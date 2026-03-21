Anthropic desafía al Pentágono en EE.UU.: por qué este choque nos afecta a todos

Ni el Departamento de Defensa ni Anthropic lo confirmaron oficialmente. Pero lo que sucedió después está documentado, y dice más que el hecho mismo.

Tras la captura de Maduro, un ejecutivo de Anthropic contactó a Palantir -la empresa de análisis de datos que actúa como intermediaria tecnológica entre Silicon Valley y el gobierno estadounidense- y preguntó: ¿fue usado nuestro software en esa operación?

Emil Michael, el subsecretario de Defensa y jefe de tecnología del Pentágono, explicó que les generó una preocupación profunda: ¿podría Anthropic, en un conflicto futuro, “apagar su modelo en medio de una operación” -activar algún mecanismo de rechazo- “y poner vidas en riesgo”?

Anthropic disputa esa lectura: la empresa dice que jamás intentó limitar el uso del Pentágono en un caso concreto y que la pregunta fue rutinaria.

Lo que siguió fue una escalada a cámara rápida.

El Pentágono exigió que Anthropic entregara acceso irrestricto a su tecnología para “todos los usos legales”. Anthropic se negó.

Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Trump, designó a Anthropic como un “riesgo en la cadena de suministro”, una etiqueta que históricamente se reserva para empresas vinculadas a adversarios extranjeros como Huawei o Kaspersky, no para compañías estadounidenses que simplemente discrepan con el gobierno.

Anthropic demandó al Pentágono por exceder su autoridad y sus salvaguardas éticas, violando derechos básicos. Varios expertos legales consideran que la empresa tiene opciones sólidas de ganar en los tribunales.

El presidente Donald Trump, por su lado, ordenó a todas las agencias federales que dejen de usar la tecnología de Anthropic.

Y remató la polémica con un mensaje en la plataforma Truth Social, escrito todo en mayúsculas: “Estados Unidos nunca permitirá que una empresa de izquierda radical y woke dicte cómo combate y gana guerras nuestro gran ejército”.

En su vocabulario y el de sus seguidores, ‘ woke ‘ es el insulto máximo, una etiqueta despectiva para describir ideas o políticas progresistas sobre identidad, desigualdad o justicia social.

Quizás el calificativo es adecuado: Anthropic, efectivamente, se empeña en ser una empresa ‘virtuosa’.

Líneas rojas

Fue fundada en 2021 por exinvestigadores de OpenAI con la premisa explícita de que la inteligencia artificial representa uno de los mayores riesgos existenciales para la humanidad y que, precisamente por eso, es mejor que quienes la desarrollen sean personas comprometidas con hacerlo de manera segura.

En julio de 2025, firmó un contrato de US$200 millones con el Departamento de Defensa, el primero de su clase: un laboratorio de IA que integra sus modelos en flujos de trabajo de misiones en redes clasificadas.

El CEO de Anthropic, Dario Amodei, lo justificó en un ensayo publicado en enero de este año.

Anthropic, escribió, apoyaba a las fuerzas militares y de inteligencia estadounidenses porque “la única manera de responder a las amenazas autocráticas es igualarlas y superarlas militarmente”.

Y añadió: “La formulación a la que he llegado es que debemos usar la IA para la defensa nacional en todas las formas, excepto en aquellas que nos harían más parecidos a nuestros adversarios autocráticos”.

En concordancia, el contrato con el Pentágono trazaba dos “líneas rojas”: Claude no podría usarse para vigilancia masiva doméstica ni para armas completamente autónomas.

Esos límites infranqueables no son arbitrarios; se sustentan en un documento de la empresa que funciona como su “alma”.

Su objetivo declarado es “evitar catástrofes a gran escala”, incluyendo la posibilidad de que la IA sea usada por un grupo humano para “tomar el poder de manera ilegítima y no colaborativa”.

Amodei también argumentó ante el Pentágono que “los sistemas de IA de vanguardia simplemente no son lo suficientemente confiables como para impulsar armas totalmente autónomas”.

En sentido estricto, no hablamos de armas que decidan por sí solas a quién matar; en este contexto, “autonomía” significa que un sistema pueda cumplir ciertos objetivos por su cuenta -o con mínima supervisión humana- en entornos complejos.

Pero sí existen sistemas automatizados que ayudan a tomar decisiones sobre ataques. Y los expertos en inteligencia artificial advierten de un problema conocido como “sesgo de automatización”: cuando las reglas de uso son vagas, los humanos tendemos a confiar en las recomendaciones de la máquina más de lo que deberíamos.

La IA no reemplaza el juicio humano de golpe: lo va erosionando poco a poco, hasta que el operador deja de cuestionarla.

En una situación tensa, si el sistema -que sabes que analizó una cantidad inmensa de información- señala en la pantalla unos pocos píxeles como un objetivo urgente, es fácil aceptar su recomendación sin dudar lo suficiente.

O si un sistema de reconocimiento facial señala a alguien en medio de la multitud, es probable que un agente de seguridad confíe en el resultado y proceda al arresto.

Hay precedentes concretos: en múltiples ocasiones documentadas, varios departamentos de policía en EE.UU. terminaron arrestando personas equivocadas.

Eso resuena con la otra línea roja que enfureció al gobierno de Trump, la de la vigilancia masiva, que toca la vida cotidiana de personas que no están en ninguna zona de guerra.

Cabe anotar que Anthropic se opuso específicamente a la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses. Su postura no es universalista. Pero el principio que la sustenta sí tiene un alcance más amplio.