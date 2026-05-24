Criteria: pese a valorar cambio de gabinete, aprobación ciudadana al Presidente Kast sigue bajando

La última encuesta Criteria evidenció una nueva caída en la aprobación del Presidente José Antonio Kast, aunque mostró una valoración mayoritaria al reciente cambio de gabinete concretado por el Ejecutivo.

Según el sondeo, la aprobación del Mandatario bajó un punto y se ubicó en 37%. La desaprobación, en tanto, cayó hasta 49%, alcanzando su nivel más bajo en las últimas cuatro semanas.

Uno de los principales focos del estudio fue precisamente el ajuste ministerial realizado esta semana por el Gobierno, que implicó la salida de Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad y de Mara Sedini desde la Secretaría General de Gobierno.

De acuerdo con Criteria, un 84% de los encuestados afirmó estar al tanto del cambio de gabinete y, dentro de ese grupo, un 72% manifestó estar de acuerdo con la decisión adoptada por el Presidente Kast.

La encuesta también mostró variaciones en la percepción ciudadana respecto al manejo gubernamental de la situación de emergencia.

El porcentaje de personas que considera incorrecta la conducción del Gobierno en esta materia cayó cinco puntos y llegó a 41%.

En paralelo, un 35% estimó que el manejo ha sido correcto, cifra que acumula una baja sostenida durante las últimas tres semanas.

A su vez, aumentó la incertidumbre respecto de este tema. Un 24% declaró no tener claridad sobre si la gestión del Ejecutivo frente a la emergencia ha sido adecuada o no, cinco puntos más que en la medición anterior.

En materia legislativa, el estudio mostró que el apoyo ciudadano a la Ley Miscelánea se mantuvo estable en 36%, mientras el rechazo llegó a 31%, registrando una baja de un punto.

Sin embargo, un 45% de los encuestados consideró que la iniciativa impulsada por el Gobierno favorecería principalmente a grandes empresas y a personas de mayores ingresos.