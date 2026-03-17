Equipo que empezó en circuitos amateur ganó Masters de Valorant en Chile: la historia de Nongshim Re

Nongshim RedForce de Corea del Sur se coronó campeón del Valorant Masters Santiago 2026 el domingo 15 de marzo tras derrotar 3-0 a Paper Rex de Singapur. Es el primer equipo en la historia del circuito profesional que pasa de Premier (sistema de ligas amateur accesible para cualquier jugador) a ganar un Masters en apenas un año.

El torneo, realizado en Espacio Riesco (Huechuraba) entre el 28 de febrero y 15 de marzo, reunió a 12 equipos de cuatro regiones compitiendo por premio total de 1 millón de dólares.

Valorant es un shooter táctico competitivo de cinco contra cinco donde dos equipos (atacantes y defensores) compiten en partidas al mejor de 25 rondas. El Valorant Champions Tour (VCT) es el circuito profesional oficial con ligas regionales y torneos internacionales llamados Masters.

El torneo entregó 350.000 dólares al campeón y 6 puntos VCT (clasificatorios para Champions Shanghai, el campeonato mundial en septiembre). Paper Rex obtuvo 200.000 dólares. NRG de Estados Unidos quedó tercero con 125.000 dólares.

Nongshim RedForce mantuvo racha invicta desde octubre de 2025, sin perder una sola serie durante todo su recorrido competitivo. En Masters Santiago solo perdieron un mapa de diez jugados durante eliminatorias.

El recorrido de Premier a campeones

La historia de Nongshim RedForce es inusual en esports profesional. El núcleo del equipo comenzó compitiendo en Premier, el sistema de ligas amateur integrado en Valorant al que cualquier jugador puede acceder.

Como Sin Prisa Gaming, el plantel ganó Ascension 2025 (torneo clasificatorio que otorga ascenso a ligas principales) tras ir 5-0 contra equipos top de Challengers del Pacífico. La final fue best-of-five contra BOOM Esports que culminó en overtime 17-15 en el último mapa. Francis fue nombrado MVP del torneo.

Tras ganar Ascension, la organización Nongshim RedForce adquirió el plantel. La pieza final fue Goo “Rb” Sang-min, veterano de 26 años que jugó cinco años con Vision Strikers (luego DRX) sin ganar torneo internacional. Su mejor resultado previo fue el tercer lugar en Champions 2022.

Rb se unió al equipo como in-game leader (líder táctico) para guiar al plantel mayormente de novatos. Según analistas, transformó “un grupo de niños” en un equipo campeón.

En Pacific Kickoff 2026 (enero), Nongshim fue 4-0 y ganó el título regional. Llegaron a Masters Santiago como primer seed del Pacífico, lo cual les otorgó bye directo a eliminatorias saltándose fase de grupos.

Cómo ganaron Masters Santiago

Nongshim venció a Gentle Mates 2-0 en ronda 1 de eliminatorias upper bracket. Luego derrotó a G2 Esports 2-1 en ronda 2. En final del upper bracket barrió a NRG 2-0 para asegurar lugar en la gran final.

La final contra Paper Rex fue dominante. En mapa 1 (Corrode), Paper Rex lideró 8-4 en primera mitad, pero Nongshim dio vuelta el marcador ganando segunda mitad 9-3 para cerrar 13-11.

Mapa 2 (Split) fue aplastante. Nongshim arrancó con seis rondas consecutivas. Paper Rex logró una sola ronda antes de que Nongshim cerrara primera mitad 9-3 y el mapa 13-4.

Mapa 3 (Abyss) fue similar. Nongshim llegó a 10-2 en la primera mitad. Paper Rex ganó pistol de segunda mitad pero inmediatamente perdió siguiente ronda anti-eco, y Nongshim cerró 13-3.

El coach de Paper Rex, Alecks, declaró tras el partido: “No tuvimos chance en Split. Es muy raro que diga esto, pero no pudimos entrar al juego.”

MVP y desempeños destacados

Lee “Dambi” Hyuk-kyu fue nombrado MVP del torneo. En su debut internacional, Dambi se destacó con Neon (agente de movimiento rápido), creando espacios agresivos que permitieron a sus compañeros ejecutar estrategias.

Francis lideró en eliminaciones con 44 kills, ACS de 272 y diferencial +17 en la semifinal contra NRG. Xross también tuvo actuaciones clave con clutches decisivos.

Rb finalmente ganó su primer torneo internacional tras cinco años intentándolo. En entrevista previa al torneo había dicho: “Espero mostrar mi nuevo estilo, nuevo juego de equipo y rendimientos, 100%.”

Tras ganar, miembros del equipo declararon: “Si llegamos a Champions, creo que iremos hasta el final.”

Contexto para Chile

Masters Santiago fue el primer torneo internacional de Valorant realizado en el país. Se desarrolló en Espacio Riesco, Huechuraba, desde 28 febrero hasta 15 marzo. Doce equipos de cuatro regiones compitieron durante 16 días.

Riot Games montó una producción completa con nivel técnico comparable a torneos en Los Ángeles, Berlín o Seúl. El evento incluyó zona de comunidad con PC disponibles, exhibición del trofeo Masters, y actividades para público asistente.

Durante la ceremonia de clausura, Riot Games reveló al agente 30: Miks, controlador croata cuyas habilidades giran alrededor de manipulación de sonido. El agente se lanza el 18 de marzo.

Qué sigue

Los equipos retornan a sus ligas regionales. VCT 2026 Etapa 1 comienza el 1 de abril. El próximo torneo internacional es Masters London, programado para el 26 de junio. La Champions Shanghai (campeonato mundial) será en septiembre.

Nongshim RedForce ahora lidera la tabla de puntos VCT de la región Pacífico con 6 puntos. Paper Rex tiene 4 puntos tras llegar a final.

Para contexto: Pacific es una de cuatro regiones principales de VCT (junto a Americas, EMEA y China). Esta es cuarta victoria consecutiva de equipo del Pacífico en torneo Masters, consolidando dominio regional.