Personas mayores ganan terreno en redes sociales: el auge de los “granfluencers”

Lo que durante años se consideró un espacio dominado por jóvenes está cambiando. Las redes sociales hoy también tienen como protagonistas a personas mayores que no solo consumen contenido, sino que lo crean y logran construir comunidades propias.

El crecimiento de la presencia de adultos mayores en redes sociales refleja un cambio en la dinámica digital. Lejos de limitarse al consumo de contenido, un número creciente de personas sobre los 60 años está participando activamente como creadores.

Según datos recogidos por Forbes, cerca del 20% de los usuarios de redes sociales tiene más de 50 años, y una proporción creciente de ellos genera contenido propio, marcando una transformación en la forma en que distintas generaciones se relacionan con el entorno digital.

El fenómeno de los “granfluencers”

A estos nuevos creadores se les conoce como “granfluencers” o “influencers silver”. Se trata de personas mayores que comparten aspectos de su vida cotidiana, desde recetas y consejos hasta rutinas de ejercicio, conectando con públicos de distintas edades.

“Los creadores silver están llamando la atención porque rompen todos los esquemas tradicionales del mundo influencer. Su autenticidad es una de sus mayores fortalezas. Además, traen nostalgia y cercanía de una forma entretenida, generando empatía con audiencias de distintas edades”, explica Fernando Murillo, Head of Influencer Marketing & PR de Meat Group.

El atractivo de estos perfiles radica precisamente en esa autenticidad, que contrasta con los formatos más producidos o comerciales que suelen dominar las plataformas.

Casos en Chile: comunidades que crecen

En el país, la tendencia ya muestra ejemplos concretos. Cuentas como Yayaabuela y elhuasoyelhuasito han logrado posicionarse en redes sociales gracias a contenido cercano y cotidiano, construyendo comunidades activas y fieles.

A ellos se suman figuras reconocidas que han migrado desde la televisión al entorno digital. Uno de los casos recientes es el de Patricia Cofré, showoman chilena que participó en una campaña digital.

En ese contexto, utilizó su estilo característico para abordar una situación común entre usuarios: las llamadas no deseadas. “Patricia representa exactamente lo que buscamos con nuestra llegada a Chile. Por un lado, acerca nuestra comunicación —que nace en Suecia— al lenguaje chileno. Y por otro, refleja esa sensación que muchos sentimos cuando recibimos llamadas molestas o sospechosas”, explica Cristóbal Castillo, Country Manager de Truecaller en Chile.

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Un cambio en el consumo digital

Para especialistas en marketing, el auge de los granfluencers responde a una transformación más profunda en las audiencias. La valoración de contenidos auténticos y cercanos ha impulsado la visibilidad de estos perfiles.

“Las marcas están dando mayor visibilidad a los perfiles silver porque su comunicación es más orgánica y auténtica. Generan empatía real en los usuarios digitales y logran conectar con distintas generaciones”, agrega Murillo.

Este fenómeno también refleja un cambio cultural, donde la edad deja de ser una barrera para participar en espacios digitales y se convierte en un valor diferenciador.

Las proyecciones apuntan a que la presencia de adultos mayores en redes sociales seguirá en aumento, tanto a nivel local como global.

Más que una moda pasajera, el surgimiento de los granfluencers evidencia una transformación en el ecosistema digital: las personas mayores ya no solo observan, sino que influyen, crean y participan activamente en la construcción de contenidos en línea.