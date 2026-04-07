La IA encontró mi cáncer de mama porque era demasiado pequeño para ser detectado por el ojo humano
Un estudio liderado en Escocia evidenció que el uso de inteligencia artificial en mamografías puede elevar la detección temprana del cáncer de mama en un 10,4%, además de agilizar los diagnósticos y reducir la carga médica, abriendo paso a su futura implementación.
La detección del cáncer de mama puede mejorarse en más de un 10% con el uso de una herramienta de inteligencia artificial, según los resultados de un nuevo estudio.
La evaluación fue liderada por la Universidad de Aberdeen, Escocia, bajo un proyecto del Servicio Nacional de Salud.
El equipo evaluó cómo el software de IA podría utilizarse para apoyar al personal sanitario en las mamografías de rutina de más de 10.000 mujeres, quienes además podrían recibir los resultados con mayor rapidez.
Yvonne Cook, residente de Aberdeen de 60 años participó en la investigación con IA, y gracias a la herramienta se le pudo detectar y tratar el cáncer de mama. “Me siento increíblemente afortunada”, declaró.
Los hallazgos del estudio ahora se ampliarán como parte de un ensayo más extenso que analizará el uso de la IA en las mamografías en centros de todo Reino Unido.
La herramienta de IA, llamada Mia, fue desarrollada por la empresa de tecnología médica Kheiron.
Puede detectar posibles áreas pequeñas y difíciles de observar en las mamografías que podrían pasar desapercibidas para el ojo humano.
El estudio sobre la detección del cáncer de mama, publicado en la revista Nature Cancer, reveló que podría aumentar la detección en un 10,4%.
También se observó que podría reducir la carga de trabajo del personal y acortar el tiempo de notificación a las mujeres afectadas.
El equipo de investigación calificó los hallazgos de “enormemente significativos”, ya que la detección temprana permite un tratamiento más precoz y, por consiguiente, una mayor probabilidad de éxito del tratamiento.
Yvonne acudió a lo que pensó que sería una mamografía de rutina en 2023.
En la sala de espera, vio un cartel que explicaba que se estaba llevando a cabo un proyecto con inteligencia artificial (IA) para ayudar en la revisión de las mamografías, y que la participación era opcional.
“Ni por un segundo se me ocurrió no participar”, dijo. “Creo que decía que la IA se usaría como parte del proyecto de investigación para revisar la mamografía, y pensé: ¿por qué no?”.
Poco después, recibió una carta pidiendo someterse a pruebas adicionales.
“Supongo que no querían alarmar a la gente innecesariamente. La carta decía que querían hacer una mamografía de seguimiento, posiblemente debido a que el resultado inicial no era del todo claro”.
“Cuando llegué a la cita, me dijeron que era la IA la que había detectado algo”.
“Me hicieron una tomografía y el médico especialista confirmó que el diagnóstico de la IA era correcto: había un pequeño tumor de grado 2, demasiado pequeño para ser detectado a simple vista”.
“El cáncer podría haberse extendido”
Añadió: “Me sentí increíblemente afortunada de formar parte del programa de investigación y de que se hubiera detectado en esta fase tan temprana”.
A Yvonne le recetaron inmediatamente medicamentos para inhibir el crecimiento del tumor, seguidos de una cirugía.
“Si la IA no hubiera detectado el pequeño tumor en ese momento, quizás lo habrían descubierto en mi siguiente mamografía rutinaria tres años después, o yo lo hubiera detectado cuando ya era lo suficientemente grande como para poder palparlo», explicó.
“De haber sido así, probablemente la cirugía habría sido más invasiva”.
“El cáncer podría haberse extendido, podría haber requerido quimioterapia y una recuperación mucho más larga, con un mayor impacto en mi vida”.
El profesor Gerald Lip, director clínico del programa de detección precoz de cáncer de mama en el noreste de Escocia, afirmó que los resultados demuestran que la IA podría “apoyar eficazmente” los servicios al aumentar la detección del cáncer y reducir la carga de trabajo.
“En definitiva, sin la IA, los médicos no habrían detectado estos cánceres tan pronto”, declaró.
“La integración de la IA en la práctica clínica es uno de los retos operativos de la próxima década”.
“Nuestros hallazgos contribuirán al debate sobre el uso de la IA en la atención sanitaria”.