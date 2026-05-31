Juan Mihovilovich, autor: “Trato de vivir como escribo y de escribir como vivo”
En una conversación con El Mostrador, el escritor puntarenense de origen croata, Juan Mihovilovich, habla de sus últimos libros, sus traducciones al croata, su pasión por la literatura y analiza su último libro de cuentos “Síndromes Alucinantes”.
Juan Mihovilovich (Punta Arenas, 1951) autor de numerosos cuentos, ha publicado recientemente “Síndromes Alucinantes” (Simplemente Editores, 2026, 104 páginas) una colección de 25 cuentos, atravesados por una temática común: el síndrome, que es a veces una extraña patología o una manera especial de ver el mundo.
El autor señala que son cuentos que abarcan de dos o tres años atrás, y algunos más antiguos. Cuenta que investigó el tema de los síndromes, y de ellos tomó unos cinco o seis, que dieron origen a los cuentos, “Síndrome de la Mano”, de Alicia, del acento extranjero, del Espejo, etc. , señala que el último de los cuentos, “ Síndrome Diario”, resume y cierra el círculo.
El cuento “Esquizoide”, dice que se basa en un encuentro real con una persona en esa condición. “El cuento “ Clara y la Combi” está basado en una chica que conocí, amiga de mi hijo, me impactó su vida y en ella tiene su base el cuento”, afirma.
Sobre la portada del libro, dice que ha tenido bastante impacto, está hecha por su hijo Andrés y su hija Vania, fotógrafa, y alude al cuento “Los números no cuentas”.
Sobre sus otros libros, “El Ventanal de la Desolación” contiene cuentos que comenzó a escribir de adolescente y hasta los 28 años. que lo presentó Antonio Skármeta.
Revisa la entrevista completa a continuación:
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