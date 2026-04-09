Review: Marathon en PlayStation 5 tiene el mejor gunplay del género, pero te odiará hasta que aprend

Marathon no es para todos. Es una declaración extraña para juego con una jugabilidad exquisita, mundo visualmente único y momentos de tensión que te mantienen despierto hasta altas horas queriendo “una partida más”. Pero es verdad.

Con 70 de rating de críticos en OpenCritic y dividiendo opiniones de forma dramática (90% de reseñas positivas de usuarios en Steam, bombardeado negativamente en Metacritic), Marathon es un juego polarizante. O te enamoras del sistema, o abandonas tras un par de horas frustrado.

Quiénes son Bungie y por qué importa

Bungie es el estudio que creó Halo, la franquicia que definió los shooters en consola durante dos décadas. Después de separarse de Microsoft en 2007, crearon Destiny, otro shooter con millones de jugadores fieles. Marathon es su tercer gran intento de redefinir el género.

El nombre viene de la trilogía Marathon que Bungie lanzó en Mac entre 1994 y 1996, años antes de Halo. Este nuevo Marathon es una reimaginación extraída de ese universo, ubicado en Tau Ceti IV, colonia humana abandonada 99 años después de los eventos originales.

Bungie tiene una reputación ganada: cuando hacen shooter, el acto de disparar se siente mejor que en cualquier otro juego. Marathon confirma esa reputación. Cada arma tiene peso, retroceso satisfactorio y respuesta táctil que hace que eliminar enemigos se sienta bien incluso cuando estás perdiendo.

El loop de extracción funciona

Marathon te pone en las botas de un Runner bio-cibernético. Juegas en escuadrones de tres (o solo, con desventaja significativa) infiltrándote en zonas hostiles, saqueando equipamiento, completando contratos de facciones y exfiltrando antes de morir.

Si mueres, pierdes todo lo que llevabas. Si sobrevives, conservas el botín para las próximas partidas. Es un bucle clásico de riesgo/recompensa. ¿Llevo mi mejor equipo y tengo ventaja pero arriesgo perderlo? ¿O voy ligero, reduzco riesgo pero tengo menos chance de sobrevivir?

Hay seis clases: Thief, Destroyer, Vandal, Assassin, Recon, Triage. Cada una ofrece habilidades tácticas únicas que se pueden combinar con armas, implantes corporales y mejoras de sistema. Destroyer es un tanque con armadura Mjolnir modificada y barricada riot. Assassin es silencioso con habilidad de envenenamiento. Recon tiene un radar para detectar enemigos.

El modo Rook permite aparecer en partidas completamente desnudo, sin equipo y nada que perder. Tu habilidad táctica te hace invisible para la IA enemiga, permitiendo barrer el campo de batalla por botín y extraer. Es un modo genial para aprender mapas sin riesgo.

Donde Marathon tropieza

La interfaz es mala. Es visualmente impactante con una estética tecno-futurista fuerte, pero incomprensible frecuentemente. La cinemática narrativa de apertura es un collage rápido de video y voces que establece una premisa, pero una vez en el juego recibes escasa información adicional.

La curva de aprendizaje dura varias horas y muchas partidas. Elementos como la reputación de facciones, equipo, desbloqueo de habilidades y estructura de temporadas eventualmente se vuelven claros, pero el juego no hace un buen trabajo explicándolos. Si no jugaste extraction shooters antes, estarás perdido.

Múltiples reviews citan este onboarding como el mayor problema. Marathon asume que sabes qué estás haciendo y te lanza al vacío. Para algunos es emocionante el descubrimiento. Para otros es una barrera de entrada frustrante que los hace abandonar antes de llegar a la parte buena.

Falta contenido para jugadores solitarios. Marathon está diseñado para escuadrones de tres coordinados. Si entras solo, la IA enemiga (que es letal) y otros equipos te vaporizarán consistentemente. El umbral de entrada para los que juegan solos bordea lo absurdo.

Se lanzó con tres mapas (el cuarto llegó post-lanzamiento). Para algunos es suficiente, para otros se siente ligero. Los mapas son intrincados, llenos de conductos secretos, túneles subterráneos y pasajes. Pero son solo tres.

Lo que Marathon hace extraordinariamente bien

El mundo de Tau Ceti IV es atmosférico de formas que ARC Raiders (su competidor directo) no logra. Instalaciones de investigación abandonadas, paisajes rugosos, puestos de seguridad. Cada zona escala en dificultad, preparándote para el run final hacia la nave Marathon Colony que está varada en órbita.

La tensión es real. A diferencia de shooters que resetean equipamiento cada ronda, tú decides qué llevar. Munición y recursos son limitados. El riesgo de perder todo tu equipo moldea cada encuentro.

Los encuentros PvP (player versus player) son emocionantes. Los tiroteos se sienten justos cuando pierdes y gratificantes cuando ganas. La progresión de temporadas mantiene a los jugadores invertidos. Cada temporada (tres meses) borra el progreso excepto reputación de facciones y recompensas cosméticas. Bungie dice que esto mantiene “el juego peligroso, el botín es significativo, y siempre hay oportunidad de volver o traer un amigo sin sentirse dejado atrás.”

El modelo de monetización evita el “pagar para ganar”. Todos los jugadores tienen acceso a todos los mapas, clases e items de gameplay para temporada actual. El pase de batalla de la temporada se compra con moneda del juego ganada completando misiones. Una vez comprado, no expira.

El contexto importa

Es imposible divorciar Marathon del contexto alrededor de su desarrollo. En julio de 2024, un mes después de culminar años de narrativa en Destiny 2, Bungie despidió 220 empleados. En febrero de 2025, otros 200. El CEO renunció en enero de 2025. El director de arte salió meses antes del lanzamiento.

El juego fue retrasado indefinidamente en junio 2025 después de que la alpha cerrada decepcionara. Hubo controversia por plagio de arte que fue resuelta con la artista Antireal, ahora acreditada como consultora de diseño visual. Sony, que compró Bungie en 2022, dijo que la independencia del estudio está “volviéndose más ligera”.

Marathon enfrenta la competencia feroz de ARC Raiders, que lanzó en octubre de 2025 con 481.000 jugadores concurrentes en Steam y vendió más de 12 millones de copias. Marathon está actualmente oscilando dentro y fuera de los 50 juegos más jugados de Steam, tendencia que preocupa a Bungie.

Veredicto: brillante pero brutalmente selectivo

Marathon redefine el género con su estilo y gunplay, pero su interfaz caótica y absoluta falta de naturaleza perdonadora para nuevos jugadores lo convierten en gema reservada para los más pacientes.

Es producto competentemente construido que recompensará jugadores pacientes que conecten con su bucle y perdonen sus bordes más ásperos. Pero para quien gasta cuarenta dólares esperando una experiencia completa, probablemente deba esperar un poco más.

Llevo varias horas jugadas. Las primeras 5 fueron frustrantes. Las siguientes han sido adictivas. Eso es Marathon en resumen: un juego que da más entre más le das. El problema es que no todos tendrán paciencia para llegar a la parte donde hace click.

Si estás dispuesto a sufrir la curva de aprendizaje empinada, interfaz confusa y muerte constante hasta que aprendas los sistemas, Marathon es la experiencia extraction shooter más refinada disponible. El gunplay solo justifica precio de entrada para fans del género.

Marathon es juego para masoquistas que disfrutan ser castigados hasta dominar el sistema. Si eres ese tipo de jugador, encontrarás una experiencia extraordinaria.

8.5/10. Brillante cuando funciona, brutal cuando no. Tu experiencia variará dramáticamente dependiendo de tu paciencia y tolerancia para la fricción.