Apple cumple 50 años: 3 éxitos que cambiaron todo (y 3 fracasos)

Mientras la compañía cumple medio siglo de existencia, pedimos a analistas y expertos en tecnología que repasaran algunas de las formas más significativas en que transformó el mundo tecnológico, y algunas en las que, sin duda, no alcanzaron su máximo potencial (o, sencillamente, fueron un fracaso).

iPod (éxito)

Aunque no fue el primer reproductor de música digital portátil cuando se lanzó en 2001, el iPod es uno de los productos más emblemáticos de Apple, según Craig Pickerill de The Apple Geek. No solo por lo que fue, sino por lo que cambió.

“Los reproductores de MP3 eran aparatosos, el almacenamiento era limitado y gestionar la biblioteca musical resultaba una tarea tediosa”, afirmó.

“El iPod lo cambió todo casi de la noche a la mañana”.

El diseño distinguió al dispositivo e introdujo la biblioteca iTunes, allanando el camino para que la descarga legal de música digital se popularizara.

Lanzado en 2007, el iPod Touch fue diseñado por el mismo equipo que posteriormente inventó el iPhone, el cual rápidamente eclipsó al iPod.

“Sin el iPod, Apple probablemente habría carecido tanto de la solidez financiera como de la madurez operativa necesarias para afrontar la complejidad de la industria de los teléfonos inteligentes”, afirmó Francisco Jerónimo, analista tecnológico de la firma de investigación de mercado IDC.

iPhone (éxito)

Cada año se venden más de 200 millones de iPhones, con un promedio de venta en el mundo de siete unidades por segundo.