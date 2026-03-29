Review: Death Stranding 2 en PC es la mejor versión del juego, y la nueva dificultad lo transforma

La versión de PC corre increíblemente bien, se ve mejor que en PS5, y agrega un modo de dificultad que finalmente hace al juego más desafiante. Si ya lo jugaste en consola, esta es la excusa perfecta para volver.

Ya jugué Death Stranding 2 completo en PS5 el año pasado. Volver a jugarlo en PC confirma algo: esta es la versión definitiva del juego.

Corre espectacularmente bien

Lo primero que sorprende es lo bien que funciona. En una PC de gama media el juego mantiene más de 100 cuadros por segundo sin problemas. No tuve caídas de rendimiento ni cuelgues durante 9 horas jugadas.

La versión PC se ve notablemente mejor que en PS5. Los reflejos en agua y superficies brillantes ahora usan ray tracing (tecnología de iluminación avanzada), eliminando artefactos visuales que tenía la versión de consola. La diferencia es sutil pero apreciable, especialmente en zonas lluviosas.

El juego incluye varias tecnologías para mejorar el rendimiento sin sacrificar calidad visual. En PC promedio puedes jugar en configuración alta sin problemas. En una PC más modesta, las opciones de optimización permiten mantener juego fluido bajando algunos detalles.

“To the wilder”: el juego como debió ser desde el inicio

La novedad más importante es “to the wilder”, nueva dificultad máxima exclusiva de PC. Jugué DS2 en PS5 en dificultad Hard y fue una experiencia cómoda. Podía conducir a todas partes sin preocupaciones, las peleas solo tomaban más tiempo.

“To the wilder” cambia todo. Los zapatos de Sam se desgastan mucho más rápido. La batería de los vehículos se agota en la mitad del tiempo. Llevar demasiada carga te hace caminar lento y tropezar constantemente. Los enemigos son más peligrosos pero no son esponjas de balas.

Esta dificultad te fuerza a engancharte con las mecánicas del juego mucho más profundamente. Tienes que planear rutas considerando dónde recargar batería. Tienes que decidir qué llevar y qué dejar porque no puedes con todo. Tienes que administrar recursos en lugar de ignorarlos.

Francamente, creo que “to the wilder” es la forma correcta de jugar Death Stranding 2. Convierte el juego de entretenimiento relajante a desafío genuino.

Pequeñas mejoras adicionales

El control de PS5 funciona en PC con todas las vibraciones especiales, pero además agrega puntería con giroscopio (mover el control para apuntar). Esto no existe en la versión PS5 y para algunos puede ser cómodo.

Hay nuevas misiones de entrega de alta dificultad para quien quiera más contenido después de terminar la historia. Son adiciones menores pero bienvenidas.

El juego soporta pantallas ultra anchas si tienes un monitor así. Las escenas del juego se ven completas, las cinemáticas tienen barras negras a los lados.

Lo que no cambió

La historia es exactamente la misma. No hay cinemáticas nuevas, personajes adicionales, o expansión narrativa. Si ya completaste el juego en PS5, no hay sorpresas argumentales esperándote.

El mundo, las mecánicas, el diseño de niveles, todo es idéntico. Esto es mejora técnica, no edición extendida.

Problemas menores

Algunas personas reportan pequeños tirones ocasionales en PC específicas. No me pasó personalmente, pero es mencionado en otros análisis. Parece depender de la configuración particular de cada computadora.

No hay herramienta para probar rendimiento automáticamente, lo cual complica saber qué configuración usar si no conoces bien tu PC.

¿Vale la pena si ya lo jugaste?

Si ya jugaste DS2 en PS5 y quedaste satisfecho, ¿vale la pena comprarlo de nuevo en PC? Depende. Si quieres experimentar “to the wilder” y tienes PC decente, absolutamente sí. Esa dificultad transforma suficientemente el juego para justificar el segundo recorrido.

Si nunca jugaste Death Stranding 2, la versión PC es la mejor forma de experimentarlo. Corre mejor, se ve mejor, y tiene la dificultad que hace al juego brillar.

Death Stranding 2 sigue siendo una experiencia que no es para todos. El gameplay principal de “caminar”, equilibrar carga, planear rutas es peculiar y lento. Pero si conectaste con la visión de Kojima, esta versión PC es un upgrade que vale cada peso.

9/10. La mejor versión de un juego extraordinario, mejorado por dificultad que revela profundidad que la versión anterior no tenía.