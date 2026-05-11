La propuesta opositora a Ley Miscelánea: exigen compensación por rebaja de impuestos a empresas

La oposición comenzó a ordenar su ofensiva frente a la Ley Miscelánea del Gobierno del Presidente José Antonio Kast y este lunes presentará una contrapropuesta económica elaborada por la Red de Centros de Pensamiento Progresista (RCCP), integrada por entidades como Igualdad, Nodo XXI, Horizonte Ciudadano, Rumbo Colectivo e ICAL.

Según el diario La Tercera, el documento, de 16 páginas, fue elaborado por economistas vinculados a distintos sectores de centroizquierda, entre ellos Luis Eduardo Escobar, Osvaldo Rosales, Ana María Correa, Carlos Ominami y Pablo Jorquera.

La propuesta toma como base las observaciones realizadas previamente por el Fondo Monetario Internacional y el Consejo Fiscal Autónomo al megaproyecto económico impulsado por La Moneda.

En el texto, los economistas advierten que “parecería peregrino que el gobierno persevere en el proyecto, sin aceptar modificaciones y persiguiendo una tramitación ultra acelerada”. Además, sostienen que una reforma de esta magnitud requiere “un amplio acuerdo político y técnico”.

Uno de los puntos más relevantes del documento es que la oposición se abre a respaldar una rebaja del impuesto corporativo a las empresas, aunque bajo condiciones específicas.

“La única que puede contribuir a elevar la inversión es la reducción del IDPC, siempre que se realice de manera fiscalmente compensada para no dañar los equilibrios fiscales”, señala el texto, apuntando que la medida tendría un costo estimado para el Estado de US$ 1.800 millones.

En contraste, los economistas rechazan con dureza la invariabilidad tributaria por 25 años propuesta por el Ejecutivo, calificándola como “una barbaridad como política pública”.

También cuestionan la eliminación de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores de 65 años, argumentando que terminaría beneficiando principalmente a los sectores de mayores ingresos y afectando los recursos del Fondo Común Municipal.

La propuesta opositora además critica el enfoque económico general del Gobierno, señalando que apunta a “la añeja política del chorreo” y que deja de lado a las pequeñas y medianas empresas.

“Vemos con preocupación que el proyecto de ley deja de lado a las PYMES, concentrando los beneficios derivados de sus iniciativas en la gran empresa”, afirma el documento.

En materia de crecimiento, los economistas sostienen que el actual escenario económico no es compatible con recortes relevantes al gasto público.

“Es una mala idea agregar recortes del gasto público, que restarán dinamismo a la economía y a la generación de empleos”, advierten.

El texto también propone retirar la urgencia legislativa de la iniciativa y conformar una mesa técnica transversal para revisar el proyecto.

Entre las medidas planteadas por la RCCP aparecen varias relacionadas con agilización de permisos sectoriales y tramitación ambiental, donde incluso reconocen que algunas propuestas impulsadas por La Moneda “van bien encaminadas y son una buena base para la discusión”.

La contrapropuesta además incluye ideas vinculadas a subsidios al empleo, fortalecimiento de programas para MIPYMES, expansión habitacional y destrabar proyectos energéticos e industriales.