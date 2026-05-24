Tras salida de Steinert, oposición no suelta al Gobierno por seguridad: “Improvisación total”

La oposición volvió a cuestionar este domingo la estrategia de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast tras el reciente cambio de gabinete que terminó con la salida de Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad y de Mara Sedini de la vocería.

Desde el Partido Socialista y el Frente Amplio apuntaron a la falta de planificación y acusaron improvisación en una de las principales áreas donde el Ejecutivo había comprometido resultados rápidos.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, sostuvo que el Gobierno no ha cumplido las promesas realizadas durante la campaña presidencial.

“Cuando decíamos que estas eran políticas de largo plazo, teníamos un candidato que ofrecía soluciones mágicas e instantáneas, y la verdad es que eso, todos sabíamos que no era verdad”, afirmó en Estado Nacional de TVN.

La senadora agregó que el Ejecutivo aseguró tener distintos planes en seguridad, pero cuestionó su existencia.

“El Presidente prometió que él tenía un plan, había planes distintos, y esos no existen, eran un Word, eran una línea”, señaló.

Además, criticó la polémica generada por el recorte presupuestario anunciado inicialmente para el Ministerio de Seguridad y posteriormente revertido por el propio Gobierno.

“El Gobierno erró desde el primer día en no tener claro cuáles eran las políticas que pretendía aplicar y qué iban a cambiar”, sostuvo.

Vodanovic también cuestionó que el Ejecutivo concentre su agenda en proyectos como la Ley Anti-Turbazos, tras el caso del exministro del Tribunal Constitucional Iván Aróstica.

“Yo estoy de acuerdo, discutamos, subamos las penas, pero eso no es una solución”, afirmó, advirtiendo que detrás de estos hechos existen estructuras de crimen organizado que requieren persecución más amplia.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, también abordó el escenario tras el ajuste ministerial y apuntó directamente al diseño político del Gobierno.

“La cuestión principal pasa por el liderazgo del presidente”, afirmó en conversación con Radio Nuevo Mundo, agregando que los problemas exceden a las carteras específicas removidas.

Martínez calificó el cambio de gabinete como una “improvisación total” y sostuvo que la principal debilidad se evidenció precisamente en Seguridad.

“Era lo más elocuente en las últimas semanas (…) no había plan, no había ningún tipo de plan”, aseguró.

La dirigenta frenteamplista además acusó al Ejecutivo de actuar con “liviandad” frente a un tema sensible para la ciudadanía.

“Siento un poco una tomadura de pelo por parte de este gobierno en la liviandad con que han tomado el tema de seguridad”, afirmó.