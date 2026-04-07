La IA encontró mi cáncer de mama porque era demasiado pequeño para ser detectado por el ojo humano

El estudio sobre la detección del cáncer de mama, publicado en la revista Nature Cancer, reveló que podría aumentar la detección en un 10,4%.

También se observó que podría reducir la carga de trabajo del personal y acortar el tiempo de notificación a las mujeres afectadas.

El equipo de investigación calificó los hallazgos de “enormemente significativos”, ya que la detección temprana permite un tratamiento más precoz y, por consiguiente, una mayor probabilidad de éxito del tratamiento.

Yvonne acudió a lo que pensó que sería una mamografía de rutina en 2023.

En la sala de espera, vio un cartel que explicaba que se estaba llevando a cabo un proyecto con inteligencia artificial (IA) para ayudar en la revisión de las mamografías, y que la participación era opcional.

“Ni por un segundo se me ocurrió no participar”, dijo. “Creo que decía que la IA se usaría como parte del proyecto de investigación para revisar la mamografía, y pensé: ¿por qué no?”.

Poco después, recibió una carta pidiendo someterse a pruebas adicionales.

“Supongo que no querían alarmar a la gente innecesariamente. La carta decía que querían hacer una mamografía de seguimiento, posiblemente debido a que el resultado inicial no era del todo claro”.

“Cuando llegué a la cita, me dijeron que era la IA la que había detectado algo”.

“Me hicieron una tomografía y el médico especialista confirmó que el diagnóstico de la IA era correcto: había un pequeño tumor de grado 2, demasiado pequeño para ser detectado a simple vista”.

“El cáncer podría haberse extendido”

Añadió: “Me sentí increíblemente afortunada de formar parte del programa de investigación y de que se hubiera detectado en esta fase tan temprana”.

A Yvonne le recetaron inmediatamente medicamentos para inhibir el crecimiento del tumor, seguidos de una cirugía.

“Si la IA no hubiera detectado el pequeño tumor en ese momento, quizás lo habrían descubierto en mi siguiente mamografía rutinaria tres años después, o yo lo hubiera detectado cuando ya era lo suficientemente grande como para poder palparlo», explicó.

“De haber sido así, probablemente la cirugía habría sido más invasiva”.