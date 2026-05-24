Trump y negociaciones de paz con Irán: pidió no apresuarlo porque “el tiempo está de nuestro lado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las negociaciones con Irán avanzan de manera “ordenada y constructiva”, aunque advirtió que las sanciones y el bloqueo contra Teherán seguirán vigentes hasta alcanzar un acuerdo definitivo.

A través de una publicación en Truth Social, el mandatario sostuvo que las conversaciones impulsadas por su administración avanzan en un escenario más favorable que el existente durante el gobierno de Barack Obama.

Trump calificó el antiguo acuerdo nuclear impulsado por Obama como “uno de los peores acuerdos” firmados por Estados Unidos y aseguró que representaba “un camino directo” para que Irán desarrollara armas nucleares.

“El acuerdo actualmente negociado con Irán por la administración Trump es exactamente lo opuesto”, afirmó.

En ese contexto, el presidente estadounidense reveló que dio instrucciones a sus representantes para no apresurar las negociaciones.

“El tiempo está de nuestro lado”, escribió Trump, argumentando que ambas partes deben actuar con cautela para evitar errores durante el proceso.

Además, remarcó que las restricciones económicas seguirán activas mientras no exista un pacto definitivo.

“El bloqueo permanecerá en plena vigencia y efecto hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”, señaló.

Trump también sostuvo que la relación con Irán se está volviendo “mucho más profesional y productiva”, aunque insistió en que Teherán debe comprender que no puede desarrollar ni adquirir armamento nuclear.

En la misma publicación, el mandatario agradeció el respaldo de distintos países de Medio Oriente que han participado o colaborado en las conversaciones diplomáticas.

Asimismo, planteó que el escenario regional podría fortalecerse mediante una ampliación de los Acuerdos de Abraham, iniciativa impulsada durante su administración para normalizar relaciones entre Israel y países árabes.

Incluso, sugirió la posibilidad de que Irán pudiera integrarse eventualmente a ese proceso.

“Quién sabe, quizás la República Islámica de Irán también quisiera unirse”, escribió el mandatario estadounidense.