivo”, lanzó, marcando la línea roja del mundo sindical frente a una propuesta que, a su juicio, se queda corta frente al costo de la vida.

En simple: dos diagnósticos que no calzan. Desde Hacienda miran el empleo y advierten que subir demasiado el piso salarial puede pegarle a la contratación. En la CUT, en cambio, retrucan que ese argumento pone el foco en las empresas y no en el bolsillo de los trabajadores. Para ellos, medidas como la reducción de la jornada o nuevas regulaciones laborales no son un lastre, sino avances básicos.

La distancia no es menor. La multisindical llegó con una cifra sobre la mesa —$647 mil— vinculada a la pérdida de poder adquisitivo, que estiman por sobre el 20% en el último tiempo. El Ejecutivo, en cambio, optó por una fórmula conservadora, acotada a la inflación. Resultado: negociación quebrada.

Con el diálogo agotado, el Gobierno tomará su propio camino y enviará el proyecto al Parlamento. Y ahí se abre otro capítulo. La CUT ya avisó que jugará en esa cancha: buscará respaldos tanto en el oficialismo como en la oposición para empujar un reajuste más ambicioso.

El sueldo mínimo, así, deja de ser una discusión técnica en una mesa cerrada y pasa a convertirse en una pulseada política abierta, donde los números ya no solo se negocian: se votan.