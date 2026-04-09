Nuevos Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra: cuando la fotografía móvil se acerca a la profesional

La tecnología avanza, pero de vez en cuando da un salto que redefine lo que entendemos por experiencia. Eso es precisamente lo que busca Xiaomi con su nueva serie Xiaomi 17, una apuesta donde la fotografía móvil deja de ser solo una función y pasa a convertirse en el centro de todo.

En este lanzamiento, la marca no solo presenta dos nuevos dispositivos —el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra—, sino también una evolución clave en su relación con Leica. La alianza da un paso más allá: de la colaboración técnica a un modelo de co-creación estratégica que busca llevar la imagen móvil a un nivel más cercano al lenguaje de la fotografía profesional.

El resultado es una serie que combina potencia, diseño y, sobre todo, una experiencia visual pensada para quienes ya no se conforman con “tomar fotos”, sino que buscan capturar momentos con intención.

Diseño que se siente bien

A primera vista, la serie Xiaomi 17 apuesta por la simplicidad elegante. Líneas limpias, bordes suaves y una estética que se acerca más a un objeto de diseño que a un dispositivo tecnológico.

Pero bajo esa apariencia hay una estructura pensada para durar. La nueva arquitectura Xiaomi Guardian incorpora marcos de aluminio, cristal reforzado y certificación IP68, lo que se traduce en resistencia al agua, al polvo y al uso cotidiano.

El Xiaomi 17 Ultra destaca especialmente: es el modelo Ultra más delgado y liviano que ha desarrollado la marca hasta ahora. Con un cuerpo plano, biseles mínimos y un módulo de cámara más integrado, logra un equilibrio entre potencia y comodidad poco habitual en su categoría. El Xiaomi 17, en tanto, se posiciona como una opción más compacta, sin renunciar a una sensación premium en mano.

Xiaomi y Leica: una alianza excepcional

Si hay un punto donde esta serie marca una diferencia clara, es en la fotografía. La colaboración con Leica no se queda en el nombre: se traduce en sistemas ópticos más precisos, mejor control de la luz y una interpretación del color más fiel.

En el Xiaomi 17 Ultra, esto se lleva al extremo con un sensor principal de 1 pulgada y una cámara de 200 MP que permite trabajar con distintos rangos de zoom manteniendo calidad óptica.

Más que cifras, la experiencia apunta a algo concreto: fotos con mayor profundidad, mejor rendimiento en condiciones difíciles y una estética más cercana a la fotografía tradicional.

El modelo estándar, el Xiaomi 17, también incorpora mejoras importantes, con un sistema versátil que incluye teleobjetivo, capacidades macro y una cámara frontal pensada para creadores de contenido, capaz de grabar en 4K con mayor precisión de enfoque.

Para quienes buscan ir un paso más allá, el Ultra suma accesorios que transforman el teléfono en una herramienta casi fotográfica, con controles físicos y ergonomía mejorada.

Elevando la experiencia visual

En el día a día, ambos equipos están diseñados para responder sin esfuerzo. Integran la nueva plataforma Snapdragon® 8 Elite Gen 5, optimizada para inteligencia artificial, procesamiento de imagen y multitarea intensiva.

A esto se suma una nueva generación de baterías con mayor densidad energética, que permite jornadas largas sin preocuparse por la carga. Y cuando hace falta, la carga rápida —tanto por cable como inalámbrica— reduce al mínimo los tiempos de espera.

La pantalla también juega un rol clave. Con paneles OLED de alto brillo y frecuencia adaptativa, la experiencia se mantiene fluida y visible incluso en condiciones de mucha luz.

En el caso del Xiaomi 17 Ultra, se incorpora además la tecnología HyperRGB, que mejora la representación del color y optimiza el consumo energético, logrando un equilibrio entre calidad visual y eficiencia.

Disponibilidad en Chile

El Xiaomi 17 llegará en versiones de 256 GB y 512 GB, mientras que el Xiaomi 17 Ultra estará disponible en configuraciones de mayor capacidad, incluyendo hasta 1 TB de almacenamiento.

Ambos modelos podrán adquirirse a través del sitio oficial de la marca en Chile, con precios promocionales de lanzamiento y beneficios adicionales como suscripciones a servicios digitales.